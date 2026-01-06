النخبة في المغرب: حين تصبح الكفاءة حالة نادرة

لا يبدو الحديث عن "النخبة" في السياق المغربي حديثاً بريئاً أو محايداً، بقدر ما يشكّل مدخلاً لطرح سؤال جوهري: من يحكم؟ وبأي معايير؟ ولصالح من؟ فمفهوم النخبة، كما استقر في العلوم الاجتماعية، مفهوم نسبي ومتحرك، يتغيّر بتغيّر السياقات التاريخية وأنماط توزيع السلطة والثروة. غير أنّ ما يثير الانتباه في التجربة المغربية هو الفجوة الصارخة بين المعايير المعلنة لتشكّل النخب، والمعايير الفعلية التي تحكم الولوج إلى مواقع القرار.

نظرياً، يُفترض أن تقوم النخبة على الكفاءة والاستحقاق والقدرة على إنتاج قيمة مضافة، مادياً ورمزياً. لكن عملياً، لا تزال معايير النسب، والقرب، والولاء، والانتماء إلى شبكات النفوذ هي المحدِّد الحاسم في صناعة "علية القوم". وهكذا، تتحوّل النخبة من بناء اجتماعي مفتوح وقابل للتجدّد، إلى دائرة مغلقة تعيد إنتاج نفسها بالأدوات ذاتها، مع تغييرات شكلية في الواجهات لا تمسّ الجوهر.

لقد ظلّ الإرث العائلي والجاه الاجتماعي، عبر التاريخ المغربي الحديث، من أهم مفاتيح الولوج إلى السلطة والثروة. ومع توسّع الدولة الحديثة وتضخّم أجهزتها، لم يؤدِّ ذلك إلى دمقرطة النخبة بقدر ما أتاح توسيع دائرة الريع وخلْق نخب وظيفية جديدة وُلدت لا من رحم الكفاءة، بل من رحم الزبونية والمحسوبية وثقافة الإرضاء. نخب طفيلية لا طبيعية، تحوّلت فيها مواقع المسؤولية إلى مكافآت للولاء، لا نتائج للاستحقاق.

في هذا السياق، يصعب الحديث عن نخبة واحدة متجانسة، بل عن نخب متعدّدة ظاهرياً، متشابهة جوهرياً. نخب سياسية ومالية وإدارية وثقافية، تبدو مستقلة في مظهرها، لكنها مترابطة في العمق عبر شبكة مصالح متداخلة، قوامها تبادل الخدمات، وتزاوج المال بالسلطة، وحماية الامتيازات. وحين تختلف هذه النخب، لا يكون خلافها حول المصلحة العامة أو الخيارات الاستراتيجية، بل حول كيفية تقاسم النفوذ داخل الدائرة نفسها.

ينبّه الكاتب الأميركي جون واتربوري، في تحليله الكلاسيكي للنظام السياسي المغربي، إلى أنّ النخبة لا تتشكّل وفق منطق الاستحقاق أو التفوّق الاجتماعي، بل تُبنى داخل شبكة من العلاقات والولاءات المنتظمة حول مركز السلطة. فالنظام، بدل أن يسمح بتكوّن نخبة مستقلة وقادرة على إنتاج القرار، يعمد إلى تعدّد النخب وضبط توازناتها، بما يضمن بقاءها في حالة اعتماد دائم على المركز. وبهذا المعنى، لا تكون النخبة فاعلاً حاكماً بقدر ما تكون فاعلاً مُداراً، تُمنح له هوامش محدودة من النفوذ مقابل الالتزام بقواعد غير مكتوبة، قوامها الولاء وتجنّب الصدام.

ويؤكد واتربوري، في كتابه الشهير "أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية"، أنّ هذا المنطق القائم على الاستيعاب بدل التداول يجعل من الكفاءة عنصراً ثانوياً، يُستدعى ظرفياً ولا يُعتمد معياراً بنيوياً في إنتاج النخب. فالنخب الجديدة، حتى حين تصعد من خارج الدوائر التقليدية، لا يُكتب لها الاستمرار إلا إذا قبلت الاندماج في المنظومة القائمة، بما تفرضه من علاقات زبونية وتوزيع مضبوط للسلطة والريع. وهكذا تتحوّل مواقع المسؤولية إلى آليات لإعادة إنتاج الولاء، أكثر من كونها فضاءات لصناعة السياسات العمومية.

وإذا كان تشكّل مفهوم النخبة في المغرب قد ارتكز تاريخياً على الإرث والنسب، بما يفضي تلقائياً إلى تراكم الثروة وبلوغ مواقع النفوذ، فإنّ عنصري الكفاءة والمثابرة والاجتهاد ظلا، في الغالب، خارج دائرة الاعتبار الجدي، أو يُستحضران شكلياً دون أن يُبنى عليهما مسار فعلي للترقّي أو التمكين. فقد أعاد نظام الزبونية والمحسوبية، المقترن بثقافة الإرضاء والولاء، تشكيل آليات الصعود الاجتماعي والسياسي، وجعل الانتماء السياسي أو القبلي أو الإثني أو اللغوي ممراً شبه إلزامي لولوج مواقع الامتياز.

في هذا الإطار، فُتح المجال أمام أنماط من الاغتناء السريع ذي الطابع الريعي، عبر دهاليز المؤسسات العمومية، من خلال تعيينات تفتقر إلى معايير الاستحقاق، وتعويضات جزافية غير مبرّرة، وتفشّي الرشوة، واحتكار امتيازات الرخص، واستغلال الثروات الطبيعية، فضلاً عن غضّ الطرف الممنهج عن مسارات كبرى الصفقات العمومية المرتبطة بعصب الاقتصاد الوطني.

الأخطر في هذا النموذج أنّه يجعل الكفاءة عنصراً مُربكاً وغير مرغوب فيه داخل العديد من المؤسسات. فصاحب الكفاءة غير المحمي بشبكة نفوذ غالباً ما يُقصى، أو يُحتوى في مراتب دنيا، أو يُدفع إلى التماهي القسري مع منطق الفساد إن أراد الاستمرار. أمّا من يرفض ذلك، فيظل خارج "النادي"، مهما بلغ من علم أو تجربة. وهكذا، بدل أن تكون النخبة فضاءً لتكريم الخبرة وصون العقل، تنقلب إلى مجال يطرد العقول ويقمع إمكاناتها.

ليس الفساد هنا انحرافاً عارضاً، بل شرط ضمني للاستمرار، إذ يصعب تخيّل نخبة راكمت الثروة والسلطة في غياب منطق الريع وغضّ الطرف عن النزاهة والشفافية. لذلك، حين يُطرح خطاب الإصلاح، غالباً ما يُفرغ من مضمونه، لأنّ من يُفترض أن يقوده هم أنفسهم المستفيدون من الوضع القائم.

إن إشكالية النخبة في المغرب ليست أخلاقية فحسب، بل سياسية وتنموية بامتياز. فهي تتعلّق بكيفية تدبير الموارد المشتركة، وبحق المجتمع في أن تُسند المسؤوليات إلى من يملك القدرة على خدمته، لا إلى من يملك مفاتيح القرب من مراكز القرار، كما تتعلّق بحق الأجيال المقبلة في دولة تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص، لا على الامتياز.

كسر هذا النسق لا يمرّ عبر استبدال أشخاص بآخرين، بل عبر تغيير قواعد اللعبة نفسها: منطق التعيين، وآليات المحاسبة، ومعايير الولوج إلى المسؤولية. دون ذلك، سيظل الحديث عن النخبة مجرّد إعادة تسمية لواقع قديم، عنوانه الأبرز: سلطة بلا استحقاق، وثروة بلا إنتاج، ومسؤولية بلا مساءلة.

ويكتسب هذا النقاش راهنيته من التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب، إقليمياً ودولياً ووطنياً، وفي مقدّمتها تفعيل مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، وهو ملف يتطلّب تعبئة شاملة لكفاءات وطنية قادرة على مواكبته والدفاع عنه بفعالية. وهو ما يفرض، بالضرورة، مراجعة جذرية لقواعد اختيار النخب وتدويرها، وفتح الأفق أمام نخب جديدة تُبنى على الكفاءة والنزاهة والوطنية الصادقة، باعتبارها شرطاً أساسياً لصناعة مستقبل أكثر عدلاً ونجاعة.