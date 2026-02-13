بانتظار الفجر

يتأخّر الفجر هنا كثيرًا. أجلس بكامل يقظتي في الفراش، حائرة، لا أعرف ما الذي بوسعي أن أفعله في انتظار انبلاج نور الصباح. الشقة، حيث أمضي عطلتي، ضيقة على حركتي الاعتيادية في البيت. لا، النزول إلى الشارع والمشي في مثل هذه الساعة ليسا فكرة جيدة. جرّبتها في اليوم التالي لوصولي. وكان عليّ أن أزجر مُتحرّشًا مُبكّرًا لاحقني على دراجة وهو مصرّ على إعلان اسمه لسبب ما.

اكتشفت أنّ رياضتي المُفضّلة (والوحيدة) ليست آمنة تمامًا في هذا التوقيت. مع أنّ الكثير من الفرنسيين يغدون باكرًا جدًّا إلى أعمالهم في عتمة لا تنجلي قبل بزوغ الضوء في الثامنة. ربّما كان السبب أنّني في دائرة باريسية تُحسب بين الدوائر متوسّطة الخطورة الأمنية. هنا يعيش خليط من مهاجري البلدان الطاردة أهلَها: مغاربة وجزائريون من الجيل الثاني أو الثالث، أكراد وأتراك وآسيويون متنوّعون، تجمّعوا مع من يشبههم طبقيًّا من الفرنسيين هنا في الدائرة العشرين من باريس. يركضون معلً، لا فرق بين عربي وأعجمي إلّا بسرعة الوصول إلى أوّل مترو ليلحقوا بدوامهم، راضين بحياة فيها الحدّ الأدنى من الاستقرار والنظام العام، تمامًا كما أردت أنا حين قرّرت هذه العطلة.

ومع ذلك، ساعة واحدة هي فارق بسيط في التوقيت بين باريس وبيروت، لكنها كانت كافية لنشر الفوضى في إيقاع يومياتي الذي طمحت لأن يكون مريحًا فترة مكوثي. فهنا، بتّ أستفيق أبكر مما يجب بكثير وأنام أبكر ممّا يجب أيضًا، مع أنّي في مدينة لا تنام كما يُقال. لكن البرد قارس والمطر لا يتوقّف، فأتكاسل ولا أخرج. هكذا، أستيقظ في الليل مرّات عدّة بفائض طاقة، أستسلم وأغلي قهوتي ثم أتناول فطوري، وإذ يغالبني النعاس عند الضحى، أي حين يجب أن أكون بكامل يقظتي وطاقتي للخروج، فإمّا أعود وأنام، وإمّا ينقلب مزاجي فيحول بيني وبين ما كنت قد عزمت عليه، فلا أخرج.

حسنًا قلت في نفسي. فلنجرّب العودة إلى إيقاع بيروت. النوم أبكر بساعة والاستيقاظ كذلك بالرغم من العتمة. أحاول تقطيع الوقت إلى أن تُشرق الشمس، لكني أفشل مُجدّدًا بتنظيم فوضى فارق الوقت وهذه الساعة المُثيرة للشغب والزائدة عن حاجتي.

في بيروت، في منزلي، أستمتع بالاستيقاظ باكرًا. إن لم تكن تمطر، أفتح باب الشرفة فيتناهى صوت زقزقة عصافير الشجرة الضخمة قبالة شقتي. أهيم على غير هدى بين غرف المنزل مُتحجّجة بترتيب هنا أو جلي صحون هناك، أو تسخين القهوة، مرّة بعد مرّة، من دون أن أشربها في النهاية. فما أفعله في الحقيقة هو مجرّد انشغال يدوي يُتيح لي أن أستغرق في التفكير، أو أطوّر خاطرة حدث أن برقت في بالي ساعة خلودي إلى النوم.

يركضون سوية، لا فرق بين عربي وأعجمي إلّا بسرعة الوصول إلى أوّل مترو ليلحقوا بدوامهم، راضين بحياة فيها الحدّ الأدنى من الاستقرار والنظام العام

وأفضل بنات الأفكار هي تلك التي تخطر بالبال ما إن تغمض عينيك لتنام. تبدو كما لو أنها كانت تنتظر تلك اللحظة لتظهر. تمامًا كما تفعل الجنيات في الحكايات، ينتظرن حلول الليل ليخلعن أثواب الطيور عنهن ويستحممن في البحيرة بكلّ بهائهن. تلك الأفكار، أترك نفسي لها، تمسك بيدي لتقودني إلى حيث لا أتوقّع. أنقاد لها مستمتعة ومترقّبة نهاية تلك النزهة، كطفل تروي له حكاية مشوقة يتطلّع إلى نهايتها بفضول شغوف. أخرس الهاتف، وأتوسّل للسماء ألّا يرتفع صراخ الجنود المناوبين في الثكنة بقربي، فيوقظوني من نزهتي تلك. فبنات أفكاري يجفلن بسهولة، ومع العمر بتنَ يجفلن أكثر، ويهربن بعيدًا، فلا أعود أعثر لهنّ على أثر في ذاكرتي المتدهورة الحال يومًا إثر آخر.

وتذكرت فجأة أنّي في مدينة تتزاحم فيها دور السينما وأفلامها. وأنّ هناك عروضًا مبكرة في صالات قريبة من سكني، عادة ما تكون تذاكرها أرخص وروّادها قلائل في الصباح.

أفتح تطبيق دليل السينما، وأختار فيلمًا كوريًّا جنوبيًّا. هي واحدة من ميزات باريس أنّها تتيح لمن يقيم فيها أو يمر بها الاستمتاع بالتعرّف على ثقافات العالم ونتاجه، خصوصًا في السينما.

في الشارع، مطر خفيف يتساقط كما لو كان من القطن دون صوت، فيخفّف من قسوة برد الصباح. نفق المترو دافئ ومزدحم في هذه الساعة. جوقة من طلاب وطالبات صاخبين يدخلون المقطورة، يجلسون دون حسابات بعضهم فوق بعض ليتّسع لهم المكان المزدحم بالركاب. يتناقشون بصوت عالٍ حول مسرحية ما حضروها أمس، أفهم أنّهم طلاب مسرح وأنّ المسرحية من إخراج أستاذتهم التي كانوا يسخرون منها على عادة المراهقين.

في قاعة السينما التاريخية الضخمة، لم يكن هناك أكثر من عشرة أشخاص توزّعوا متناثرين بين المقاعد الوثيرة للصالة الشهيرة. يبدأ الفيلم. ما هي إلّا دقائق، حتى تذكّرت أنّه قد سبق لي أن شاهدته على تطبيق يوتيوب. أهذا مقبول؟ كيف تعرض صالة محترمة فيلمًا متوفّرًا على يوتيوب أستطيع مشاهدته من دون دفع قرش واحد، وهنا أدفع عشرة يوروهات؟ أبقى أم أخرج؟ يا للحظ السيئ. أكتفي من متابعة الفيلم بمتعة الشاشة الضخمة متخلّية عن متعة الاكتشاف التي انتُزعت مني، ثم أخرج خائبة.

ما الذي تفعلينه أيّتها الطماعة الكسولة؟ أوبّخ نفسي. هل تظنين أنّه بإمكانك الحصول على كل شيء فقط بالتنقل بين الأمكنة؟ تودّين الجمع بين متعة انتظام الحياة هنا وبين راحة ما اعتدت عليه في يومياتك هناك؟ وهل تستطيعين التوفيق بينهما؟

تريدين طريقًا مختصرًا لراحة العيش؟ المترو من هنا، والشقة الواسعة من هناك؟ متعة المشي على الأرصفة من هنا والبحر من هناك؟ احترام الفسحة العامة من هنا وألفة الناس ومرونتهم من هناك؟ صالات السينما والمسرح من هنا وإبداع أهلك من هناك؟ غير ممكن. عليك الاختيار: هنا أو هناك؟ "هنا" ليس لك. "هنا" هو من صنع أهل "هنا" ونضالاتهم. وهناك؟ من صنعك وأهلك. بلدك. هو محتلّ اليوم. أعرف. هو في فوضى عارمة. أعلم. حاولت التغيير وفشلت؟ أعرف أيضًا. لكن ما من وسيلة أخرى.

إلّا، لو اخترت ما اختاره كلّ أحفاد العائلة: الهجرة النهائية، وانتظار أن تتبنّاهم بلاد أخرى. بلاد يحاولون التماشي مع إيقاعها ونسيان فارق توقيت الهوية، تمامًا كما أحاول أن أفعل أنا، الآن، بانتظار انبلاج الفجر.