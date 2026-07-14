اللوح المُقدّس: جسد المرأة يقرّر السلم والحرب

في عمله الشهير "روما منذ تأسيسها" يذهب المؤرّخ الروماني تيتوس ليفيوس ( ت. 17 ميلادية) إلى القول إنّ التحوّلات الكبرى في تاريخ روما السياسي كانت مرتبطة بجسد المرأة وكرامتها. لم يكن للمرأة حضور في الفضاء العام ولا صوت في السياسة، ومع ذلك فقد كانت الانقلابات، الحروب، والثورات تنطلق من جسدها. من الأمثلة التي ساقها ليفيوس يُعدّ مثال لوكريتيا الأكثر إثارة.

تبدأ الحكاية حين يتسامر مجموعة من الأمراء والقادة الرومان على مقربة من حصون مدينة آدريا التي يحاصرونها طمعاً في ثروتها. يجري نقاش حول تعريف الفضيلة، ثم من هي المرأة الأكثر شرفاً في روما. كان سيكستوس، ابن ملك روما، يجلس بينهم، ومثل سائر الحاضرين قال إنّ زوجته هي الأمثل. كي يضعوا حدّاً للمسألة قرّروا العودة إلى العاصمة ومباغتة نسائهم. وجد الأمير سيكستوس نساء القصر يتسامرن مع نساء من علية القوم. ما من شيء مُميّز. وحدها لوكريتيا، زوجة القائد العسكري كولاتينوس، كانت ساهرة تغزل الصوف مع خادماتها. بهذا فازت لوكريتيا بلقب المرأة الأكثر فضيلة في روما، وبلغت سمعتها الآفاق.

يغضب سيكستوس، ابن الملك، ويقرّر تلويث فضيلة لوكريتيا. ينتظر غياب زوجها عن المدينة فيذهب إلى منزلها وهناك يخطفه جمالها إلى جانب عفّتها. تمضي الحكاية التي يسردها ليفيوس أبعد من ذلك: تمنحه غرفة لينام فيها، بناء على طلبه، وفي الليل يخرج إلى خبائها شاهراً سيفه. تصدّه، ولكنه ينهرها قائلاً إنّه سيقتلها وسيقتل عبداً إلى جوارها وسيضع الجسدين على سرير واحد. تحت ضغط هذا التهديد تقبل لوكريتيا بمعاشرته.

لم يكن للمرأة حضور في الفضاء العام ولا صوت في السياسة، ومع ذلك فقد كانت الانقلابات، الحروب، والثورات تنطلق من جسدها

في اليوم التالي ترسل إلى زوجها ووالدها طالبةً منهما الحضور على الفور وأن يصطحبا رجلاً يثقان به، ذا فضيلة. تروي لوكريتيا للثلاثة ما حدث لها مع ابن الملك، ثم تستلّ خنجراً وتقتل نفسها كي لا تجد نساء روما ذريعة لممارسة الرذيلة تحت التهديد. ينزع بروتوس، الصديق الموثوق، الخنجر من جسدها ويرفعه عالياً قائلاً إنه سينتقم لجسدها الطاهر من الملك الفاسد وأسرته. يأخذ الثلاثة جثمان لوكريتيا إلى ميدان عام في روما، وهناك يرفع بروتوس صوته داعياً إلى الإطاحة بالملك وبأسرته الفاحشة. تتدحرج الأحداث وتنتهي بسيطرة الجماهير على قصر الملك مُسدلة الستار على روما الملكية، وولادة الجمهورية (القرن السادس قبل الميلاد).

انتهاك شرف المرأة كان يعدّ انتهاكاً للتقاليد والأعراف، وحتى للتاريخ. الغدر بها، واستباحتها كان يُنظر إليهما بمثابة اعتداء على الدولة نفسها، وعلى كلّ ما تواطأت عليه الجماعة البشرية في السياسة والأخلاق. يتابع ليفيوس هذه الفكرة ويذهب إلى عصر الحكّام العشرة لروما. ذلك العهد الذي جاء بعد سقوط الملكية بستين عاماً، وفيه أوكلت أمور الجمهورية إلى مجلس حكم من عشرة أشخاص بعد فترة عصيبة من الصراع الأهلي. بعد انقضاء "الفترة الرئاسية" للمجلس يرفض رئيسه، وباقي أعضائه، الاستقالة. دخلت روما في عصر جديد من السلطوية والقمع، وبرز رئيس مجلس الحكم "كلاودويوس" بوصفه الطاغية.

كانت في روما امرأة جميلة تدعى فيرجينيا، ابنة لقائد عسكري اسمه فيرجينيوس، وخطيبة لشاب طيب اسمه إيسيليوس. وصل نبأ جمالها إلى الرئيس كلاوديوس فأرادها لنفسه، ولما عجز عن ذلك أوعز لأحد رجاله باختطافها. ادّعى الخاطف أنّ فيرجينيا عبدة له، ولدتها واحدة من إمائه. عاد والدها من الجيش ودافع عن نسب ابنته. وصلت القضية إلى المحكمة وكان القاضي هو كلاوديوس، الحاكم الذي أراد الفتاة ودبّر المكيدة. أصدر الحاكم قراره بتبعية فيرجينيا للرجل الذي اختطفها، واقترب منها هامساً "قلت لك أنت ملْكي".

كانت المرأة، في سياق تاريخي، لوحاً دوّنت عليه المجتمعات عاداتها وأخلاقها ومعاهداتها. العدوان على ذلك اللوح "المقدّس" ارتبط بعواقب وخيمة

قدّم والد الفتاة التماساً بمنحه وقتاً ليوصي ابنته على انفراد. ولما كانا معاً طعن ابنته في صدرها قائلاً "ما من وسيلة أخرى أملكها لتحريرك سوى هذه". عاد الوالد إلى جيشه وبيده خنجز منقّع بالدم، فاضطرب الجيش. في الأيام التالية اضطربت البلاد. انتهت الأحداث بإسقاط حكم العشرة واعتقال كلاوديوس ثم موته في السجن.

في التاريخ العربي حكايا كثيرة مشابهة لما أورده ليفيوس في كتابه. ينتهك صائغ ذهبي يهودي حياء امرأة مسلمة في يثرب، تبلغ صيحتها مسامع النبي فتتصاعد الأحداث وتنتهي بإخراج القبيلة اليهودية بني قينقاع من العاصمة [حول هذه الرواية جدل تاريخي ليس هنا مكانه]. وفي القرن الثالث الهجري يجتاج البيزنطيون المناطق الشمالية للدولة العباسية، وتمضي الأمور بين السلم والحرب، إلى أن تصرخ امرأة تتعرّض للانتهاك "وامعتصماه" فيقرّر الخليفة الاستجابة. تحشد الإمبراطورية الإسلامية جيشاً كبيراً وتقرّر ضرب البيزنطيين في حاضرتهم الأهم "عمورية"، مهبط رأس السلالة الإمبراطورية الحاكمة. مهبط رأس الإمبراطور هو المكافئ الموضوعي لشرف الجسد الأنثوي. النصر الاستراتيجي الذي أحرزه المعتصم، بعد تلك الصرخة، سيغيّر الخريطة الجيوسياسية لذلك الزمان. نصرٌ وضع أقدام المسلمين في وسط آسيا الصغرى، وقرّبهم من القسطنطينية، الباب الجنوبي - الشرقي لأوروبا.

أكتب هذا النصّ وأنا أراقب التفاعلات الجارية في اليمن على أثر صرخة أطلقتها امرأة انتهك الحوثيون كرامتها. في مكان واسع، بات يُسمّى مطارح الكرامة، تتوافد القبائل اليمنية من كلّ حدب وصوب، وتتجهّز لخوض معركة مع الحوثيين. تعلّمنا من التاريخ أنّ روما سقطت بسبب امرأة، وأنّ حواضر بيزنطه سقطت، الواحدة تلو الأخرى، بسبب امرأة. وأن السلم والحرب كتبا، في أحيان كثيرة، على جسد امرأة. كانت المرأة، في سياق تاريخي، لوحاً دوّنت عليه المجتمعات عاداتها وأخلاقها ومعاهداتها. العدوان على ذلك اللوح "المقدّس" ارتبط بعواقب وخيمة.