فلسفة الواقعية والموضوعية: بين إدارة الممكن وأيديولوجيا تبرير العجز

كثيراً ما تُستدعى مفاهيم "الواقعية" و"الموضوعية" في الخطاب السياسي العربي، لا بوصفها أدوات للتحليل العقلاني للواقع، بل بما هي ذرائع أخلاقية وسياسية لتبرير العجز، أو لتكريس القبول القسري بمنظومة هيمنة خارجية أميركية–إسرائيلية، تتغذّى على اختلال موازين القوة، وتُفرغ القانون الدولي من معناه.

وبعد حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدا هذا الخطاب أكثر فجاجة، إذ تحوّلت "الواقعية" من منهج سياسي إلى خطاب استسلام مُقنَّع.

في الفكر السياسي الكلاسيكي، تشير الواقعية إلى قراءة موازين القوة كما هي، والانطلاق منها لتحقيق المصالح الوطنية، من دون أوهام أخلاقية أو مثالية مجردة. فالواقعية عند مكيافيللي أو هانز مورغنثاو لا تعني الخضوع، بل تعني فهم الواقع بهدف إدارته أو تغييره تدريجياً.

غير أن الواقعية في السياق العربي جرى تفريغها من بعدها الفاعل، وتحويلها إلى قبول دائم بالأمر الواقع، وتكيّف سلبي مع الهيمنة، وتنازل استباقي عن الحقوق تحت شعار "ما لا يُدرك كله لا يُترك جلّه"، لكن من دون أي محاولة فعلية لإدراك "الجلّ" أصلًا.

أما "الموضوعية"، التي يُفترض أن تعني قراءة الوقائع من دون انفعال أو تحيّز، فقد تحوّلت في الخطاب الرسمي العربي إلى حياد زائف: حياد بين الجلاد والضحية، بين المحتل وصاحب الأرض، بين القانون الدولي ومن ينتهكه يومياً.

وحين تُطالب قيادات النظام العربي بـ"الموضوعية" في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، فإنها لا تطلب تحليلاً علمياً، بل تطلب تعليق الحكم الأخلاقي والسياسي، وكأن جرائم الاحتلال مجرد وقائع قابلة للتأويل، لا انتهاكات صريحة تستوجب المواجهة السياسية والقانونية.

وتُشكّل إسرائيل الاختبار الأوضح لحدود الواقعية والموضوعية العربية؛ فهي دولة تقوم على الاحتلال، وتمارس التطهير العرقي، وتنتهك قرارات الأمم المتحدة، وترتكب جرائم حرب موثّقة. ومع ذلك، يُطلب من العرب قبولها بوصفها "حقيقة واقعية"، والاندماج معها في مشاريع "سلام إقليمي"، والتعامل مع جرائمها باعتبارها "تعقيدات" سياسية. هنا تتحوّل الواقعية إلى أيديولوجيا لتبرير الهيمنة، لا إلى منهج لمقاومتها.

وتُقدَّم الولايات المتحدة بوصفها "الفاعل" الدولي الحاسم الذي لا يمكن تجاوزه، وباسم الواقعية تُبرَّر التبعية السياسية، وتُهمَّش البدائل الدولية، ويُغضّ الطرف عن الانحياز الأميركي البنيوي لإسرائيل.

والمفارقة أن هذه "الواقعية" لا تُطبَّق على قوى أخرى؛ فإيران، مثلاً، تُصوَّر "تهديداً وجودياً"، في حين يُقدَّم الاحتلال الإسرائيلي بوصفه أمراً واقعاً لا يمكن تغييره. وبعد حرب الإبادة على غزة، لم تعد الواقعية تعبيراً عن فهم الواقع، بل عن الخوف من تغييره. إنها واقعية تخدم ميزان القوة المفروض، لا المصلحة العربية.

ليست المأساة في أن يُهزم الفاعل السياسي أمام ميزان قوة مختلّ، فالهزائم جزء من التاريخ، بل المأساة الأعمق أن يُعاد إنتاج الهزيمة بوصفها حكمة، وأن يُقدَّم العجز على أنه نضج سياسي. هنا لا تعود الواقعية قراءة للواقع، بل تتحوّل إلى بنية وعي مُستلبة ترى العالم من منظور الغالب، وتُعيد إنتاج منطقه داخل خطاب المهزوم نفسه.

وعلى هذا المستوى، تغدو "الموضوعية" نفيًا للمعنى، لا بحثاً عنه؛ إذ يُطلب من العقل العربي أن يتخلّى عن حكمه القيمي، لا كي يفهم الواقع، بل كي يتعايش مع "لاعدالته". وهكذا يُختزل الصراع في معادلات تقنية، وتُفرَّغ القضايا الوجودية من بعدها الأخلاقي والتاريخي، وكأن الاحتلال حادثة إدارية لا جريمة مستمرة.

وتعلّمنا الفلسفة السياسية أن الواقع ليس معطىً صامتاً، بل نتاج علاقات قوة قابلة لإعادة التشكيل، وأن أخطر أشكال الهيمنة ليست تلك التي تُفرض بالقوة، بل تلك التي تُقنِع ضحاياها بأن ما هو قائم هو الممكن الوحيد. عند هذه النقطة، لا يعود السؤال سياسياً فحسب، بل أنطولوجياً: أيّ وعي هذا الذي لا يرى في نفسه سوى هامش داخل سردية الآخر؟

لقد انكشف الواقع في عريه العنيف، وانكشفت معه هشاشة الخطاب الذي حاول تطبيعه. لم تعد المشكلة في غياب البدائل، بل في غياب الإرادة لتخيّلها، وفي خوف النخب من الانتقال من إدارة الممكن إلى مساءلة شروطه.

ومن هنا، فإن استعادة المعنى الحقيقي للواقعية تبدأ بنزع طابعها التبريري، وإعادتها إلى وظيفتها الأصلية: فهم الواقع من أجل تغييره، لا الخضوع له. أما الموضوعية، فلا تُقاس ببرودة المشاعر، بل بقدرتها على كشف البنية العميقة للظلم وتسميته باسمه، من دون مواربة أو تواطؤ لغوي.

وهكذا، لا يكون السؤال الأخير: كيف نتكيّف مع عالم تحكمه الهيمنة؟ بل السؤال الأشد قلقاً وصدقاً: كيف تحوّلت الهيمنة إلى منطق تفكير؟ وهل يكمن التحدي الأكبر في موازين القوة، أم في تحرير العقل من القبول بها بوصفها قدراً نهائياً؟