المرأة في الفلسفة: من التهميش إلى صناعة المعنى

لطالما شغلت المرأة موقعًا إشكاليًا في تاريخ الفكر الفلسفي، لا بوصفها مجرّد كائن اجتماعي، بل باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفلسفة على فهم الإنسان في كليّته. فالسؤال عن المرأة في الفلسفة لم يكن يومًا سؤالًا هامشيًا، بل كان، في عمقه، سؤالًا عن حدود الفكر ذاته: هل يستطيع أن يكون شاملًا، أم أنّه يُعيد إنتاج تحيّزاته تحت غطاء التجريد؟

في الفلسفة الكلاسيكية، كما عند أرسطو، رُسمت صورة المرأة ضمن إطار اختزالي، حيث قُدّمت ككائن ناقص تحكمه العاطفة ويقيّده دوره في البيت والأمومة. ولم يكن هذا التصوّر مجرّد رأي نظري، بل تحوّل إلى بنية فكرية ساهمت في تكريس إقصاء المرأة عن الفعل الواعي، وحصرها في موقع "الموضوع" بدل من أن تكون "فاعلًا". وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن لفلسفة تدّعي فهم الإنسان أن تتجاهل نصفه الفاعل؟

مع الفلسفة الحديثة، حاول مفكرون مثل جان جاك روسو تقديم مراجعات لهذا التصوّر، فظهرت دعوات إلى تعليم المرأة وإشراكها في الحياة الاجتماعية. غير أنّ هذه المحاولات بقيت، في معظمها، محكومة بإطار تقليدي يحدّد للمرأة أدوارًا مُسبقة، خاصة في التربية والأسرة، من دون أن يمنحها حرية حقيقية في صياغة ذاتها. وهكذا ظلّت الحرية، في هذا السياق، فكرة نظرية أكثر منها ممارسة فعلية.

التحوّل الأعمق جاء مع الفلسفة الوجودية، حيث لم يعد الإنسان يُفهم إلا من خلال فعله واختياره ومسؤوليته. في هذا الأفق، لم تعد المرأة موضوعًا للتفسير، بل أصبحت فاعلًا قادرًا على إعادة تشكيل تجربته الخاصة، وتفسير العالم انطلاقًا من وعيه الذاتي لا من الأدوار المفروضة عليه. هنا تحديدًا، تتكشّف فجوة عميقة بين تصوّرين: أحدهما يقيّد الإنسان ضمن ماهيات جاهزة، وآخر يراه مشروعًا مفتوحًا على الحرية والتجاوز.

وقد بلورت سيمون دو بوفوار هذا التحوّل بوضوح لافت، حين اعتبرت أنّ المرأة لم تكن عبر التاريخ سوى "الآخر"، أي ذلك الكائن الذي يُعرَّف دائمًا انطلاقًا من غيره. غير أنّ هذا الوضع ليس قدرًا ثابتًا، بل بناءً يمكن تفكيكه. فالمرأة، في نظرها، لا تُولد بوصفها "آخر"، بل تُصبح كذلك عبر شروط اجتماعية وثقافية، ويمكنها في المقابل أن تستعيد فاعليتها من خلال الوعي بذاتها وقدرتها على الاختيار.

من هنا، لا تعود قضية المرأة مجرّد مسألة خاصة بنوع اجتماعي، بل تتحوّل إلى اختبار حاسم للفلسفة ذاتها: هل تستطيع أن تعترف بالإنسان ككائن حر ومسؤول، أم أنها تستمر في إنتاج تصنيفات تقيّد هذا الإنسان وتحدّ من إمكاناته؟ وهل يمكن الحديث عن حرية حقيقية ما دامت بعض الفئات لا تزال تُفهم ضمن أدوار مفروضة سلفًا؟

إنّ التفكير في موقع المرأة داخل الفلسفة يكشف، في النهاية، أن ّالإشكالية أوسع من حدود النوع الاجتماعي؛ إنّها تتعلّق بقدرة الفكر على تجاوز تحيّزاته، وعلى الاعتراف بأنّ الوعي والحرية والمسؤولية ليست امتيازات لفئة دون أخرى. فحين تُختزل المرأة في "موضوع"، يُختزل معها الإنسان نفسه، وحين يُعترف بها كـ"فاعل"، يُفتح أفق جديد لفهم الإنسانية بأسرها.

وهكذا، فإن السؤال: هل كانت المرأة موضوعًا أم فاعلًا في الفلسفة؟ لا يخصّ المرأة وحدها، بل يمسّ جوهر المشروع الفلسفي كلّه. لأنّ الفلسفة، في سعيها إلى فهم الإنسان، لا تكتمل إلا حين تعترف بأن الإنسان (ذكرًا كان أم أنثى) هو كائن يصنع معناه بنفسه، ويختبر وجوده عبر الفعل، لا عبر القوالب الجاهزة.