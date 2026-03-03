القلق المعرفي بين اليقين والحُكمية المسبقة

يعيش الإنسان حالة دائمة من التوتر المعرفي ناتجة من سعيه المستمر إلى فهم العالم وإضفاء معنى على تجربته. فالعقل البشري، بطبيعته، لا يكتفي بالمعرفة السطحية، لكنه في الوقت ذاته يعي محدودية إدراكه، ما يولّد شعوراً بالقلق لا يمكن اختزاله في كونه اضطراباً نفسياً، بل هو حالة معرفية عميقة ترتبط بجوهر التفكير الفلسفي. فالفلاسفة، منذ البدايات، لم ينطلقوا من اليقين، بل من الدهشة والقلق إزاء ما يبدو بديهياً.

وفي خضم هذا السعي إلى الفهم، يفرض سؤال جوهري نفسه: كيف يمكن للعقل أن يطلب اليقين الضروري للحياة والفهم دون أن يقوده ذلك إلى الحكمية المسبقة التي تمثل تخليه عن مسؤوليته النقدية؟ وهل يُنظر إلى القلق المعرفي بوصفه عائقاً ينبغي تجاوزه، أم شرطاً ضرورياً لاستمرار العقل في ممارسة الفحص والتساؤل؟

إن الإنسان لا يقلق لأنه يجهل فحسب، بل لأنه يدرك أن المعرفة غير مكتملة، وأن اليقين المطلق غالباً وهم. من هنا، يغدو القلق المعرفي علامة على وعي العقل ودافعاً إلى ممارسة النقد الداخلي ومساءلة المعتقدات. ففي اللحظة التي يحاول فيها العقل الهروب من هذا القلق عبر الاستسلام ليقين جاهز، يتحول إلى الحكمية المسبقة؛ أي إلى إصدار أحكام قبل دراسة المسألة وتحليلها، وهو ما يعني تخليه عن مسؤوليته الفلسفية.

تمثل الحكمية المسبقة انسحاباً معرفياً واضحاً؛ إذ يبدأ العقل بتأكيد ما يعرفه مسبقاً بدل البحث والتساؤل، ويستبدل الفهم الحقيقي بقوالب جاهزة تطمئن النفس أكثر مما توسّع الإدراك. هذا الانسحاب، كما تشير الفلسفة النقدية، يفقد العقل حيويته وقدرته على التعلم من التجربة، ويحوّل اليقين من أداة للفهم إلى وسيلة للهروب من تعقيد العالم.

لكن القلق المعرفي، على الرغم من شدته، ليس عيباً ولا عائقاً دائماً. على العكس، رأى فلاسفة مثل كانت وهايدغر وسارتر أن القلق ضروري للوعي، لأنه يذكّر الإنسان بحدوده ويفتح أمامه أفق التساؤل المستمر. فالعقل الذي يقبل القلق ويحتمله يظل قادراً على مراجعة ذاته ومساءلة أحكامه، بينما يقع العقل الذي يتجنبه فريسة للجمود والانغلاق المعرفي.

هكذا يصبح القلق المعرفي عنصراً أساسياً للحفاظ على الوظيفة النقدية للعقل. فالتحرر من الحكمية المسبقة لا يتحقق بالطمأنينة أو باليقين النهائي، بل بالوعي الدائم بالمسؤولية المعرفية: أن يبقى الإنسان مفكراً، قادراً على مساءلة كل يقين، ومتقبلاً أن المعرفة عملية مستمرة لا حالة نهائية.

وفي هذا السياق، تتضح مهمة الفلسفة: ليست القضاء على القلق، بل توجيهه وتحويله إلى قوة فكرية دافعة إلى البحث المتواصل. فاليقين المشروع لا يعني تثبيت المعتقدات، بل إبقاء السؤال حياً وممارسة النقد الذاتي باستمرار، بما يحفظ للعقل حريته ونشاطه في مواجهة تعقيدات المعرفة.

وهكذا لا يظهر القلق المعرفي بوصفه خللاً في التفكير، بل أثراً طبيعياً لوعي يرفض الاكتفاء بما يبدو مكتملاً. فالعقل الحي لا يسكن اليقين بقدر ما يعبره، ولا يتوقف عند الإجابة بقدر ما يعيد مساءلتها. إن أخطر ما قد يواجه الإنسان ليس الشك، بل الطمأنينة الفكرية التي تنهي السؤال قبل أن يبلغ مداه.

لعل الإنسان لا يُعرَف بما يملك من حقائق، بل بقدرته على البقاء في منطقة التوتر الخلّاق بين المعرفة وحدودها؛ تلك المساحة التي لا يكون فيها اليقين نهاية التفكير، بل بدايته المتجددة. فهل يكون القلق المعرفي، في جوهره، ليس عبئاً على العقل بل الشكل الأعمق لحريته؟ وهل يصبح التفكير فعلاً إنسانياً أصيلاً فقط حين نقبل أن الفهم طريق لا ينتهي، بل يستمر؟