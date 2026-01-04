المخيّمات بين الإهمال وغضب الطبيعة

في كلّ عام يُفاجأ السوريون بالأمطار وكأنّها حالة غريبة وعجيبة طارئة على مناخهم وخارج كلّ التوقّعات. تشكّل حالة عدم الجاهزية لاستقبال الأمطار والعواصف والرياح وضعًا مُتعارفاً عليه، وطبيعيًا جدّاً، وكأنّ فصل الشتاء غير موجود على الخريطة الزمنية في سورية.

اعتاد السوريون على مصارف المياه المُغلقة، وعلى غرق الأنفاق وتسرّب المياه إلى البيوت، خاصّة الأقبية في الأحياء الفقيرة. ولكن المشهد الأكثر مأساوية هو حال أهل المُخيّمات، وخاصّة تلك الواقعة في شمال غرب سورية، الذين اعتادوا على مُباغتة الطبيعة لهم بصورة قاسية جدًّا. وقد جاءت السيول هذا العام هادرة ومدمّرة للخيام ولحياة ساكنيها.

أثارت حوادث غرق المخيّمات في السيول والطين هذا العام حالة كبيرة من التعاطف، لكن التعاطف، وتحديداً هنا، يأتي مُفلساً دوماً، من دون مصادر دعم، ومن دون وسائل وقاية أو حتى وسائل وقائية أو إسعافية للتدخّل السريع في الأزمات شديدة البؤس. أسئلة كثيرة طغت على الوضع العام المتأزّم لساكني الخيام، الذين يتهافت الإعلام فوراً لتصوير أحوالهم المُزرية البائسة فتنقل الصورة ليس مشاهد البؤس والقهر فحسب، بل واقع الإهمال والتخلّي القصدي عن حلّ هذه المعضلة الإنسانية والوطنية وكأنّ أهلها خارج نطاق الجغرافيا السورية، أو أنهم متروكون لمشاريع خُلبيّة لجمع التبرّعات التي تتبخّر بعد انتهاء التصوير، كما صرّحت إحدى السيدات التي قالت: إنهم يسحبون حتى أكياس الحلوى المُقدّمة للأطفال بعد التصوير.

في أحد الفيديوهات المنقولة من أحد المخيّمات تدقّ امرأة على سيارة فخمة وحديثة لأحد المسؤولين وتصرخ قائلة وهي تتبع السيارة راكضة: بدكن تشوفوا جوزي غصبن عنكم!

يعود المسؤول ومن معه أدراجهم، ليجدوا عائلة مكوّنة من أب مشلول ومصاب بالقصور الكلوي في خيمة مُتداعية، لكن رب العائلة يسميها تجاوزا "الدار"، ويقول إنّه لا يملكها لكنها موهوبة مؤقّتاً من شقيقة زوجته. يطلب الرجل كرسيًا كهربائيًا ليتمكّن من الخروج من الخيمة ومغادرة فراشه الإسفنجي البارد، تطلب ابنته ترميم بيتهم في القرية ليعودوا إليه، أمّا الزوجة والتي تعمل من الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، في ورشة، تطلب طعامًا ووسائل للتدفئة. أمّا الابنة الطالبة في الصف الخامس فتطلب دفاتر وأقلاما وتصرّ على أنها تريدها بشدّة لأنّها تحبّ المدرسة وتريد مواصلة تعليمها. يعلّق المسؤول بحالة سطحية من التعاطف قائلاً: نحن سنعرض الفيديو وعسى أن يراه المتبرّعون! بكلّ بساطة يتم ربط حلّ كلّ هذه الأزمات المُحيطة بأحوال ساكني الخيام بأهل الخير وبالصدفة المحضة! ربّ صدفة تجعل قلب فاعل خير يرق ويبذل ماله من أجل الفوز بالثواب والمكافأة الربانية على جوده وكرمه! يسأل الرجل المسؤول المرأة: كيف عرفتنا؟ تجيب المرأة بضحكة بطولية مُنتصرة: حافظتكن!

إنّها العلاقة الشائكة الدامية ما بين المواطن والمسؤول. نحن نعرفكم جيّدًا ولكنكم لا تعرفوننا، ولا تعرفون أيّ تفصيل عن حياتنا المُمتلئة قهرًا وإهمالًا وعبثية.

فعاليات مجتمعية كانت هي المُبادرة لدفع كلفة عودة بعض النازحين إلى مدنهم وقراهم، لغياب أيّ تعهّد رسمي بذلك

هذا العام، كانت الأسئلة التي أعقبت طوفان السيول وتهدّم الخيام وسقوفها وخسارة النازحين لكلّ ما يمتلكونه من فرش وأغطية ووسائل بسيطة وبالية للعيش حادةً جداً، في محاولة للإشارة إلى الحجم الكبير للتناقض بين الاحتفالات الباذخة وعروض أساطيل السيارات الفارهة والحديثة والأطقم والملابس الباهظة والملايين التي تُجمع تحت عناوين دعم المدن والمبالغة في الإنفاق عليها، وما بين ما يعيشه أهل الخيام الذين لم يعد منهم بعد إلا أعداد قليلة بسبب عدم توفّر بيوت للعودة. وتجدر الإشارة إلى أنّ فعاليات مجتمعية كانت هي المُبادرة لدفع كلفة عودة بعض النازحين إلى مدنهم وقراهم، لغياب أيّ تعهّد رسمي بذلك.

الأسئلة الأكثر إلحاحاً اليوم: إلى متى سيبقى أهل المخيّمات ضحايا الإهمال وغضب الطبيعة؟ ولماذا توقّفت حملات دعم عودتهم؟ وماذا عن كلّ المبالغ الهائلة التي تمّ جمعها تحت عنوان تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من العودة إلى بيوتهم؟