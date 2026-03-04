تحت عيون بدر بليد

عن ماذا يكتب الإنسان في ظروف كهذه؟ أيّام تاريخية نطلّ فيها على عالم بانت نذره الكارثية منذ أكثر من سنتين. نذر لا تنفك تتفاقم وتتضخّم لغياب القدرة والإرادة على القيام بردّة فعل رادعة لهذا العدو المتوحّش الجشع السكران بنشوة القوّة.

ماذا يُقال في شهور من التحليلات التي كانت ترجّح عقلانياً ألّا يُقدم رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وفي ظلّ معارضة مؤسسات بلاده، وتحذيرات مستشاريه، وما أظهرته الاستبيانات من رفض غالبية قاعدته الشعبية، شنّ تلك الحرب التي كان يدفعه إليها بإصرار بنيامين نتنياهو ضدّ إيران، ومع ذلك قام بها؟ ماذا يُقال في عجز كلّ الترسانة القانونية والمؤسساتية والسياسية الأميركية التي صمّمتها العقول بجهد سنوات، من أجل تقييد قدرة رئيس متهوّر على القيام بأعمال تضرّ بمصلحة البلاد، لكن تبيّن أنها كلّها، إضافة لقاعدته الشعبية التي أوصلته إلى سدّة الرئاسة، لم تستطع أن تنتصر على إرادة إسرائيل في جرّ أميركا من أنفها الغبي إلى هذه الحرب التي أشعلت منطقتنا بكاملها؟ أصحيح أنّ نتنياهو يبتزّه بملفات جيفري إبستين التي توثّق اعتداءه على قاصرين كما يهمس البعض، وأنّه يسعى للتغطية على جرائمه بشنّ تلك الحرب؟

يحاول العالم أن يفهم، لكني أعتقد أنه لا يزال أسير بديهيات أخلاقية لم تعد صالحة للقياس. فلا شيء يهم هذا الديكتاتور النرجسي، إذ يتفاخر دونالد ترامب بنجاحه "الذي لا يصدق"، كما قال! يتفاخر باغتيال 48 رجل دولة كانت في مفاوضات مباشرة معه لتلافي الحرب وتوفير حياة الأبرياء، وباعتراف الوسيط العُماني، قدّمت له ما لم يُقدّم سابقاً من عروض مربحة للأميركيين. لكنه غدرهم واعتدى على بلادهم واغتال مئة وثماني وستين تلميذة في مدرسة، وأكثر من عشرين رياضية في نادٍ لكرة السلة، وتوّج جرائمه باغتياله مرشدهم الأعلى، رجل تسعيني في نهاية عمره، في بيته، واغتال عائلته معه، بمن فيهم زوجته وأحفاده الصغار، ولا يزال مستمرّاً.

ما الذي قد يُقال بعد؟ كلّ هذا من أجل ماذا؟

عن ماذا نكتب؟ عن لبنان الذي استفاق وصواريخ العدو تمزّق جوف الليل لتقتل مواطنين ينامون في بيوتهم المُفترض أنها آمنة؟ أم عن أولئك الذين انتشروا في الشوارع المُحاذية للضاحية الجنوبية لبيروت بانتظار أن تُنهي إسرائيل هجماتها الليلية وبنك أهدافها الذي ما انفكّ ينهش لحمهم ودمهم ومالهم منذ أكثر من سنتين؟ عن الوجوه القاتمة التعابير التي تُطالعك في الصباح وأنت تحاول أن تنجز، بين غارة وأخرى، ضروريات يومك، فلا تفلح؟ عن علاج عينيك المتوقّف بسبب الحرب ونزوح الأطباء؟ أم عن المكالمات المُستغيثة بك لإيجاد مأوى لأصدقاء وأحبّاء طردتهم التهديدات الإسرائيلية وصواريخ مُسيّراتها من بيوتهم فهاموا في الشوارع على وجوههم في جوف الليل الشتوي البارد، يبحثون عن بيتٍ يؤويهم إلى أن تهدأ الأمور؟ وهي لم ولن تهدأ منذ سنيتن ونيف؟

وأصلاً، بم تُفيد الكتابة؟

هل أكتب عن المُسيّرات التي لم تنفك منذ أوّل من أمس تزنّ فوق رؤوسنا ليل نهار مُحدّثةً داتا أهدافها من دون أن تستطيع الدولة اللبنانية التي تريد احتكار قرار السلم والحرب أن تردعها عن اغتيال المواطنين؟ الدولة نفسها التي أمرت الجيش اللبناني بالانسحاب أمام العدو وعدم الاشتباك معه في حال شنّ عدواناً برياً؟

عن الوجه القبيح للناطق باسم الجيش الإسرائيلي وهو يعود ليرسل تحذيراته وخرائطه الملوّنة بالأحمر، داعياً الناس إلى أن يبتعدوا عن بيوتهم التي يريد قصفها وتدميرها، ثم ينتقل في "تغريداته" التي تعاف النفس قراءتها، لمُعاتبة مغنيّة لبنانية لأنها وضعت له "بلوك" لحسابه على منصّة إكس، في حين أنهما، كما قال، متفقان في مواقفهما السياسية؟

الآن، والساعة تقارب منتصف الليل، أنظر من نافذتي وأرى بدراً مُكتملاً في السماء. بدراً يُقال إنّه جميل باستدارته المثالية، ولا أراه اليوم إلا مُراقباً ببلادة ما يحصل تحت ناظريه، هنا، على كوكب الأرض، الجار القريب. يكتمل البدر ويتوهّج بجمال ضيائه وكأنّ لا شيء يحصل. كم هو بليد هذا القمر. كفتاة غبية في مُنتهى الجمال. أحاول تركيز انتباهي في الكتابة، أن أتجاهل زنّ مُسيّرة إسرائيلية. يعلو صوتها أكثر فأكثر، ثم تنحرف باتجاه الضاحية المجاورة لحيي حيث أتوقّع أنها ستفرغ حمولتها من الصواريخ. أنسى الكتابة. لا أستطيع إلا أن أصيخ السمع.

آوي إلى فراشي، خَجلةً من أمان الحي الذي أسكنه، بسبب هُوّيته الطائفية

أفكر بأصدقائنا من بعلبك الذين خرجوا في بهيم الليل أمس من بيوتهم، مُصطحبين ربّ العائلة الذي أُجريت له توّاً عملية قلب مفتوح، مُتوجّهين إلى بيتنا الصيفي في القرية ليأووا إليه، كما فعلوا في الحرب السابقة. أفكّر في بياتهم طوال ليل أمس داخل سياراتهم، قرب حاجز للجيش اللبناني، بانتظار أن تطلع شمس النهار فتُذيب الجليد عن الطريق التي منعتهم الثلوج من سلوكها ليلاً. أفكّر في كلّ من لم يستطع أن يجد مأوى، أو من راقب العدو يدمّر بكلّ سهولة بيته من بعيد، وهو عالق في زحمة سير خرافية لبلاد بكاملها تزحف نحو بعض الأمان. في فاطمة التي فضّلت أن تبقى في الشارع مع جيرانها تؤانسهم ويؤانسونها بدلاً من أن تلجأ إلى بيتي، بانتظار أن تنتهي الغارة.

أفكّر في الجميلة ردينة، توزّع وقتها بين المستنجدين وأصحاب البيوت في بلدتها العكارية لتدبير مأوى للنازحين على اختلاف إمكاناتهم المادية. لا ترد خدمة وتتفانى في المساعدة.

ما زالت المُسيّرة تزنّ. إنها الآن على علو منخفض جداً. على الرغم من البرد القارس، أفتح باب الشرفة قليلاً تحسّباً لقصف عنيف قد يهرّ زجاج البيت. أرسل بصري بعيداً في الليل مُحاولةً أن أتقصّى إلى أين وصلت. أسمع دوياً هائلاً، ثم آخر. لا أرى شيئاً. أنتظر بعض الوقت، ثم آوي إلى فراشي، خجلة من أمان الحي الذي أسكنه، بسبب هُوّيته الطائفية.