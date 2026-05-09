المكان في حياة النساء... فسحة للعيش أم احتجاز ضمني؟

تكرّر النساء الغاضبات عبارة قوية لكنّها مُقلقة جدّاً: هذا المكان يخنقني! يبدو الاختناق هنا حالةً عامة، ولا تعني فعلياً الاختناق المُباشر بسبب نقص الأكسجين، بل القول هنا نابعٌ من شعور بالاحتجاز، بالضيق، بالضجيج الخاوي، بصخبٍ لا يعني النساء ولا يشبههن.

تنشد الشابات أمكنة خاصة بهنّ، لتكون مساحة للتواصل مع آخرين وأخريات، مساحة آمنة تسمح لهنّ بممارسة خصوصيتهن من غير مراقبة. تقول إحدى الفتيات: لا أريد غرفة مستقلة ببابٍ مغلق ونوافذ مغلقة للتواصل الحر وربّما الآمن فقط، إذ يمكنني التواصل مع كلّ من أريد ولو في قلب الزحام، لكنني أريد مساحتي الخاصة لأقلب كلّ محتويات خزانتي على الأرض، لأراقبها وأتفحّصها قطعةً قطعة، لأمزّق بعضها، أو لأقرّر منح بعضها لأخريات، وربّما قد أضعها بجانب حاوية القمامة في حالة من الاستغناء المُطلق، الذي لا توقفه قيمة الملابس أو الذاكرة المرتبطة بها.

تقول أخرى أريد غرفة مستقلة بباب موصد ونوافذ مُشرعة على الجيران، أشاهدهم وهم في كامل انسجامهم مع مساحتهم الخاصة، والتي سأحوّلها بعد أن أشرعت نوافذي إلى مساحة عامة أتواصل فيها معهم، مع العالم والحكايات والألوان وليس مع الأسرار التي يبالغون بكتمانها، قد يشاهدونني بالبيجاما، بشعر منكوش، بسرير غير مُرتّب وبأغطية ووسائد وشراشف متناقضة الألوان والمقاسات. لا يكفيني أن أفتح نافذة غرفتي، بل أشتهي التقاء فتحات النوافذ ببعضها البعض لأجلس هناك، أتواصل، أرى، أستمع، أنفعل أو أتفاعل.

تعبّر النساء الراغبات بالطلاق أو بمجرّد الرغبة في الهرب من الضغوط العائلية عن رغباتهن بمكان بعيد وغريب. لماذا ترتبط كلمتا "غريب وبعيد" عند النساء بالرغبات بالانفصال، أو بالعيش وحيدات، ولو لبعض الوقت؟ إنّه تجلٍّ واضح لرغبة النساء بغياب الرقابة، غياب التدخّل، والأهم صعوبة الوصول إلى الأماكن البعيدة والغريبة. ممّا يعني أنّ المكان اللصيق والمعروف، وعلى الرغم من الادّعاء بأنّه آمن، لكنه يبقى يحمل في مضمونه معنى الرقابة والاحتجاز والمراقبة والتدخّل. تبدو هنا الرغبة العارمة بانفضاض الشراكة القسرية في المكان بذريعة الحماية والأمان هي ذروة الأمنيات، ليُسيطر فعل أساسي على البعد والغرابة، ألا وهو الوحدة المُطلقة الاختيارية مهما كان زمنها ضئيلاً.

حتى في الرقص، ثمّة ميلٌ عام لتحديد مساحات تحرّك الراقصة المُحترفة، الحدود يرسمها غالباً صاحب الصالة، صاحب العمل، صاحب المناسبة، صاحب المال والسلطة. في الدبكة التي تحمل طابعاً اجتماعياً وتشاركياً، توصف كلّ امرأة ترقص بانزياح لشغل مساحات واسعة بجسدها بأنّها امرأة مُسترجلة تتعدّى على مساحة الرجال، أو في أحسن الأحوال تقلّدهم. على الرغم من ازدياد هذه المشاهدات يتحوّل المشهد إلى محاولة مُستميتة من الرجال لإعادة ضبط المساحة الممنوحة لأقدام وحركة النساء، أيّ فعليا لإعادة ضبط حضور النساء في المكان العام.

يهدي التوافق المجتمعي العام المطبخ مكاناً مستقلاً وحصرياً للنساء، بل وتتم المبالغة وكأنّه مملكتهن الفارهة والحرّة. ولهذا الإهداء التقليدي محاذير عديدة وخطيرة، إذ تتحوّل النساء بسببه إلى صاحبات مهام حصرية؛ طبخ وتنظيف وتقديم الوجبات والضيافة. وهنا يتم تثمين هذا الحضور وكأنّه هبة غالية ومُميّزة للنساء، لكنها تتعدى على حرية الاختيار ليكون التقييم ومنح العلامات التقديرية حسب اختيار اللون وشكل المكان، نظافته، رائحته، مضمون ونكهة الأطباق المقدّمة، وكأنّه حكم مُبرم يستند إلى الذوق العام ليتحوّل إلى مكان اختبار وليس مساحة اختيار، لتتحوّل النساء فعلياً إلى مُحتجزات داخل الأماكن التي ظننّ أنها مُنحِت لهنّ طوعاً أو تقديراً، لحجم الأعباء الكبير المُلحق بهنّ، والمطلوب منهن أداؤه على أمل الحصول على تقييمٍ إيجابي لكنه يحمل في أحشائه تقييداً إلزامياً.