النية والوعي بين المثالية والواقعية في الممارسة السياسية

تعد العلاقة بين النية والوعي من أكثر المفاهيم التباسًا في الفكر السياسي المعاصر، إذ غالبًا ما يختزل الفعل السياسي في ثنائية ضيقة: "المخلص" في مقابل "الجاهل". غير أن هذا التصور التبسيطي يقصي التعقيد الإنساني الكامن في الممارسة السياسية، ويتجاهل أن الفعل العام هو نتاج تفاعل بين البنية الاجتماعية والظروف التاريخية ودرجة تطور الوعي المجتمعي، أكثر مما هو انعكاس لإرادة فردية. فالسياسة ليست معادلة أخلاقية تقاس فيها النيات، بل عملية تاريخية متشابكة تنتجها شبكة من المصالح والتفاعلات والرموز والمعاني.

إن الحكم على الفاعلين السياسيين انطلاقًا من نيّاتهم أو من درجة وعيهم هو في جوهره تعبير عن نزعة أخلاقية أكثر منه تحليلاً سياسياً، فالفعل السياسي، مهما كانت نيّاته، لا يمكن تقييمه بمعزل عن السياق البنيوي الذي يعمل فيه. ففي كثير من الأحيان، تكون القرارات التي تبدو سطحية جزءًا من تفاعلات معقدة تتجاوز الفرد، وتشمل بنية الدولة والمجتمع والاقتصاد والعلاقات الإقليمية والدولية. ومن ثم، يُعدّ اختزال الظواهر السياسية في شخصيات أو نيّات نوعاً من التبسيط الذي يعوق فهم السياسة بوصفها نظامًا متشابكًا.

في المقابل، لا يعني الوعي السياسي امتلاك الحقيقة النهائية، ولا الانتماء إلى نخبة "عارفة" تحتكر الفهم والتقدير. الوعي، في جوهره، عملية مفتوحة تتشكل عبر التفاعل مع الواقع، وتختبر من خلال القدرة على التكيف والنقد والتصويب. والسياسة الناضجة لا تقوم على النقاء المعرفي، بل على إدارة التباين بين الرؤى المختلفة، وإتاحة المجال أمام الخطأ والتصحيح في إطار من التعدد والاحترام المتبادل. فالمجتمعات التي تقدس "الوعي الكامل" وتشيطن المختلف، تنزلق سريعًا نحو الانغلاق الفكري والجمود المؤسسي، لأنها تحول السياسة إلى طقس أخلاقي لا إلى ممارسة عقلانية مرنة.

أما النية الحسنة، فهي في منظور أكاديمي ليست عيبًا سياسيًّا ولا ميزة كافية بحد ذاتها، بل مكون من مكونات الفعل الاجتماعي، لا يتحول إلى قيمة سياسية إلا حين يترجم إلى فعل واع ومسؤول. فالفرد الذي يتحرك بدافع صادق، لكنه من دون وعي نقدي قد يسهم في تعميق الأزمة، تمامًا كما قد يفعل الذي يتحرك بدافع المصلحة الخاصة. غير أن الحل لا يكمن في سوء تأويل النية، بل في ترشيدها بالمعرفة، وتحويلها من اندفاع عاطفي إلى مشروع مدروس يوازن بين المبدأ والنتيجة.

قد يعتقد البعض أن الثورة أو الإصلاح تبدأ فقط بالنيات الطيبة، لكن الواقع يعكس دروسًا أكثر تعقيدًا. فقد شهدت إحدى المدن العربية في العقد الماضي شابة متحمسة تعمل في مجال حقوق الإنسان، كانت نيتها صادقة في مكافحة الفساد ودعم الفقراء، لكنها اصطدمت بالبيروقراطية المؤسسية، فوجدت أن جهدها الفردي وحده لا يكفي لإحداث تغيير ملموس. من هذه التجربة، يتضح أن النية وحدها، مهما كانت نبيلة، تحتاج إلى وعاء واقعي، سواء أكان مؤسساتيًّا أم جماهيريًّا، ليترجم إلى تأثير فعلي.

النية تعكس الدافع الأخلاقي للفعل، وتحدد الرؤية التي ينطلق منها السياسي. حين يكون دافع الفرد أو الجماعة حماية حقوق الإنسان، أو تعزيز العدالة الاجتماعية، أو مقاومة الاستبداد، فإن النية تتجاوز مجرد المصلحة الذاتية لتصبح موجهة نحو الصالح العام.

وقد لاحظ المفكر العربي الكواكبي أن الفعل السياسي، مهما بدا فرديًّا، يتأثر بالوعي الجماعي الذي يحدد إمكانية تحقيق هذه النيّات أو فشلها. فغياب الوعي الجماعي يحول أفضل النيات إلى محاولات غير مجدية للإصلاح.

من جهة أخرى، الوعي السياسي يفرض فهمًا دقيقًا للظروف المادية والتاريخية والاجتماعية المحيطة بالفاعل السياسي. فالسياسي الواعي لا يكتفي بالنية الصادقة، بل يحلل موازين القوى، ويضع استراتيجيات قابلة للتطبيق، ويستعد للتعامل مع العواقب غير المتوقعة. يرى ماكس فيبر أن السياسة الأخلاقية الناجحة تتطلب موازنة بين "أخلاق الاقتناع" و"أخلاق المسؤولية"، أي بين الصدق في النية والقدرة على التحقق الواقعي من النتائج.

التفاعل بين النية والوعي ليس خطيًّا، بل ديناميكيّ، فالنيّات تعيد تشكيل الوعي، والوعي بدوره يعيد صياغة النيّات، في عملية متواصلة من التعلم والتصويب. ومن الأمثلة الواقعية على ذلك، تجربة الثورات العربية في العقد الأخير، حيث تحركت الجماهير بدوافع نيّات أخلاقية نحو الحرية والعدالة، لكنها اصطدمت بأطر مؤسساتية ضعيفة وغياب خبرة سياسية مركزة، ما أدى إلى نتائج متفاوتة بين النجاح والفشل. التجربة الغربية في الثورة الفرنسية تجسدت فيها النيّات المثالية في المطالبة بالحرية والمساواة والأخوة، بينما لم يكن هناك وعي كامل بالمخاطر الاجتماعية والسياسية، مما أدى إلى فترات من العنف والانقسام. هذا يظهر أن المثالية من دون وعي تنظيمي يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية.

وفي التجربة العربية المعاصرة، يرى الباحث مالك بن نبي أن غياب الوعي الحضاري حول أسس الاستقلال السياسي والاقتصادي أدى إلى فشل مشاريع النهضة، رغم وجود نيّات إصلاحية صادقة لدى القادة والمثقفين. كما يؤكد أن العقل السياسي العربي في حاجة إلى تحليل مستمر للواقع الاجتماعي والثقافي لتجنب تكرار الأخطاء التاريخية. وعليه، فإن المثالية العمياء، عندما تترك النية الحسنة بلا ضوابط ووعي نقدي، تتحول السياسات إلى شعارات بلا نتائج ملموسة، مما يضعف الثقة العامة في المؤسسات. وفي المقابل، حين يهيمن العقل الواقعي دون الأخلاق أو النية الحسنة، تتحول السياسة إلى حسابات قوة باردة تفقد بعدها البعد الإنساني والاجتماعي. كما أن النية والوعي وحدهما غير كافيين بدون مؤسسات فعالة تضمن متابعة النتائج، وتقييم الأداء، وتصحيح المسار، كما تشير الدراسات حول الأنظمة الديمقراطية الناجحة.

إن التوازن بين النية والوعي يتطلب بناء ثقافة سياسية قائمة على النقد الذاتي والتعلم من التجربة، وتطوير مؤسسات قادرة على تحويل النيّات الصادقة إلى سياسات عملية قابلة للتطبيق، وإشراك المجتمع المدني والجماهير في الحوار المستمر لتصحيح المسار السياسي، وتعزيز التعددية والجدل المفتوح أساساً للوعي الجماعي، مما يضمن التوازن بين المبدأ والنتيجة.

يمكن القول إن الفعل السياسي المتزن ليس نتيجة لنقاء النيات وحده، ولا لحدة الذكاء الفردي فقط، بل هو نتاج تفاعل مستمر بين النية الصادقة والوعي الواقعي، ضمن مؤسسات قادرة على التقييم والمساءلة. فحين ينفصل المبدأ الأخلاقي عن الوعي الواقعي، تتحول السياسة إلى مثالية عمياء، وحين ينفصل الوعي عن النية، تصبح براغماتية بلا روح. التوازن هو ما يمنح السياسة قدرتها على الاستمرار والتعلم، ويحول التجربة السياسية إلى مسار رشيد يسهم في تقدم المجتمع واستقراره.