بين أبي ومطربي المفضّل

انتهى عيد الأب ويمكنني الآن الحديث عن الآباء. لا أفضّل الانجرار إلى المناسبات المُقحَمة والمُحتفية بالبديهيّ، التي ابتكرها العقل الاستهلاكي الرأسمالي ليهرع البشر إلى الشراء وتنشط الأسواق: الكيك والهدايا والزينة وارتياد المطاعم، و"ترندات" وسائل التواصل الاجتماعي وإعلاناتها...

الأب والأمّ والحبّ والأوطان، لها أعياد مُعاصرة، ليس التكريم إلّا ظاهرها، أمّا باطنها فقد يكون التكفير عن ذنب أو تمويه عجز. في كلّ مرّة تعجز اللغة تنقلب إلى أداةٍ لإنكار العجز وتمويهه. ويبدو أنّ هذه المعادلة تنطبق على الأعياد المعاصرة والمُعايدات نفسها، فكلّ تلك الكلمات الرقيقة والمُتودّدة مبالغات لتمويه مشاعر باطنيّة تحمل إرث العلاقة التاريخيّة الشائكة بين الأبناء والآباء. ونظراً للسمعة السيّئة لمصطلح "الأبويّ" قد يكون الاحتفال بالأب في جزء منه للتلميع وإبعاد تهمة ما.

آباؤنا الطيّبون المحبّون واقعٌ ملموس، ولكنّهم ليسوا كلّ الآباء. الأب هو الملك لير (طارداً ابنته ومنبوذاً من الآخريين) بقلم شكسبير، والأب هو زُحل (ملتهماً ابنه) بريشة غويا، وهو الملك لايوس (آمراً بقتل طفله أوديب) في مسرح سوفوكليس، وهو الجبلاوي والراوي (طاردَين ابنيهما من جنّتهما في أولاد حارتنا وقلب الليل) بقلم محفوظ، عوضاً عن والد غريغور سامسا ووالد الأخوة كرامازوف... الأمثلة لا حصر لها، وفي قبالتها أمثلة كثيرة مُضادّة تُظهر الأب الطيّب الخيّر العادل والداعم. لكنّ كلّ الطرق تُعيدنا إلى الأب "رأس السلطة" في الأسرة و"حاكم البيت". بنى البشر هذا النظام الأبوي ليس طوبة طوبة فحسب بل حبّة رمل بعد حبّة. نصّب هذا الحاكم نفسه معنيّاً بكلّ شاردة وواردة تخصّ البيت وأهله، فهو يحدّد مصيرهم من أسمائهم إلى تعليمهم إلى اختيار أزواجهم، وبميزانيته ومدخوله يحدّد ما يُطهى ويُخاط لهم، وووفق أهوائه وذائقته يتدخّل في قوائمهم الموسيقيّة والغنائيّة.

في كلّ مرّة تعجز اللغة تنقلب إلى أداةٍ لإنكار العجز وتمويهه

كان أبي مُولعاً بعبد الحليم ومُتيّماً بأمّ كلثوم. وقد أحبّ كلّ من مرّ بين هذين القطبين، من لحّنوا لهما ومن كتبوا أغانيهما. أحبّ وردة ونجاة وفايزة بألحان بليغ وعبد الوهاب. وكان اندحار زمن عمالقة الغناء العربي يسقط وبالاً على قلبه ويعتبره مرآة لانحطاط العصر ونكساته الثقافيّة والإنسانيّة. اليوم أتفهّم نفوره من أيّ صوت آخر أدخلناه أنا وأخوتي إلى البيت، نفوراً تسبّب بنقاشات وشجارات وسخرية وغضب وخيبة. أتفهّم الآن، أمّا المُراهِقة التي كنتها فمن الطبيعي أنّها لم تفعل، فبالغت في التعلّق بخياراتها من دون أن تكره ذائقة أبيها أو تنقلب عليها، بل بالعكس، لسبب أعمق من أن تدركه حينذاك بقيت تحبّ "عُبَد" و"سومة".

أحببت عبد الحليم منذ طفولتي، ثمّ مع دخولي المراهقة أحببت مطرباً آخر، أصغر سنّاً من حليم وبالتأكيد أقرب جيلاً إليّ. الأمر لم يرُق لأبي، بينما أبدت أمّي مرونةً مع خياري بعد فترة. الاختلاف بين أذواق الأجيال أمر بديهيّ، ولكنّ الحساسيّة المُفرطة التي يتعامل بها الأب مع مطرب ابنته المفضّل تحفر عميقاً في العلاقة بينهما. هل لو تعلّقت البنات بمطربات كان الوضع سيختلف؟ أشعر بأنّ الإجابة هي نعم. لا يتصرّف الآباء بالحدّة نفسها مع مطرباتنا المفضّلات كما مع المطربين. تبدأ الابنة تسمع الموسيقى وتختبر المشاعر العاطفية معاً في عمر المراهقة، يدخل الحبّ إلى قلبها فتدخل معه أغانيه إلى البيت، وأحياناً لا يكون دخولاً مرّحباً به، إذ لا يروق لصاحب البيت، سواء نجح أو فشل في طرده من مملكته.

ذات لحظة في رحلة أبوّته، يدخل رجل غريب عذب الصوت إلى قلب ابنته، وإلى عقر داره، من دون أن يطرق الباب أو يستأذن، أو يتمكّن من طرده. ذات لحظة في مراهقتها، تصطدم الابنة بذائقة أبيها كما تصطدم بمحاذيره وقوانينه وشؤون إدارة البيت والنظام الأسريّ. ما حدث أنّني لم أتمرّد يوماً على ذائقة أبي، بل ازداد تجذّرها في قلبي مع السنوات، حتّى فهمت أخيراً أنّ هذا هو العيد الذي يستحقّه، أن يعيش حبّه لتلك الأغاني الجميلة في قلوب أبنائه، أن نمتنّ لها ولدورها في إسعاده. لا شكّ في أنّه كان ليبتسم برضا وهو يسمع مطربي المفضّل يغنّي ببراعةٍ حتّى اليوم "موعود" و"إنتا الحبّ" و"حمّال الأسيّة". إنّ خياري الغنائي لم يتحرّك بعيداً عنك يا بابا، بل لعلّه ما تحرّك قطّ.