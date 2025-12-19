الكتابة.. الثورة والانقلاب

في ماذا يفيد تأليف كتاب إذا لم يقدم جديدًا؟ وفي ماذا تفيد مقالة جديدة إذا أعادت شيئًا مما هو متداول بين الكتاب والباحثين؟ هذا الإشكال هو الذي أرَّق نزار قباني في كتابه الماتع (الكتابة عمل انقلابي)؛ الذي صدرت طبعته الأولى عام 1975 ضمن منشورات نزار قباني في بيروت. والكتاب يتضمن العديد من المقالات التي نشرت في مجلة "الأسبوع العربي" ما بين 1973 و1975م.

وهذا السؤال من أهم الأسئلة التي تصدّى لها العلماء في الحضارتين العربية والإسلامية سابقًا؛ حيث حددوا مقاصد الكتابة وغاياتها، وقاموا بحصرها، حتى لا تتخلّص الكتابة من بعض المزالق والسمات التي طغت في عالم الكتابة في عصرنا هذا. ومن هذه المزالق: مزلق الاجترار، وتكرار المعارف، واختزالها، وتجزئتها.

أن تُقدِّم الكتابة شيئًا جديدًا هو ما يُسمّيه نزار قباني بالشرط الانقلابي في الكتابة الأدبية، وهو في نظره شرط أساس في كل كتابة، إذ بغيابه "تغدو الكتابة تأليفًا لما سبق تأليفه، وشرحًا لما انتهى شرحه، ومعرفة بما سبق معرفته". وما أكثر الكتب التي لم يخرج فيها أصحابها عن منوال غيرهم من الكتّاب الذين سبقوهم، وعن الموضوعات التي سبق أن كتب فيها غيرهم.

إن الكتّاب والشعراء كما يرى نزار قباني بعدد حبات الرمل في عالمنا العربي، ولكن الذين استطاعوا أن يخرجوا من المألوف الشعري إلى اللامألوف.. ويطلقوا في السماء عصافير الدهشة.. ويُقيموا للشعر جمهورية لا تُشبه بقيّة الجمهوريات، يعدّون على الأصابع.. وإذا تحدّث الكاتب عن الشعر والشعراء بشكل خاص، فإن الأمر يسري على جميع الكتّاب في كل التخصّصات والعلوم، وقلّما يُبدع كاتب في اتجاه جديد، أو في فتح آفاق جديدة، ومنافذ لم تُفتح بعد في علم من العلوم أو فن من الفنون.

الكاتب الحقيقي هو الذي يشقّ طريقه المنفرد الذي لم يُسبق إليه، ويفيد المكتبة والقارئ بأشياء جديدة لم تكن مألوفة بعد، وإلا فإنه سيظل مجرد ناسخ وناقل ومحاكٍ لما هو موجود.

بشرط الانقلاب والثورة في الكتابة عند قباني يتخلّص الكاتب من سلطة الماضي بكل أنواعها الأبوية، والعائلية، والقبلية، ويُعلن العصيان على كل الأشكال الأدبية التي اتخذت -بحكم مرور الزمن- شكل القدر أو شكل الوثن.

وبقدر غموض الانقلاب السياسي واضطرابه في البداية، يكون الانقلاب الأدبي بشكل خاص، والانقلاب في الكتابة بشكل عام. وهذا الانقلاب -في نظر نزار قباني- يكون قلقًا وانفعاليًا، ومتوتّر الأعصاب، في انتظار أن يعترف به الشعب ويقبله ويؤلفه؛ ذلك أن الناس عادة ما يحتاجون وقتًا طويلًا لتغيير تصوراتهم المتوارثة، وأفكارهم المتداولة القديمة.

لقد كان الشعر الصورة المثلى لدى القارئ العربي، والمثال الأعلى في الكتابة خلال فترة من الزمن، ثم سرعان ما ظهرت الأجناس الأدبية الأخرى لتأخذ الصدارة، ويُصبح الشعر الذي كان مقدسًا شيئًا ثانويًا عند معظم الناس وأكثر القراء. ولم تكن الثورة على الشعر في البداية سهلة أو مقبولة شأن أي تجديد، بل احتاجت إلى وقت كبير لتفرض نفسها على الناس وواقعهم الأدبي. كما أن التجديد في علوم اللغة والبلاغة لم يحظَ بالقَبول عند كل المحافظين الذين ظلوا متمسكين بالنماذج القديمة لعقود من الزمن. بل احتاجت كل ثورات التجديد إلى مخاض عسير قبل أن تصبح شيئًا مألوفًا ومقبولًا بين الناس.

إن فتحَ باب جديد في العلم، أو تغيير منهجية متوارثة قديمة قِدَم الأصنام والأوثان، يعني أنّك تقوم بثورة يرفضها البعض، ويتجاهلها البعض، ويعاديها البعض الآخر عداءً شديدًا وكبيرًا. ويعني من ناحية أخرى أنّك مستعد للدّفاع عن ثورتك، والصبر عليها، وبذل الغالي والنفيس من أجلها. وأكثر من ذلك، يعني أنك لن تتوقّف في طريقك، ولن تهون مهما عمّ النكران، وعظم التخاذل من حولك.

أن تحاكي ما هو موجود ومألوف في الساحة العلمية يعني أنّك مجرد ناسخ وناقل. أما الكتابة الحقيقية فهي في إبداعك الذي يتجاوز المألوف، ويثور على المتداول، وينقلب على المشهور. الكتابة الحقيقية كالرّسالة الربانية التي تأتي لتزيح الظلام والأوثان، وتُبشّر الناسَ بنور الصباح والفلاح. وإلا فما الغاية من رسالة جديدة إذا لم يكن الناس على ضلال، ولم تكن الرسالة مخالفة لما هو قائم ومألوف بين الناس؟