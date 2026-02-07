بيوت الناس

بيوت الناس تراك. هي تعرف أنّك ضيف عليها، خصوصاً في غياب أصحابها. تُذكّرك بيوت الناس بساكنيها في كلّ حركة، في طريقة تنقّلهم فيها بين الغرف حين تصطدم بالأشياء غير المتوقّعة، في أغراضهم المتروكة في كلّ تفصيل يبدو عشوائياً للوهلة الأولى، حتى لو لم يكن بغرض الاستخدام. مقبض الباب الذي لا يفتح على آخره لأنّ خلفه وُضِعت عُلب الأحذية، ترتطم به فيقول لك إنّ عليك الانتباه لأنّ المنشفة المعقودة عليه هي في الحقيقة لتخفيف الضربة عند الغفلة عن وجوده، كما في أثناء قيامك خلال الليل إلى الحمام وأنت نصف نائم. تعرف ذلك حين تُعيد المنشفة الملفوفة على المقبض إلى مكانها بعد أن تكون قد أوقعتها وظننت أنّها هنا لأنّه قد سبق استخدامها وعليك، في غياب صاحب البيت، أن تضعها في سلّة الغسيل.

يقول لك بيت الناس الذين استضافوك في غيابهم إنّ صاحبه فكّر بك قبل أن يترك لك المنزل، وأنّه من أجلك وضع مرطبان العسل على طاولة المطبخ، مع أنّه لا يأكله لأنّه يعلم بأنّك تحبّه، وأنّه قام بجهد إضافي لتنظيف بيته ولملمة ما اعتاد بعثرته حين يكون وحده، تماماً كما تفعل في بيتك أنت.

يراقبك بيت الناس في غيابهم، هل سقيت أُصص النباتات؟ هل دخّنت في غرفة النوم؟ يحبّك إن فعلت الأولى ويضيّق عليك خناق الهواء إن خطر ببالك أن تفعل الثانية، خناق كعتاب الأصدقاء.

أفكّر كثيرًا في بيوت الناس حين أكون فيها. تكاد تحكي لك قصصهم عبر أشيائهم: ما الذي اختاروه من بين العديد من الأغراض لاستخدامها، الأشكال والألوان، كالصحون والأكواب التي كُتِبت عليها عبارات بعينها، هذه لا يمكن أن نشتريها كيفما كان، هي جزء من الإشارات إلى هُويّة أصحابها. يحبّون الشاي أم القهوة؟ نباتيون أم أكلة لحوم مثل أغلبنا. الأدوية المرصوفة تقول شيئاً، وأنواع النباتات أيضاً وأحوالها: مهملة أم مُعتنى بها؟ والمكتبة تقول جملاً كثيرة، بل تكاد تثرثر. تبدو بيوت الناس أناساً، لكن من نوع آخر، لها لغة مختلفة تتواصل بواسطتها مع ساكنيها العابرين كما علّمها أصحابها.

سكنت بيوت ناس كثيرين، بعضها مُستأجَر كما في تلك التطبيقات التي نستعيض بها عن الارتفاع الفاحش في أسعار الفنادق، غرف في بيوت مُضيفين أغراب، بيوت أصدقاء. وأخيراً، انتقلت إلى فكرة أخرى تقوم على تبادل البيوت بين الأصدقاء في بلدان مُختلفة. وأحياناً يستضيفني بعض رفاقي في بيوتهم في أثناء سفرهم كما أفعل الآن في باريس.

في الحرب الأهلية اللبنانية، وحين طارت بنايتنا بكاملها في اشتباكات بين جهتين مسلّحتين، استضاف أصدقائي الذين كانوا قد غادروا إلى باريس عائلتي بكاملها في بيتهم الذي غادروه في طرابلس. ما زلت أذكر الحذر الذي كان والداي يتعاملان به مع أثاث المنزل الذي كان أصلاً ضيّقاً علينا رغم حفاوة أصدقائي وحرصهم على ألا يجرحوا مشاعر أهلي. كانوا يقولون إنّنا من نقدّم لهم خدمة وليس العكس، مُتحجّجين بموجة احتلال بيوت الغائبين قسراً عن بيوتهم تخوّفاً من عنف الفرز الطائفي. بيوت كثيرة احتلها من هُجّروا من مناطق مُختلطة، نوع من تبادل سكاني قسري. وقبل بيت أصدقائي، عرض أحدهم على والدي "احتلال" بيت من البيوت التي غادرها أصحابها بسبب الخوف من القتل على اختلاف الهُويّة الطائفية. كان ذلك "عادياً" في تلك الأيّام، كما تكون البشاعة عادية في الحروب الطائفية المُسمّاة تجاوزاً أهلية. ما زلت أذكر تعبير وجه أبي. أبي الذي كان يريد أن يمشّي البلد ورؤساءه حتى، على القانون، وأن "يقوّم العوجا"، كما كانت أمي تقول. بُهِتَ كما لو كان غير قادر على تصوّر أن يعرض عليه أحدهم ذلك العرض المُهين. كان غاضباً وحزيناً وغير مصدّق. لكنه بدا أيضاً كما لو كان يشعر أنّ مجرّد سماع ذلك العرض انتهاك لحرمة "بيت الناس"، وهم عاجزون عن الوصول إليه أو الدفاع عنه أو المبيت فيه.

أفكّر في الناس الذين قَصفت إسرائيل بيوتهم في كفر تبنيت والنبطية وغيرهما من بلدات الجنوب المتروك وأهله لإسرائيل. أولئك الذين فقدوا بيوتهم فاستضافتهم بيوت الناس، يدخلون تلك البيوت الكريمة التي قدّمها لهم أهل شهامة ونخوة. ترى، ما ترجمة كلمة نخوة بالفرنسية أو الإنكليزية؟ أفكّر كيف سيعيشون فيها؟ كيف سيرتاحون؟

أتصوّرهم، كما فعل أهلي في بيت أصدقائي، يتورّعون عن لمس أشياء غيرهم، لا ينسون الحذر وهم يستخدمون آنية المطبخ، ويمتنعون عمّا تحويه الخزائن من مؤونة فيشترون غيرها ويضعونها في أكياس مؤقّتة بجانب مراطبين الزجاج الراسخة بثقة الساكن الأصلي، المُطمئن لمكانته. يحاولون أن يكونوا، كما فعلت عائلة أصدقائي في بيت أختي الذي استضافهم خلال الحرب الأخيرة، أن يكونوا مُفيدين، فيصلحوا الأشياء التي أَهملت صيانتها صاحبة المكان، ويبالغوا بالتنظيف مع أنّهم مشهورون بنظافة بيوتهم. كما لو أنّ ضيفاً مُهماً قادماً للزيارة في أيّ لحظة، طوال الليل والنهار. تنظيف بيوتنا مهما كان دقيقاً ومُتفانىً فيه، إلا أنّه ليس كتنظيف بيت استضافنا. الأول ترتاح بعده، أما الثاني فلا تشعر بعده براحة، تبقى تفتّش بعيني أصحاب البيت المُتخيّلة عمّا قد يكون قد فاتك. يحذرون من استخدام الكهرباء والماء، ويذعرون إن كسروا شيئاً كما لو أنّهم رسبوا في امتحان الضيافة. يا للإرهاق!

من يعبرون ضيوفاً في بيوت الناس، مثلي، مطمئنين لعودتهم إلى بيوت تنتظرهم في مكان آخر، قد يشعرون أنّ في ذلك متعة كما أفعل.

لكن بيوت الآخرين، مهما كانوا كرماء، لا تريح من لا يملكون بيوتاً يعودون إليها، فبيوت الآخرين قد تحبّهم لفترة، لكنها إن طالت أيضاً قد تعلّمهم بقسوة، أنّ بيوتهم في الحقيقة، هي في مكان آخر، وأنهم هنا مجرّد ضيوف.