انهيار القيم في زمن الحداثة السائلة

يشهد الإنسان المعاصر تحوّلاً عميقاً في منظومة القيم التي كانت تؤطّر أفعاله وتمنح لحياته معنى واستمرارية. فما الذي يحدث للقيم حين تفقد ثباتها؟ وكيف يغدو العالم فضاءً سريع التبدّل، هشّ الروابط، قابلاً لإعادة التشكيل الدائم؟ ولماذا يشعر الفرد، رغم وفرة الخطابات الأخلاقية، بفراغ معياري متزايد؟ تقود هذه الأسئلة إلى قلب ما سمّاه عالم الاجتماع والفيلسوف زيغمونت باومان "الحداثة السائلة"، أي ذلك الطور من الحداثة الذي تتفكّك فيه البنى الصلبة، وتذوب المرجعيات والسرديات الكبرى، وتتحوّل القيم من مبادئ موجِّهة إلى اختيارات ظرفية.

يرى باومان في كتابه "الحداثة السائلة" أن السيولة لا تمسّ الاقتصاد أو السياسة فحسب، بل تطاول الأخلاق ذاتها، إذ يقول: "في الحداثة السائلة، لا تُمنح الأشكال الاجتماعية وقتاً كافياً كي تتصلّب، فهي تتحلّل قبل أن تترسّخ". هذا التحلّل يصيب القيم في عمقها، فتفقد طابعها الإلزامي، وتتحوّل إلى أنماط استهلاكية يختارها الفرد كما يختار سلعة، ثم يستبدلها عند أول احتكاك مع الإزعاج أو الخسارة. ضمن هذا الأفق، لم تعد القيم تُكتسب عبر التنشئة الطويلة أو التجربة المشتركة، بل عبر السوق والوسائط الرقمية والخطابات السريعة. فالخير والشر، والالتزام والمسؤولية، صارت مفاهيماً قابلة للتفاوض الدائم.

وقد تنبّه الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه مبكراً إلى هذا المسار حين أعلن في عمله "العلم المرح": "لقد قُتل الإله، ونحن قتلناه". لا يحيل هذا الإعلان إلى مسألة دينية بقدر ما يشير إلى انهيار المرجع الأعلى الذي كان يمنح القيم معناها الكوني. ومع غياب هذا المرجع، وجد الإنسان نفسه أمام فراغ قيمي، حاول ملأه إمّا بالفردانية القصوى، أو بالامتثال الأعمى لمنطق القوة والمنفعة.

في زمن الحداثة السائلة، يتراجع الإحساس بالمسؤولية المشتركة، لأنّ العلاقات الإنسانية تخضع لمنطق السرعة والهشاشة، وتتحوّل قيم مثل الإحسان، والرحمة، والتضامن، والصداقة، والحب، والعمل، إلى روابط مؤقتة. وقد عبّر الفيلسوف الفرنسي إيمانويل ليفيناس عن خطورة هذا التحوّل حين أكّد أن الأخلاق تنبع من مواجهة وجه الآخر، قائلاً في كتابه "الكلية واللانهاية": "الوجه يفرض عليّ مسؤولية لا أستطيع التنصّل منها". غير أنّ هذا الوجه، في العالم السائل، يُختزل إلى صورة عابرة على شاشة، أو إلى رقم في إحصاء، فيتآكل البعد الأخلاقي للعلاقة، ويتحوّل الآخر إلى وظيفة أو وسيلة.

كما أسهمت الرأسمالية في تعميق هذا الانهيار القيمي عبر تحويل كل شيء إلى سلعة تُباع وتُشترى، بما في ذلك القيم نفسها. فالأخلاق تُسوّق، والالتزام يُستثمر، والعدالة تُختزل إلى شعار. وقد انتقد كارل ماركس هذا المنطق في كتابه "رأس المال"، مشيراً إلى أن العلاقات بين البشر تتحوّل إلى علاقات بين أشياء. ومع الحداثة السائلة، يتضاعف هذا التحوّل، إذ يغدو الإنسان ذاته مشروعاً مؤقتاً، مطالباً بإعادة إنتاج نفسه باستمرار كي يظل قابلاً للاستهلاك.

يكشف انهيار القيم في زمن الحداثة السائلة أزمة الإنسان المعاصر أكثر مما يكشف أزمة الأخلاق ذاتها

هذا الوضع يولّد قلقاً وجودياً عميقاً، إذ يفقد الإنسان بوصلته القيمية، ويعيش حالة تردّد دائم بين اختيارات متناقضة. وقد وصف سورين كيركغارد هذا القلق بوصفه سمة للوجود الحديث، معتبراً في كتابه "مفهوم القلق" أن القلق يولد حين يُلقى الإنسان في فضاء الاحتمالات اللامتناهية من دون سند داخلي ثابت. وفي السياق السائل، تتكثّف هذه الحالة، إذ يصبح الاختيار عبئاً أخلاقياً لا ينتهي.

إنّ انهيار القيم في زمن الحداثة السائلة لا يعني اختفاء الخطاب الأخلاقي، بقدر ما يشير إلى تضخّمه الفارغ؛ فالقيم تُعلن باستمرار في الفضاءَين العام والافتراضي، لكنها تفتقد إلى التجسيد العملي. وهذا ما نبّهت إليه هانا أرندت في كتابها "أزمة الثقافة"، حين ربطت انهيار المعايير بصعود التفاهة، مؤكّدة أن الخطر لا يكمن في الشرّ الراديكالي فحسب، بل في اعتياديته اليومية داخل أنظمة تفقد قدرتها على الحكم الأخلاقي.

أمام هذا المشهد، يبرز سؤال المعنى من جديد: هل يمكن استعادة القيم في عالم سائل؟ لا يدعو باومان إلى العودة إلى صلابة الماضي، بل إلى أخلاق تقوم على المسؤولية واليقظة الدائمة تجاه الآخر. فالأخلاق، في نظره، فعل هشّ بطبيعته، غير أنّ هذه الهشاشة قد تتحوّل إلى قوة حين تُعاش بوصفها التزاماً حرّاً لا إكراهاً مفروضاً.

في الختام، يكشف انهيار القيم في زمن الحداثة السائلة أزمة الإنسان المعاصر أكثر مما يكشف أزمة الأخلاق ذاتها. إنّه إنسان فقد الإحساس بالاستمرارية، وبالمصير المشترك، وبالواجب تجاه ما يتجاوز حياته الخاصة. ومع ذلك، فإنّ هذا الانهيار يحمل في طيّاته إمكانية إعادة التفكير في القيم، لا باعتبارها قوانين جامدة، بل بوصفها ممارسات يومية تتأسّس على الاعتراف بالآخر، وعلى مقاومة اختزال الإنسان إلى كائن قابل للاستبدال. ففي عالم يتغيّر باستمرار، قد تصبح الأخلاق آخر ما يمنح الإنسان فرصة البقاء إنساناً.