بين سرقة الغزاليات وتزوير الخوارزميات

في سردية تتعانق فيها حكمة الماضي مع هواجس الحاضر، تطل علينا القصة الشهيرة للإمام الغزالي حين كان طالبًا للعلم، وكيف سخر منه اللصوص بعد سرقة تعليقة كتبه، قائلين إنهم سلبوه علمه فصار بلا علم، ليُظهر لنا أن الحكمة الحقيقية تكمن في عقل صاحبها وقلبه لا في الكتب التي يحملها.

اليوم، نحن أمام سرقات من نوع مختلف، تُسلب فيها الذاكرة الجماعية للبشر لصالح الخوارزميات، وتُستبدل العقول البشرية بالعقول الاصطناعية التي تمثل لصوص هذا العصر، لكنها لا تأتي متخفيةً في الليل ولا تقطع الطريق شاهرة السلاح، بل تدخل في وضح النهار أمام أعيننا وبموافقتنا، حاملة وعودًا وهمية بالمعرفة الفورية، بينما تسلبنا قدرتنا على الفهم والتحليل.

تجاوزت مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي مجرد الكسل والتساهل في التحصيل المعرفي، لتدخل مرحلة التزوير المنظم. ففي عالم النشر، تحولت هذه التقنيات من أدوات مساعدة إلى وسيلة سهلة للإنتاج الثقافي الزائف. في مايو 2025، اضطرت صحيفة شيكاغو صن-تايمز الأميركية إلى حذف مقال والاعتذار رسميًّا، بعد أن اكتشف القراء أنها مليئة بعناوين كتب مزيفة نسبها الذكاء الاصطناعي إلى كتَّاب مشهورين، كما أزالت أمازون العديد من الكتب المولدة بالذكاء الاصطناعي، وصلت نسبتها وفق دراسة حديثة إلى قرابة 77% من 844 كتابًا محل الدراسة، فيما احتوت 90% منها على عناصر توليد آلي، حيث أصبحت الخوارزميات تختلق المعرفة، وتقدم الوهم على أنها حقيقة، في عملية تضليل ثقافي تتلاعب بجوهر الثقة بين الكتَّاب والقرَّاء.

أما الساحة العربية فلم تكن بمنأى عن هذا الزلزال، حين هزت فضيحة دار "ألكا" للنشر المشهد الثقافي العربي مؤخرًا، بنشرها عشرات الكتب الوهمية المولدة كليًّا أو جزئيًّا بالذكاء الاصطناعي، مستخدمةً أسماء رنانة وعناوين تجارية سطحية للإثارة، لم تكن سوى أوهام خوارزمية. وحتى في معارض الكتب وعلى رأسها معرض القاهرة الدولي للكتاب، لاحظ المتابعون ظهور كتب تحمل بصمات جلية للتوليد الآلي، مليئة بأخطاء فادحة تفضح افتقارها إلى اللمسة الإنسانية، هذه الممارسات تتجاوز الغش التجاري إلى الاعتداء على الثقافة.

بل وصل الأمر إلى النصوص الدينية، حيث كشفت مبادرة IslamicEval 2025 عن تجاوزات خطيرة، كنَسب أحاديث غير موجودة، ودمج آيات قرآنية متشابهة، مع أخطاء في السور، واختلاق أسباب نزول، وإسناد أحداث تاريخية أو أحكام فقهية من دون سند صحيح. معظم الأخطاء برزت في الإجابات التي ولدها الذكاء الاصطناعي من دون إشراف بشري.

هذه الظواهر ليست سوى عرض سطحيّ لمرض أعمق، هو "الدَّين المعرفي"، الذي صار مصطلحًا علميًّا شائعًا، يثبت صحته وخطورته يومًا بعد يوم، حين نؤجل التعمق في المعرفة من أجل الراحة اللحظية، حتى وإن كان لذلك ثمن في المستقبل، فكلما فوّضنا مهام عقولنا إلى الآلة، قوّضنا مستقبل قدراتنا العقلية.

حيث تُظهر الدراسات أن المناطق المسؤولة عن الذاكرة طويلة المدى والتركيز في الدماغ تضعف اتصالاتها العصبية مع الاعتماد المزمن على التوليد الخارجي للمعرفة. فحين نستعين بمساعد رقمي في كل شيء، نستبدل من دون أن نشعر هُويتنا الفكرية تدريجيًّا بذكاء مصطنع. وهذا لا يظهر فقط في الكتب المزيفة، بل حتى في التحصيل الأكاديمي، حيث تورّط طلاب في جامعات عربية عريقة بتقديم أبحاث مولدة بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي، ناسين أحيانًا حذف تعليمات مثل "اكتب بحثًا عن...". وكذلك في المجال الصحافي، نُشرت مقالات تحوي بقايا تلك التعليمات، مما كشف عن تسلل الكسل الفكري إلى مصادر تشكيل الرأي العام.

وبالعودة إلى حكاية الغزالي فإن الحكمة التي خرج بها تتجاوز زمنه، وتحمل في طياتها إنذارًا لنا وفرصة في آن واحد. فالذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكون محفّزًا يدفعنا إلى إعادة تعريف علومنا وقيمنا الإنسانية. في القطاع الهندسي مثلًا، يُستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم لتعزيز خيال المهندسين وتحليل أعمالهم ومحاكاتها قبل تجسيدها على أرض الواقع، وكذلك في المجال الطبي لتحليل الخرائط الجينية والتنبؤ بالأمراض واقتراح العلاج المخصص لكل حالة، تاركًا للمهندس والطبيب مهام التعليمات والإشراف والاعتماد النهائي والتواصل الإنساني. ولم يقتصر فقط على ذلك، ففي المجال الإبداعي تطورت أدوات العصف الذهني باستخدام الآلة لتقضي على العمل الروتيني، وتحرر خيال الإنسان للتعمق الفكري والجمالي والاستقصائي. المستقبل سيكون من نصيب أولئك الذين يفهمون أن القيمة لم تعد في امتلاك المعلومات، بل في امتلاك الحكمة لتوظيف الآلة بشكل صحيح، وتقييم مخرجاتها، والحنكة في تحويلها إلى معرفة حية متجذرة في الواقع، وتطوير دورنا من مجرد مستهلكين سلبيين لنتائج الذكاء الاصطناعي، إلى مديرين استراتيجيين يوجهون هذه التقنية لتعزيز إنسانيتنا.

لقد عاد الغزالي إلى خلوته ليحول علمه من دفاتره إلى قلبه، فلا يُسلَبه مرة أخرى. أما نحن فمسؤوليتنا هي مواجهة "لص" أكثر دهاءً، أن نبني حصونًا لفكرنا وثقافتنا. أن نستخدم الذكاء الاصطناعي مرآةً لتقييم عيوبنا، ثم أداةً نغوص بها أعمق داخل عقولنا. فكما علمتنا القصة، العلم الحقيقي ليس ما يُخزن في مخلاة رقمية عابرة، فيضيع بضياعها، بل ما يُستحضر في الذهن، ويُختبر بالتجربة، وينمو بالاجتهاد والمثابرة. هكذا نستعيد، في عصر الآلة، جوهر ما جعل الغزالي يحفظ كتبه: الإيمان بأن المعرفة التي لا تسكن الإنسان، هي مجرد أوهام.