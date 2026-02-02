القيم الأخلاقية وسؤال المعنى في زمن الاضطراب

لماذا يعود السؤال الأخلاقي بقوّة في زمن التقدّم التقني المُتسارع وعصر الذكاء الاصطناعي؟ ما الذي يجعل الإنسان المعاصر يحسّ بفراغ معياري رغم وفرة القوانين والمؤسّسات والسرديات؟ وكيف يمكن للقيم الأخلاقية أن تستعيد حضورها داخل عالم تحكمه السرعة، والمنفعة، وحسابات القوّة؟

هذه الأسئلة تكشف أنّ الأزمة الراهنة لا تتعلّق بندرة القواعد، وإنّما بفقدان المعنى الذي يمنح الفعل الإنساني شرعيته الداخلية. إنّ التاريخ الفلسفي يبيّن أنّ الأخلاق ارتبطت منذ بدايات التفكير بسؤال العيش الجيّد والكريم. وقد ربط أرسطو في كتابه "الأخلاق إلى نيقوماخوس" بين الفضيلة والغاية من وجود الإنسان، مُعتبراً أنّ السعادة تتحقّق عبر تنمية الملكات الأخلاقية داخل المدينة. كما أنّ القيم لم تُفهم آنذاك بوصفها أوامر خارجية، وإنّما باعتبارها ممارسة تُكتسب عبر العادة والتربية والمُشاركة في الحياة العامة. هذا السردية تمنح الأخلاق بُعدًا عمليًا يجعلها جزءًا من نسيج الوجود اليومي.

مع التحوّلات الكبرى التي عرفها العالم الحديث، تعرّضت القيم الأخلاقية إلى اهتزاز عميق، لأنّ صعود العقل الأداتي (كما عبّر عنه روّاد مدرسة فرانكفورت النقدية كأدورنو وهوركهايمر)، وتحويل الإنسان إلى فاعل اقتصادي، أدّيا إلى اختزال الفعل في نتائجه القابلة للقياس. وفي هذا الصدد، نبّه ماكس فيبر في كتابه "العلم والسياسة بوصفهما حرفة" إلى خطر هيمنة العقلانية التقنية، حيث يفقد العالم سحره، ويتحوّل الفعل إلى إجراء خالٍ من المعنى. هذا التحوّل أسهم في فصل الأخلاق عن الحياة العامة، ودفع بها إلى هامش الخطاب العمومي. أمّا الفلسفة الأخلاقية المُعاصرة فقد أعادت طرح السؤال من زاوية جديدة. حيث شدّد إيمانويل كانط في عمله "أسس ميتافيزيقا الأخلاق" على مركزية الكرامة الإنسانية، وكتب عبارته الشهيرة: "اعمل بحيث تعامل الإنسانية، في شخصك وفي شخص غيرك، دائمًا كغاية لا كوسيلة". هذا المبدأ يمنح الأخلاق استقلالها عن المنفعة، ويؤسّسها على احترام الذات العاقلة. لكن هذا التصوّر ظلّ مُهدّدًا داخل عالم تُختزل فيه العلاقات إلى تبادل مصالح.

في عالم يتّسم بتعدّد الثقافات وتداخل المصالح، تبرز الحاجة إلى قيم أخلاقية قادرة على التعايش داخل الاختلاف

في سياق الأزمات الحديثة (الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، عاد التفكير الأخلاقي عبر نقد العنف والهيمنة الغربية. وقد ربطت حنّة آرندت في كتابها "في العنف" الأزمة الأخلاقية بتفكّك المجال العمومي، حيث يفقد الأفراد القدرة على الفعل المُشترك والحكم المسؤول. بالنسبة إليها، الأخلاق تنبع من القدرة على التفكير، وعلى محاورة الذات، وعلى تحمّل مسؤولية الأفعال داخل الفضاء العام المُشترك. لكن غياب هذا البعد يفتح المجال أمام أشكال جديدة من اللامبالاة الأخلاقية. كما وسّعت الفلسفة المعاصرة أفق الأخلاق نحو العلاقة مع الآخر. فقد قدّم إيمانويل ليفيناس في كتابه "الكلية واللانهاية: بحث في البرانية" تصوّرًا يجعل المسؤولية تجاه الغير أصلًا لكلّ معنى أخلاقي، مؤكّدًا أنّ "وجه الآخر يفرض عليّ مسؤولية تسبق كلّ تعاقد". هذه الرؤية تُعيد تأسيس الأخلاق على العلاقة مع الآخر، وعلى الانفتاح، وعلى الاعتراف بالهشاشة الإنسانية المُشتركة. أيّ أنّ القيم تنبع من اللقاء والتعامل مع الآخر لا من القواعد والتصوّرات السائدة المُجرّدة.

في عالم يتّسم بتعدّد الثقافات وتداخل المصالح، تبرز الحاجة إلى قيم أخلاقية قادرة على التعايش داخل الاختلاف. وقد ربط يورغن هابرماس في كتابه "الأخلاق والتواصل" بين الشرعية الأخلاقية والحوار العقلاني، مُعتبراً أنّ القيم تكتسب معناها عبر التوافق الناتج عن نقاش حر بين ذوات متساوية. هذا التصوّر يمنح الأخلاق بعدًا تداوليًا، يجعلها ممارسة جماعية قابلة للمراجعة المُستمرّة. وبالتالي، فالعودة إلى القيم الأخلاقية لا تعني استحضار نماذج ماضية، وإنما تتطلّب إعادة بناء المعنى داخل شروط العصر. لأن القيم تظل حيّة بقدرتها على مرافقة التحولات، وعلى مقاومة اختزال الإنسان في أدوار وظيفية. وفي هذا الإطار، فالأخلاق فعل وعي ومسؤول، وممارسة يومية تُعيد وصل الفرد بذاته وبغيره وبالعالم. لأنّ "أخطر ما يهدّد الإنسان فقدان قدرته على التفكير الأخلاقي" كما عبّرت عنه حنّة آرندت في كتابها "حياة العقل".

في الأخير، إنّ استعادة القيم الأخلاقية تمثّل شرطًا لفهم الذات الإنسانية داخل واقع يتّسم بالارتباك وتسارع التحوّلات والاضطرابات. فحين يغيب الأفق الأخلاقي، يفقد التقدّم الحضاري معناه الإنساني، وتتحوّل الحرية إلى حركة بلا اتجاه، ويبهت الرابط الذي يجعل العيش المشترك ممكنًا وقابلًا للاستمرار. إنّ القيم الأخلاقية تمنح الزمن عمقه الإنساني، لأنّها تتيح للإنسان أن يفكّر في أفعاله، وأن يربط الحاضر بالمسؤولية الأخلاقية، والمستقبل بالأمل، والفعل بالمعنى. ومن خلال هذا، تستعيد الفلسفة- والمعرفة الأخلاقية- دورها النقدي والوجودي، فتُرافق الإنسان وهو يواجه أسئلته الكبرى حول الكرامة، والعدالة، والاعتراف، وتساعده على تحويل القلق الأخلاقي إلى وعي، والاضطراب إلى إمكانية للفهم وإعادة البناء.