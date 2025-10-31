النهوض بالمدرسة المغربية

يأتي كتاب محمد الداهي "القلق البيداغوجي: مدخل ثقافي للنهوض بالمدرسة المغربية" ليضع القارئ أمام رؤية فكرية وتربوية متكاملة، تجعل من القلق التربوي طاقة إصلاحية خلاقة، ومن الوعي النقدي مدخلًا لإعادة بناء المدرسة المغربية على أسس ثقافية وإنسانية جديدة. فالمؤلف لا يتعامل مع القلق بوصفه حالة من التوتر، بل قيمة فكرية إيجابية تحفّز على التساؤل، وتعيد النظر في الممارسات التعليمية الجامدة، وتحرك الفكر التربوي نحو التجديد والإبداع.

إن هذا القلق الذي يسكن الفعل البيداغوجي هو ما يصنع الوعي، ويحول المربي من منفّذ للبرامج إلى فاعل ثقافي يسائل واقعه المهني، ويبحث عن معنى رسالته التربوية في عالم سريع.

المدرسة المغربية بين أزمة البنية وفراغ الثقافة

يرصد الداهي واقع المدرسة المغربية بوعي نقدي حاد، فيكشف عن خلل بنيوي مركّب يتجلى في ضعف البنيات التحتية، وغياب المكتبات المدرسية، وتراجع الاهتمام بالقراءة، وانفصال المدرسة عن محيطها. فالمدرسة – في رأيه – لا تزال أسيرة نموذج تعليمي تقليدي يجعل المتعلم متلقيًا سلبيًا، بينما المطلوب هو تحويله إلى فاعل منتج.

إن أي إصلاح تربوي لا ينطلق من المدخل الثقافي سيظل شكليًا، لأن جوهر التربية لا يكمن في تكديس المعلومات بل في تكوين الذائقة الفكرية. فالثقافة ليست ترفًا بل شرط لقيام تعليم يحرر الإنسان من التبعية وينمي حسه النقدي والإبداعي.

القلق البيداغوجي… من معاناة المدرس إلى وعي الإصلاح

يُعدّ مفهوم القلق البيداغوجي من أهم المفاتيح التي يقدّمها الداهي لفهم مأزق التعليم. فهو يعبّر عن حالة يعيشها المدرس بين ضغط الممارسة اليومية وإكراهات النظام التعليمي من جهة، وطموحه إلى التجديد والإبداع من جهة أخرى. هذا القلق، إذا أُحسن توجيهه، يتحول إلى طاقة تغيير تدفع المدرس إلى مراجعة أساليبه وتطوير أدواته وتحويل الفعل التعليمي إلى تجربة إنسانية وثقافية.

فالمدرس – كما يراه الداهي – ليس موظفًا إداريًا فحسب، بل مثقف بيداغوجي يحمل رسالة فكرية، ويشارك في صياغة وعي المتعلمين، ويُسهم في بناء قيم الحوار والاختلاف والانفتاح داخل الفصل الدراسي.

القراءة المنهجية: من التلقين إلى بناء المعنى

يولي المؤلف أهمية لتدريس الأدب باعتباره مدخلًا لبناء الحس النقدي والجمالي لدى المتعلمين. ويقترح اعتماد القراءة المنهجية للنصوص السردية، التي تقوم على ثلاث مراحل متكاملة: الاستكشاف، التحليل، التأويل. في هذه المقاربة، يصبح المتعلم فاعلًا في بناء المعنى، لا متلقيًا لتأويلات جاهزة. فالقراءة ليست تمرينًا لغويًا، بل رحلة فكرية تربط النص بالذات وبالعالم.

هكذا يتحول الدرس الأدبي من مجال للحفظ إلى مساحة للحوار، تُنمي القدرة على التفكير النقدي والربط بين النص والواقع الاجتماعي والثقافي، وتعيد للأدب دوره التنويري بوصفه جسرًا ثقافيًا يعبر بالمتعلمين نحو فهم أعمق للذات والآخر.

الأدب قيمة تربوية وثقافية

يدعو الداهي إلى إعادة الاعتبار للأدب في المناهج الدراسية، والانفتاح على الآداب العالمية والأجناس المختلفة، خصوصًا السيرة الذاتية التي تمثل، في نظره، جنسًا ديمقراطيًا يعزز قيم الاعتراف والاختلاف. فالتعدد الأدبي والمنهجي يربي على التسامح، ويكسر الأحادية الثقافية التي تحدّ من أفق المتعلم. ومن خلال الأدب، يمكن للمدرسة أن تستعيد دورها في تكوين المواطن المتوازن القادر على الحوار والإبداع.

من المعرفة النقدية إلى المعرفة التعليمية

يركز الداهي على التحدي المتمثل في الانتقال من المعرفة النقدية النظرية إلى المعرفة التعليمية التطبيقية. فالنقد الأدبي في صيغته الأكاديمية قد يبدو معقدًا داخل الفصل إذا لم يُبسّط بطريقة تربوية ذكية. لذلك يؤكد على ضرورة تكوين المدرس المثقف القادر على تكييف المفاهيم النقدية وتحويلها إلى أدوات للفهم والتحليل دون تفريغها من قيمتها العلمية. وهنا يتحقق التوازن بين العمق المعرفي والبساطة التعليمية.

التكوين المستمر ورهان التكنولوجيا

يعتبر الداهي أن غياب التكوين المستمر الفعّال يمثل أحد أبرز عوائق الإصلاح التربوي. فالممارسة التربوية تتطلب تحديثًا دائمًا للمعارف والمهارات، خصوصًا في ظل الثورة الرقمية. ويشير إلى أن المدرسة المغربية لم تستثمر بعد إمكانات التكنولوجيا الحديثة، مما عمّق الفجوة الرقمية وكرّس الاستهلاك المعرفي. لذلك يدعو إلى إدماج الثقافة الرقمية النقدية في المناهج، وتوجيه المتعلمين نحو الاستخدام الواعي للتكنولوجيا بما هي أداة للتفكير والإبداع لا وسيلة للنسخ.

نحو مدرسة تفكر قبل أن تُلقن

يختتم الداهي مشروعه بجملة من المقترحات العملية للنهوض بالمدرسة المغربية:

إدراج القراءة المنهجية في صميم تدريس الأدب.

تجديد التكوين الأساس والمستمر للمدرسين.

إصلاح التقويم لقياس الفهم والتحليل لا الحفظ.

تأهيل الفضاء المدرسي وتشجيع القراءة الحرة.

إدماج التكنولوجيا في الفعل التربوي على نحو نقدي موجه.

إن القلق البيداغوجي، كما يصوغه الداهي، ليس أزمة بل وعي يقظ يدعو إلى تجديد الفكر التربوي وبناء مدرسة تفكر وتبدع قبل أن تُقيد. إنه مشروع يجعل من القلق منارة للإصلاح، ومن الثقافة قاعدة لبناء الإنسان الحرّ القادر على مواجهة تحديات المعرفة والعصر.