الوصفة الأميركية لإسقاط الأنظمة: من العقوبات إلى التدخل

كنت في التاسعة من عمري عندما اجتاح الجيش العراقي الكويت. أتذكّر أنّني، مع أشقائي، كنّا نتابع نشرات الأخبار يوميًا عبر إذاعة مونتي كارلو عند السابعة صباحاً، نراقب بقلق تصاعد الأحداث. لم تمضِ فترة طويلة حتى تشكّل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لإخراج العراق من الكويت، بعد تعنّت القيادة العراقية ورفضها الانسحاب أو الدخول في مسار تفاوضي.

في تلك المرحلة، شاهدنا بعض الصواريخ التي أُطلقت على العراق، إذ كنت أعيش في مدينة القامشلي القريبة من الحدود العراقية. وبعد تحرير الكويت، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة على العراق، أدّت إلى إفقار الشعب العراقي وتدمير طبقته الوسطى. العراق، الذي كان مخطَّطاً له أن يكون ضمن مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2000، وجد نفسه غارقاً في المجاعة نتيجة الحصار الاقتصادي. وأسهمت رعونة القيادة العراقية وقراراتها غير الحكيمة في تسريع انهيار الدولة تدريجياً، وصولاً إلى الغزو الأميركي عام 2003، الذي استكمل ما بدأته واشنطن عام 1990، بعدما أصبح العراق بلداً منهكاً وشبه منهار.

سيناريو مشابه تكرّر في سورية، حيث دخل النظام السوري البائد في صراع دموي مع شعبه، مستخدماً أبشع أشكال العنف، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية. ومع فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية مشددة عبر ما عُرف بـ"قانون قيصر"، تفاقمت الأوضاع المعيشية إلى حدّ إفقار نحو 90 في المائة من الشعب السوري، وانتشار الفساد على نطاق واسع، وتحول الدولة إلى كيان متهالك يبدو كهيكل آيل للسقوط مع أول صدمة جدّية.

أما في فنزويلا، فرغم وجود حياة سياسية وانتخابات تحظى باعتراف دولي، فإن الشعب الفنزويلي أبدى استعداداً لتحمّل الفقر والمعاناة في سبيل رفض التدخل الأميركي. بدأت العقوبات الأميركية على فنزويلا عام 2015، لكنها لم تكن كافية وحدها لإسقاط النظام، ما مهّد لاحقاً للتدخل الأميركي المباشر بوصفه مرحلة متقدمة من الضغط.

إن خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي يشكّل نقطة الانطلاق الأساسية في مسار إسقاط الأنظمة، تليه عقوبات اقتصادية تُقوِّض البنية الداخلية للدولة

تقوم ما يمكن تسميتها "الوصفة الأميركية لإسقاط الأنظمة" على أربع ركائز رئيسية. الركيزة الأولى تتمثل في خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي الداخلي. أما الثانية فتقوم على فرض عقوبات اقتصادية قاسية تؤدي إلى إفقار الغالبية العظمى من الشعب وتقويض البنية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. الركيزة الثالثة تقوم على الانتظار لفترة زمنية طويلة، تتراوح عادة بين عشر وثلاث عشرة سنة، لمراقبة تأثير العقوبات والضغوط السياسية. وتأتي الركيزة الرابعة بوصفها المرحلة الأخيرة، وهي التدخل العسكري المباشر بعد استنفاد المراحل السابقة.

ويُلاحظ، وفق هذا النموذج، أن هذه الوصفة استغرقت نحو ثلاثة عشر عاماً في كلٍّ من العراق وسورية لتحقيق أهدافها، فيما استغرقت قرابة أحد عشر عاماً في الحالة الفنزويلية، مع اختلاف السياقات والظروف الداخلية والدولية لكل دولة.

يبقى السؤال المطروح: لماذا لم تنجح هذه الوصفة في كوريا الشمالية؟

الجواب يكمن في غياب الشرط الأول، إذ لا توجد حياة سياسية ولا حالة عدم استقرار داخلي يمكن الاستثمار فيها. يقوم النظام هناك على القمع المطلق، فيما يعيش الشعب في حالة تكيّف قسري مع الفقر نتيجة غياب أي أفق واقعي للتغيير. إلى جانب ذلك، يحظى النظام الكوري الشمالي بدعم قوي من الصين وروسيا، ما يحدّ بشكل كبير من فاعلية العقوبات الدولية. ويضاف إلى هذه العوامل أن خيار التدخل العسكري يبقى مستبعداً، بسبب امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية قد تُستخدم ضد دول الجوار المتحالفة مع الولايات المتحدة.

يتبيّن أن خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي يشكّل نقطة الانطلاق الأساسية في مسار إسقاط الأنظمة، تليه عقوبات اقتصادية تُقوِّض البنية الداخلية للدولة وتُضعف قدرتها على الصمود. ومع مرور الوقت واستمرار الضغوط، تتآكل ركائز النظام تدريجياً، إلى أن تتحول الدولة إلى كيان هشّ ومترهّل وآيل للسقوط. غير أن فاعلية هذه الاستراتيجية تبقى مشروطة بتوافر عوامل محددة، تتعلق بدرجة القمع السياسي، وقدرة المجتمع على التحمل، وحجم ونوعية الدعم الخارجي الذي يتلقاه النظام، وهي عوامل كفيلة بتسريع الانهيار أو تعطيله.