بين الحرية الفردية والانتماء إلى الجماعة

يُعدّ مبدأ "الكل يفعل" أحد أكثر المبادئ حضورًا في السلوك الإنساني عبر التاريخ، رغم أنّه نادرًا ما يُعلن بصراحة. إنّه ذلك الميل العميق لدى الفرد لاتباع ما يفعله الآخرون، لا لأنّ ما يفعلونه صائب أو مُفيد بالضرورة، بل لأنّ "الجماعة" فعلت، ولأنّ مخالفتها تبدو مخاطرة. وهكذا يتحوّل فعل الغالبية إلى معيار خفي للسلوك، يتجاوز المنطق للأعراف، ويتغلّب أحيانًا على الأخلاق نفسها.

يبدو هذا المبدأ بسيطًا على السطح، لكنّه في جوهره يحمل أسئلة فلسفية معقّدة: لماذا نتبع الآخرين؟ وهل الكثرة تمنح الفعل قيمته؟ وهل يمكن للإنسان أن يكون حرًّا في مجتمع يحكمه منطق التقليد والتشابه؟

أولًا: جاذبية الجماعة وأصل المبدأ

إنّ الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، يبحث عن الأمان في وجوده ضمن مجموعة. وقد أدرك الفلاسفة منذ القديم أنّ الإنسان يخشى العزلة أكثر من الخطأ؛ فالانتماء إلى الجماعة يمنح الإنسان إحساسًا بالأمان، حتى حين تمضي الجماعة نحو مسار لا يتسم بالحكمة.

يقول نيتشه ساخرًا من هذا السلوك: "لا شيء أكثر رعبًا من أن تكون على حق معزولًا عن بقية العالم". وهذا القول يكشف الحقيقة التالية: أن يكون الفرد مُخطئًا مع الجماعة أسهل عليه من أن يكون مُحقًّا بمفرده.

أن يكون الفرد مخطئًا مع الجماعة أسهل عليه من أن يكون مُحقًّا بمفرده

من هنا ينبع مبدأ "الكل يفعل"، ليس من قوّة المنطق، بل من ضعف الفرد أمام الجماعة. إنّ الفرد يميل إلى السلوك الجمعي، ليس لأنّ الجماعة دائمًا على صواب، بل لأنّ الالتزام الجماعي يخفّف من شعور الخطر النفسي والاختلاف الاجتماعي.

ثانيًا: خطر تحويل الكثرة إلى حجّة

الفلسفة تُحذّر من خلط الكمّ بالكيف. فالانتشار لا يعني الصواب، وكثرة الممارسات لا تمنحها قيمة. ومع ذلك، كثيرًا ما يَستبدل الإنسان التفكير النقدي بالتقليد، فنرى: آراء تنتشر، لا لأنّها صحيحة، بل لأنّ أصحابها كُثر. وعادات تستمرّ لا لأنها نافعة، بل لأنّ من يُخالفها يُعاقَب اجتماعيًا. وسلوكيات تُمارس يوميًا لا لأنها واعية، بل لأنها "عادة".

الانتشار لا يعني الصواب، وكثرة الممارسات لا تمنحها قيمة

وهنا تظهر المغالطة الشهيرة "إذا كان الجميع يفعل هذا، فلا بُدّ أنه صحيح". إنها مغالطة تُقتل فيها الحقيقة باسم الإجماع، وينتهي فيها السؤال الفلسفي أمام ضغط الجماعة. وهكذا تتحوّل قوّة العدد إلى معيار كاذب للصواب، وتصبح الأخلاق والتفكير النقدي رهينة للاتجاه السائد بدلًا من المعايير العقلانية.

ثالثًا: بين الحرية والامتثال

الفرد الذي يعيش تحت ظلّ مبدأ "الكل يفعل" يفقدُ شيئًا فشيئًا حرّيته الداخلية. فالحرية لا تُلغى بالقوّة دائمًا، بل قد تُستنزف بالتدريج عبر التكرار. كلّ مرّة يقلّد فيها الفرد الجماعة من دون تفكير، يتنازل عن جزء من استقلاله. وهكذا تُبنى سجون نفسية جدرانها ليست الحديد، بل الخوف؛ الخوف من الرفض، الخوف من السخرية، الخوف من الاختلاف. وهنا تظهر مفارقة فلسفية لافتة: الإنسان يريد أن يكون فريدًا، لكنه يخاف أن يكون مُختلفًا.

الهُويّة الحقيقية لا تُبنى بالمحاكاة، بل بالاختيار

إنّ هذا التناقض يعكس صراع الفرد بين رغبته في التفرّد وحاجته للقبول الاجتماعي، ويُظهر كيف يمكن للانتماء أن يمنح الأمان النفسي، لكنّه في الوقت ذاته يُقوّض استقلالية الفكر.

رابعًا، قيمة التفرّد وبناء المعنى

لكي يتحرّر الإنسان من مبدأ "الكل يفعل"، لا بُدّ من إعادة تعريف الذات خارج إطار الجماعة. فالهُويّة الحقيقية لا تُبنى بالمحاكاة، بل بالاختيار.

والحرية لا تعني الرفض الدائم للمجتمع، بل القدرة على التفكير قبل التقليد. إنّ التحليل الواعي لكلّ موقف يُتيح للفرد اتخاذ قرارات قائمة على معاييره الخاصة، وليس مجرّد الانصياع للضغط الاجتماعي. وربما يكون السؤال الذي يرتقي بالفرد هو: هل أفعل هذا لأنني أريده، أم لأنّ الجميع يفعله؟

إنّ الإجابة الصادقة عن هذا السؤال هي أوّل خطوة نحو الوعي، ثم التحرّر، ثم المعنى. وهذا السؤال يضع المسؤولية على الفرد لتقييم أفعاله، بدلًا من التمسّك بما هو شائع فقط لأنه شائع.

بين صوت الجماعة وصوت الذات

في النهاية، يبقى مبدأ "الكل يفعل" مرآة لضعف الإنسان أمام ضغط الجماعة، لكنه أيضًا فرصة لفهم الإنسان نفسه. فالفرد الذي يختار طريقه بوعي، حتى لو كان مختلفًا، يمارس أعلى درجات الحرية الفلسفية، ويمنح للعالم تنوّعًا كان سيضيع لو استسلم الكلّ للامتثال.

والفلسفة تعلمنا أنّ السؤال أهم من الجواب، وأنّ البحث عن المعنى أهم من إرضاء الجماعة، وأنّ الإنسان لا يصبح إنسانًا إلا عندما يجرؤ أن يقول: سأفعل ما أراه صوابًا، لا ما يفعله الجميع.