المرحلة الانتقالية في إسرائيل.. حكومة أسيرة للانتخابات

في السياسة، لا تبدأ التحولات الكبرى دائماً مع سقوط الحكومات أو تشكيل حكومات جديدة، بل قد تنطلق أحياناً من المسافة الفاصلة بينهما؛ حين تبقى السلطة قائمة شكلياً، لكنها تدخل عملياً في حالة انتظار. إنها اللحظة التي تتحول فيها الحكومة من فاعل يرسم المسار إلى مؤسسة تدير الوقت، ومن مشروع سياسي مفتوح إلى سلطة محكومة بإيقاع ساعة انتخابية لا تتوقف.

في إسرائيل، تبدو المرحلة الممتدة حتى انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 أكثر من مجرد فترة انتقالية عابرة؛ فهي تمثل اختباراً لبنية الحكم نفسها، حيث تتقاطع أزمة الشرعية السياسية مع ضغوط الأمن والحرب والانقسامات الداخلية. فالحكومة التي تستعد لمواجهة صناديق الاقتراع تجد نفسها أمام معضلة مزدوجة: كيف تواصل ممارسة الحكم، بينما تصبح قراراتها محكومة بحسابات البقاء السياسي؟

في هذه المنطقة الرمادية، لا تعود القرارات الكبرى مجرد استجابات لمتطلبات الدولة، بل تتحول إلى رسائل انتخابية مشفرة موجهة إلى الشارع. ويصبح الأمن مادةً في معركة الشرعية، وتغدو إدارة الأزمات جزءاً من إدارة الصورة العامة، بينما يتراجع سؤال المستقبل أمام سؤال أكثر إلحاحاً: كيف يمكن عبور الطريق إلى الانتخابات بأقل الخسائر؟

تكشف المرحلة الانتقالية الإسرائيلية مفارقة عميقة في الأنظمة الديمقراطية؛ فالحكومات التي يُفترض أن تمنح الاستقرار قد تصبح، أحياناً، أسيرةً للمنافسة التي تمنحها الشرعية. وبين منطق الدولة ومنطق الحملة الانتخابية، تجد إسرائيل نفسها أمام لحظة سياسية فارقة؛ لحظة لا تختبر فقط من سيحكم، بل تختبر أيضاً أي اتجاه ستسلكه الدولة بعد سنوات من الاستقطاب والصراعات المتراكمة.

وفي الحالة الإسرائيلية، تزداد تعقيدات المرحلة الانتقالية لأن الأمن يشكل العمود الفقري للهوية السياسية. فالأمن ليس مجرد قطاع حكومي، بل أحد أعمدة الشرعية السياسية، وتُرسَم من خلاله حدود الثقة بين المجتمع والقيادة. لذلك، تصبح السيطرة على السردية الأمنية جزءًا من المعركة الانتخابية؛ فمن ينجح في تحديد معنى التهديد، ينجح إلى حد كبير في تحديد شكل الاستجابة السياسية له.

لا تبدو الانتخابات المقبلة في إسرائيل مجرد منافسة بين أحزاب، بل صراعاً على احتكار الرواية السياسية

لذلك، لا تبدو الانتخابات المقبلة مجرد منافسة بين أحزاب، بل صراعاً على احتكار الرواية السياسية. فهناك من سيقدمها باعتبارها مرحلة تستدعي استمرار النهج القائم، وهناك من سيرى فيها نتيجة لأزمة سياسية وأمنية تتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع والمؤسسة الحاكمة.

وفي قلب هذا المشهد، يقف بنيامين نتنياهو أمام معادلة سياسية شديدة التعقيد: الحفاظ على تماسك الائتلاف، ومواجهة خصومه السياسيين، وترسيخ صورة القائد القادر على إدارة الأزمات. لكن السياسة الانتخابية تحمل دائمًا مفارقتها الخاصة؛ فمحاولة تعزيز القوة قد تكشف، في الوقت نفسه، حدودها، كذلك فإن محاولة السيطرة على السردية قد تفتح الباب أمام سرديات مضادة.

إن الحكومات التي تدخل مرحلة العدّ التنازلي للانتخابات تواجه خطر التحول من حكومات استراتيجية إلى حكومات تكتيكية. فالاستراتيجية تحتاج إلى رؤية بعيدة المدى، بينما يعيش التكتيك على ردود الفعل. الأولى تبني المؤسسات والمسارات، والثانية تبحث عن المكاسب السياسية العاجلة.

وهنا تكمن المفارقة؛ فالحكومة التي تحتاج إلى قرارات تاريخية في لحظات التحول الكبرى قد تجد نفسها مقيدة بحسابات قصيرة الأمد. فالإصلاحات العميقة تصبح مؤجلة، والتسويات السياسية تغدو أصعب، وقد تتحول المواقف المتشددة إلى أدوات لحشد القاعدة الانتخابية، بدلاً من أن تكون جزءًا من رؤية سياسية متكاملة.

تكشف المرحلة الانتقالية الإسرائيلية أزمةً أعمق من مجرد اقتراب الانتخابات؛ فهي تعكس التوتر بين شرعية السلطة وشرعية الإنجاز. فالحكومة قد تفوز بالانتخابات، لكنها لا تستطيع شراء الثقة السياسية إلى الأبد، كذلك فإن امتلاك القوة لا يعني، بالضرورة، امتلاك القدرة على إدارة التحولات.

تكشف المرحلة الانتقالية الإسرائيلية أزمةً أعمق من مجرد اقتراب الانتخابات؛ فهي تعكس التوتر بين شرعية السلطة وشرعية الإنجاز

وتؤكد هذه المرحلة أن أزمة الحكومات تبدأ عندما تصبح الانتخابات البوصلة الوحيدة للقرار السياسي، فتتراجع الرؤية الاستراتيجية لمصلحة حسابات البقاء.

ولذلك، لا تمثل الانتخابات المقبلة مجرد تنافس على السلطة، بل اختباراً لقدرة النظام السياسي على تجاوز منطق إدارة الأزمات وصياغة رؤية للمستقبل. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في من يفوز، بل في قدرة القيادة المقبلة على استعادة المبادرة وبناء الثقة.

وفي نهاية المطاف، يبقى الخطر الأكبر أن تتحول المرحلة الانتقالية من حالة استثنائية إلى واقع دائم، حيث يصبح التأجيل سياسة، وتغدو إعادة إنتاج الأزمات بديلاً من حلّها. وعندها، لن يكون صندوق الاقتراع نهايةً للأزمة، بل بداية دورة جديدة منها.