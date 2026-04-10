بالحقيقة لا بالخوف.. بالحرية لا بالهيبة

سورية اليوم ليست مجرد أرض خرجت من ظلال الاستبداد، بل هي تجربة مكثفة في إعادة بناء الدولة ذاتها، واختبار قاسٍ لمعنى السيادة والحرية والهوية. ليس سقوط الطاغية نهاية الصراع، بل بدايته الحقيقية: صراع لا يُقاس بالسلاح وحده، بل بالقدرة على تحويل الدولة من مجرد آلة للسيطرة إلى كيان يحمي المواطن، ويعيد له حقه في الحرية والكرامة والحياة اليومية. السلطة الحالية، رغم كونها انتقالية في الشكل، تقع تحت اختبار غير مسبوق. السلطة الانتقالية ليست مجرد إدارة مؤقتة، بل لحظة تأسيس حاسمة: دستور، قانون أحزاب، مؤسسات مستقلة، عدالة ناجزة، وشفافية مطلقة. إن فشلها في هذه المهمة لن يكون مجرد تقصير مؤقت، بل إعادة إنتاج للهيمنة القديمة بواجهة جديدة؛ أكثر أناقة وربما أقل وحشية، لكنها في الوقت ذاته أكثر مراوغة في التضييق على المجتمع. الواقع يكشف هشاشة الدولة: مؤسسات مستعادة شكليًّا بلا معنى للمواطن، سلطات تحكم السطح بلا سيطرة على العمق، ومجتمع يراقب أكثر مما يشارك، ينتظر أكثر مما يبادر، ويخاف أكثر مما يأمل. المواطن اليوم لا يخاف من الاعتقال فحسب، بل من غياب الأمن السياسي والمعنوي، ومن التشهير والانتهازية والرقابة الاجتماعية، ومن أن يصبح أي فضاء عام فخًّا في لحظة غير محسوبة. الهشاشة لا تقاس فقط بالاقتصاد أو الخدمات، بل بخلل العقد الاجتماعي: سلطة غير مكتملة الشرعية، دولة بلا استقرار حقيقي، وهوية وطنية غير محسومة. كل قرار يبدو صائبًا يُبنى فوق أرض متصدعة، وكل محاولة لبناء الثقة تُختبر أمام الواقع الممزق، أمام شعب لم يعد يقبل بالواجهة، ولم يعد يثق في الطروحات المؤقتة.

الأمل في سورية اليوم ليس وهمًا بريئًا. لا يكفي سقوط الديكتاتور، ولا تكفي خطوة جزئية من السلطة الانتقالية. الأمل يحتاج إلى وعي بحجم اللحظة: أن تفهم السلطة أن مهمتها ليست إدارة الوقت، بل تسليم البلاد إلى أهلها وطنًا قابلاً للحياة، لا مجرد قفص أكبر. أن تفهم أن الثقة لا تُفرض بل تُبنى، وأن الحرية ليست هبة بل عقد مكتوب بالممارسة اليومية، بالمحاسبة، بالشفافية، والعدالة. اليوم، سورية على مفترق طرق تاريخي: إما بناء دولة تحمي الحرية والاختلاف والمواطنة، وإما إعادة إنتاج نسخة أخرى من القفص القديم؛ أكثر أناقة، أقل عنفًا، لكنها لا تقلّ تقييدًا لحياة الناس، ولا هشاشة لمستقبلهم. السؤال ليس عن أسماء من يحكمون، بل عن الجوهر الذي تُبنى عليه السلطة: هل هي أداة ولادة، أم آلة لتأجيل الحسم، لتراكم التوتر، ولإطالة زمن القفص؟ السوريون لم يخرجوا ليكتشفوا أن الحرية مجرد شعار، أو أن الدولة مجرد واجهة، أو أن السلطة الجديدة نسخة مُجدّدة من القديمة. خرجوا ليطالبوا بحقهم في وطن أكبر من أي سلطة، في مستقبل خارج القفص النفسي والسياسي والاجتماعي، في وطن يضع الإنسان فوق الهيبة، والقانون فوق القوة، والكرامة فوق الخوف. وسورية اليوم، بين الخراب والولادة، وبين الخوف والأمل، وبين السلطة والمجتمع، تقف أمام أعظم امتحان لها منذ عقود: أن تثبت أن الدولة تُبنى بالحقيقة أكثر منها بالخوف، وبالحرية أكثر منها بالهيبة، وبالثقة أكثر منها بالقوة. وأن المرحلة الانتقالية ليست مجرد فترة انتظار، بل بداية الدولة التي يجب أن تُولد. وكل لحظة إهمال فيها تعني أن كل سقوط للطاغية كان مجرد إعادة ترتيب أسماء على قفص لم يُفتح بعد. والمعادلة في النهاية واضحة، قاسية، ولا تحتمل الزينة:

● إما أن تتحول هذه المرحلة الانتقالية إلى تأسيس فعلي للدولة السورية الجديدة.

● وإما أن تتحول إلى مرحلة انتظار طويلة فوق أنقاض جمهورية لم تولد بعد.

وسورية، بعد كل ما جرى، لم تعد تحتمل انتظارًا آخر.