بين حرافيش محفوظ وملك أفلاطون

عدتُ إلى نجيب محفوظ بعد عقودٍ من الفراق، لأطالع ملحمة "الحرافيش" بعينٍ جديدة، تختلف تماماً عن عين ذلك المُراهق الذي تلمّس صفحاتها قبل أكثر من ثلاثة أو أربعة عقود. في ذلك الزمن البعيد، كانت الرواية تبدو لي حكايةً مُشوّقة عن الفتوات، وصراع النبالة والضَّعة، ومعارك النبوت (العصا الغليظة) في حارات القاهرة المَنسية. أما اليوم، وأنا أقرؤها عبر غبار السنين وخيبات السياسة ومسارات الفكر، لم أرَ حارةً مغلوبةً على أمرها، بل رأيتُ مسرحاً كبيراً للبشرية جمعاء، وكأنّ محفوظ لم يكن يكتب تاريخ آل الناجي، بقدر ما كان يخطُّ الشفرة الوراثية لصراع السلطة والعدالة ومعضلة الوجود.

في هذه القراءة التي لربّما كانت أكثر نضجًا، كشفت لي الملحمة عن ثالوث فلسفي شديد الإحكام؛ ثالوث يتأسّس على ثلاثة أسئلة مُتداخلة: سؤال السلطة، وسؤال التاريخ، وسؤال الإنسان. إذ تنطلق الرواية من جدلية القوّة والعدل عبر شخصية عاشور الناجي الأوّل، لتطرح السؤال الأزلي: هل يمكن للسلطة المُطلقة أن تحافظ على طهرها الأخلاقي من دون أن يفسدها بريق الكرسي؟ لتأتي الإجابة عبر الأجيال المُتعاقبة التي انحدرت نحو الطغيان والشهوات. هنا، يبدو محفوظ في بادئ الأمر مُستسلماً لـرؤية خلدونية حتمية؛ حيث التاريخ دورة مُغلقة تتأرجح بانتظام بين مصلحٍ نبيل يفرزه الظلام، ونخبٍ مُستبدة تُعيد الحارة إلى قاع العصبية والفساد، في متوالية صعود وهبوط لا فكاك منها. لكن عبقرية محفوظ تكمن في أنّه لم يقف عند حدود هذه الدائرية اليائسة؛ بل وضع مفتاح كسرها في مكان آخر تماماً. إنّه يخرج من العباءة الخلدونية ليقترب من الوعي الجدلي للتاريخ، حيث لا تعود الدائرة قدراً سرمداً، بل جداراً يمكن هدمه إذا ما تحوّل الحرافيش من مفعولٍ بهم إلى صنّاعٍ حقيقيين لمصيرهم. فالغيب المُتمثّل في أناشيد التكية الغامضة يظلّ قابعاً خلف الأسوار لا يُغيّر الواقع مباشرة، ولن يكسر جمود هذه الحلقة المفرغة إلا الخلاص بالوعي الذاتي والتنظيم الجماعي؛ حين يتوقّف الحرافيش عن الانتظار السلبي، ويتخلّصون من وهم المخلّص الفرد، ويُباشرون تدوير عجلة التاريخ بأيديهم.

هل يمكن للسلطة المُطلقة أن تحافظ على طهرها الأخلاقي من دون أن يفسدها بريق الكرسي؟

هذه الرؤية المحفوظية للفتوة العادل يبدو أنّها تتقاطع بشكلٍ مذهل، وتفترق بشكلٍ أعمق في ذات الوقت، مع فلسفة أفلاطون في جمهوريته. لقد هرب أفلاطون من وعثاء الديمقراطية الأثينية التي قادتها غوغائية الجماهير وإعدام معلّمه سقراط، ليروّج مفهومَ الملك الفيلسوف؛ ذلك الحاكم المُطلق الصلاحية، الزاهد، الذي يقود السفينة بمعرفته بالخير والحقّ المطلق. وعاشور الناجي في بدايته يتقاطع مع الملك الفيلسوف في كونه الحاكم المُطلق الزاهد، لكنّه يفترق عنه في كونه يستمد شرعيته من الطهر الفطري والعدالة الروحية، لا من الهندسة العقلية النخبوية. لكن، بينما اتجه أفلاطون نحو الهندسة النظرية الصارمة مُحاولاً صياغة نموذج لحاكمٍ معصوم من الفساد، أثبت محفوظ، بوعيه التاريخي الواقعي أنّ جينات الفضيلة لا تورّث، وأنّ السلطة المُطلقة مفسدة حتمية للأنفس والأحفاد. كما أنّ أفلاطون الذي كان يزدري العوام ويراهم أسرى الشهوات، يقابله محفوظ الذي يرى في الحرافيش صُنّاع التاريخ الحقيقيين، شريطة أن يتجاوزوا مرحلة الانفعال الغريزي إلى مرحلة الوعي المُنّظم.

الركون إلى كاريزما الفرد والانتظار السلبي لحلولٍ تهبط من الأعلى، لن ينتج إلّا طغاةً جدداً بأقنعةٍ حديثة

إنّ الربط بين واقعية محفوظ ومثالية أفلاطون يمكن أن يمنحنا اليوم عدسة كاشفة لتفسير حاضرنا المأزوم واستشراف مستقبلنا وسط ركام الاضطرابات العالمية. نحن نعيش اليوم في زمنٍ صعدت فيه الشعبويات اليمينية عبر صناديق الاقتراع، مُستغلّةً ذات حكم الغوغاء وفقدان البوصلة المعرفية لدى الجماهير التي حذّر منها أفلاطون قبل ألفي عام. وبسبب الخوف من فوضى هذه الشعبوية، قد يقع العالم المعاصر في فخ وهم المُخلّص أو القائد القوي المُستبد، مُتناسياً درس الحرافيش الصارم: إنّ الركون إلى كاريزما الفرد والانتظار السلبي لحلولٍ تهبط من الأعلى، سواء كانت أحزابًا متطرّفة أم منظمات دولية أم وعوداً انتخابية تبسيطية، لن ينتج إلا طغاةً جدداً بأقنعةٍ حديثة.

المستقبل، كما تسرد لنا هذه الفلسفة المشتركة، لن يَصلُح بالبحث عن ملك فيلسوف مستورد، بل بولادة وعي الحرافيش؛ عندما تتحوّل الشعوب من كتلٍ بشرية يسهل توجيهها بخوارزميات التواصل الاجتماعي ودغدغة العواطف، إلى مجتمعاتٍ واعية تبني المؤسسات وتحرس قيم العدالة. من دون هذا الوعي والعمل، سنظلّ ندور في الحلقة الدائرية المُفرغة التي حذّر منها محفوظ، ننتقل من طاغيةٍ إلى مُستبد، بانتظار فجرٍ لن يأتي إلّا إذا صنعته أيدي الكادحين أنفسهم.