النخب ودورها في الحياة السياسية: قراءة فلسفية في السلطة والمعرفة والمسؤولية

ما النخب؟ وكيف تتشكّل داخل المجتمعات السياسية؟ وهل تمثّل قوة توجيه عقلاني للصالح العام، أم آلية لإعادة إنتاج الهيمنة والامتياز؟ وبأي معنى يمكن الحديث عن دور أخلاقي للنخب في زمن الأزمات وفقدان الثقة؟ أسئلة تضع مفهوم النخبة في قلب التفكير الفلسفي السياسي بوصفه مفهوماً إشكالياً يتقاطع فيه الاجتماع بالسلطة، والمعرفة بالفعل العمومي، والمسؤولية بالتاريخ.

ارتبط مفهوم النخبة، منذ بداياته، بسؤال التفوّق والتميّز. فقد ميّز أفلاطون، في كتابه "الجمهورية"، بين طبقات المدينة، ومنح الحكم للفلاسفة انطلاقاً من تصوّر يرى أن المعرفة بالحقيقة شرطٌ للعدالة السياسية. وقد عبّر عن ذلك بقوله الشهير: "إلى أن يصبح الفلاسفة ملوكاً، أو يصبح الملوك فلاسفة، فلن تعرف المدن الراحة من الشرور". في هذا السياق، تصبح النخبة جماعة تمتلك الحكمة، وتتحمّل عبء القيادة بوصفها واجباً أخلاقياً لا امتيازاً اجتماعياً؛ أي أن السياسة فعل رعاية للعقل الجمعي، لا مجرّد تقنية للسيطرة.

غير أنّ هذا التصوّر المعياري تعرّض لتحوّلات عميقة مع تطوّر المجتمعات وتعقّد بنياتها، حيث انتقل مفهوم النخبة من معيار الفضيلة إلى معيار الفعالية، ومن الأخلاق إلى التنظيم. وقد عبّر الفيلسوف الإيطالي نيكولا ميكافيلي، في كتابه "الأمير"، عن هذا التحوّل حين فصل بين السياسة والأخلاق التقليدية، معتبراً أن نجاح الحاكم يُقاس بقدرته على حفظ الدولة. ووفق هذا المنظور، تُعرَّف النخبة السياسية بقدرتها على إدارة القوة، لا بسموّ قيمها. هكذا تصبح السياسة مجالاً للصراع، وتغدو النخبة فاعلاً استراتيجياً يتحرّك داخل منطق الضرورة.

ومع القرن التاسع عشر، دخل مفهوم النخبة مرحلة التحليل السوسيولوجي. فقد رأى العالم الاجتماعي الاقتصادي الإيطالي فيلفريدو باريتو أن المجتمعات محكومة دائماً بأقلية منظِّمة، وتحدّث في كتابه "العقل والمجتمع" عن "تداول النخب" بوصفه قانوناً تاريخياً. وقد لخّص ذلك بقوله: "التاريخ مقبرة الأرستقراطيات". فالنخب، في هذا التصوّر، لا تزول، بل تتبدّل أشكالها، إذ تحلّ نخبة جديدة محلّ أخرى فقدت قدرتها على القيادة. ويجرّد هذا التحليل النخبة من أي بُعد أخلاقي مسبق، ويجعلها ظاهرة بنيوية ملازمة لكل تنظيم اجتماعي.

غير أنّ هذا الفهم الوصفي لم يمنع بروز نقد جذري لدور النخب في المجتمعات الحديثة. فقد أكّد الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي، في "دفاتر السجن"، أن النخب، أو ما سمّاه "المثقفين العضويين"، تؤدّي دوراً مركزياً في بناء الهيمنة الثقافية. إذ يقول: "كل طبقة اجتماعية تخلق معها مثقفيها العضويين". وفي هذا الإطار، لا تحكم النخبة بالقوة وحدها، بل عبر إنتاج المعنى، وتوجيه الوعي، والتطبيع مع النظام القائم. وهكذا تتحوّل السياسة إلى صراع على التمثّلات والسرديات، وتغدو النخبة وسيطاً بين السلطة والمجتمع.

النخب الحديثة تعيد إنتاج ذاتها عبر التعليم والرمز واللغة، حيث تتحوّل الكفاءة إلى رأس مال اجتماعي مغلق. والسلطة الرمزية أخطر من العنف المباشر

ويكتسب هذا التحليل أهمية خاصة عند التفكير في أزمة الثقة التي تطبع الحياة السياسية المعاصرة، لا سيما في عالمنا العربي. فقد نبّه عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو إلى أن النخب الحديثة تعيد إنتاج ذاتها عبر التعليم والرمز واللغة، حيث تتحوّل الكفاءة إلى رأس مال اجتماعي مغلق. وبيّن، في أعماله حول "إعادة الإنتاج" و"الهيمنة الرمزية"، أن السلطة الرمزية أخطر من العنف المباشر، لأنها تُمارَس بموافقة ضمنية من الخاضعين لها. أي أن النخبة، سياسية كانت أو ثقافية أو اقتصادية، لا تفرض حضورها بالقوة، بقدر ما تقدّم ذاتها بوصفها الخيار الطبيعي والوحيد.

وفي السياقين العربي والأفريقي، يكتسب سؤال النخب حدّة مضاعفة، بفعل التداخل بين الدولة والزبونية والريع والإرث الاستعماري. فقد أفرزت هذه السياقات نخباً سياسية مرتبطة بالدولة أكثر من ارتباطها بالمجتمع، وتحول الدور التمثيلي فيها إلى وظيفة إدارية. وهذا ما جعل النخبة، في نظر قطاعات واسعة من المجتمع، رمزاً للانفصال عن الواقع بدل أن تكون جسراً نحوه. وقد عبّر الفيلسوف الفرنسي فرانتز فانون عن هذا المأزق بوضوح في كتابه "معذّبو الأرض" حين قال: "إن البرجوازية الوطنية تحلّ محلّ المستعمِر من دون أن تغيّر بنية الاستغلال".

وبناءً على ذلك، يغدو التفكير في دور النخب تفكيراً في المسؤولية التاريخية. فالنخبة السياسية لا تُقاس بقدرتها على البقاء في السلطة، بل بقدرتها على تحويل القوة إلى خدمة، والمعرفة إلى فعل تحرّر، والتمثيل إلى التزام ومسؤولية. وقد صاغ ماكس فيبر هذا البعد الأخلاقي حين فرّق، في كتابه "العلم والسياسة بوصفهما حرفة"، بين "أخلاق القناعة" و"أخلاق المسؤولية"، معتبراً أن الفاعل السياسي الحقيقي هو من يتحمّل نتائج أفعاله أمام المجتمع والتاريخ.

يغدو التفكير في دور النخب تفكيراً في المسؤولية التاريخية. فالنخبة السياسية لا تُقاس بقدرتها على البقاء في السلطة، بل بقدرتها على تحويل القوة إلى خدمة، والمعرفة إلى فعل تحرّر

وعلى ضوء هذا المسار، يمكن القول إن النخب عنصر حاسم في تشكيل الحياة السياسية، غير أن دورها يظلّ معلّقاً بطبيعة علاقتها بالمجتمع وبالقيم. فقد تكون النخبة أفقاً للعقل العمومي حين تنحاز إلى العدالة والمعرفة والأخلاق، وقد تتحوّل إلى أداة هيمنة حين تنغلق على ذاتها. لذلك، لا يتعلّق السؤال الحقيقي بوجود النخب من عدمه، بل بنوعيتها، وبالشروط الأخلاقية والمعرفية التي تضبط حضورها في المجال السياسي. ومن هنا تظلّ مقاربة النخب فلسفياً ضرورة لا غنى عنها، لأن مصير السياسة يرتبط، في نهاية المطاف، بنوعية العقول التي تتقدّم الصفوف، وبقدرتها على تحويل السلطة من غاية إلى مسؤولية، ومن الغنيمة إلى العقيدة، على حدّ تعبير الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري.