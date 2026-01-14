القارة السمراء وكرة القدم.. قصّة عشق وكفاح

منذ العصور الغابرة، وفي عهد الرومان واليونان، كانت الألعاب التنافسية ذات شعبية واسعة، وتستهوي الناس البسطاء وتُثير اهتمام الساسة وأصحاب القرار أيضًا. كرة جلدية مُمتلئة بالهواء، تدور في ملعب عشبي أخضر لامع، وتُذهل معها عقول الملايين من العشّاق الأوفياء.

تُعتبر كرة القدم، دون مُنازع، من أشهر الألعاب الرياضية التنافسية على مرّ التاريخ وأكثرها شعبية، وتحتل مكانة خاصّة في قلوب الجماهير. في قارة أفريقيا على وجه الخصوص، تتخذ هذه اللعبة أبعادًا أكثر أهمية لما لديها من حكاياتٍ مُلهمة بقيت محفوظة في ذاكرة التاريخ عبر بطولتها الشهيرة، كأس الأمم الأفريقية، حيث تُقام نسختها الخامسة والثلاثون حاليًا في المغرب.

بعيدًا عن تعقيدات العالم الرياضي والحديث عن التكتيكات وقواعد اللعبة وأداء المُنتخبات، اللافت في هذه النسخة، ثمّة مشهد سيبقى لصيقًا بأذهان المُتابعين لمدّة طويلة، حيث توسّط الجماهير الكونغولية مشجّع يقف بينهم بشموخ، وهو يجسّد شخصية الزعيم الراحل، باتريس لومومبا، الذي يمثّل للأفارقة كافة رمزًا للكفاح والنضال من أجل الاستقلال. فمنذ بداية المباريات، وبخاصّة تلك التي تشارك فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية، انتصب مشجعٌ كونغولي كعمود مهيب، يُدعى ميشيل كوالا مبولادينغا، 26 عامًا. يقف شامخًا، رافعًا إحدى يديه إلى السماء من دون أيّة حركة، وحوله المشجعون يثورون في حماسة وانتشاء كروي خالص، مندمجًا مع هدير الهتافات حتى نهاية المباراة. نحن هنا أمام لحظة تلامس الوجدان وتجسّد الصمود الأفريقي في وجه سنوات من الهيمنة والاضطهاد.

هذه الوقفة الثابتة كتمثال فولاذي لا يهتزّ، وسط حفل غفير من الجماهير التي تثور من حوله، هي تمثيل قوي استطاع أن يصل إلى الجميع حول العالم، وحتى إلى من لا يعرف شخصية باتريس لومومبا من الأساس. يحكي قصة الكفاح الأفريقي، وكيف قُدّر لبعض الأصوات أن ترتفع إلى السماء وتصنع المجد، وكيف يمكن في وسط الصخب والحمّى الكروية أن يعلو صوت الحرية من دون حراك أو صوت حتى.

المنافسات الكروية في أفريقيا مناسبة لمناقشة هموم القارة وطرح أكثر الملفات إثارة للجدل، سياسيًا واجتماعيًا

ليست هي المرّة الأولى التي تكون فيها ملاعب كأس الأمم الأفريقية منصّة للشعوب حتى توصل رسالة صمود وإباء إلى العالم. إذ إنّ منافسات كرة القدم في أفريقيا لا ينظر إليها على أنها مجرّد تظاهرة رياضية عابرة، بل هي الحدث الأبرز الذي يجمع كلّ أبناء القارة على اختلافاتهم الكثيرة، في جو من التلاقح الثقافي والتلاحم. فحبّ المستديرة أثبت أنه قادر، وإلى حدٍّ ما، على توحيد الجميع.

من جانب آخر، المنافسات الكروية في أفريقيا هي أيضًا مناسبة لمناقشة هموم القارة وطرح أكثر الملفات إثارة للجدل، سياسيًا واجتماعيًا. فلا يجب أن نغفل أنّه منذ تأسيسها سنة 1957 كانت هذه المنافسة في صلب الإشكاليات المركزية التي تعاني منها أفريقيا، أوّلها مسألة الاستعمار، حيث لم تشارك في النسخة الأولى من البطولة سوى ثلاثة منتخبات، بحكم أنّ أكثر من نصف القارة كان لا يزال يقبع تحت وطأة الاستعمار آنذاك، واقتصرت المشاركة على مصر وإثيوبيا والسودان، التي احتضنت النسخة الأولى من كأس أفريقيا في الخرطوم. توالت بعدها المواقف التي رسّخت هذه الصورة النضالية لكأس أمم أفريقيا؛ فقد مُنعَت جنوب أفريقيا من المشاركة لأنها كانت تُمارس الفصل العنصري وتُدرج فقط اللاعبين البيض ضمن فريقها. الجزائر، على سبيل المثال، كان فريقها غير مُعترف به قبل الاستقلال، إلا أنّها شاركت بالفعل تحدياً للقوى الاستعمارية وللمجتمع الدولي الذي اصطفّ إلى جانبها. الأمثلة عديدة، وكلّها تدل على أنّ منافسات كأس أفريقيا كانت، ولا تزال، منبرًا مفضّلًا لمشجعي كرة القدم والشغوفين بالرياضة من أجل تمرير رسائل سياسية، تجسيدًا لإرادة الشعوب الحرّة داخل الملاعب.

ترفض القارة السمراء الخضوع، وتقاوم بشتى الطرق، وعلى كلّ الجبهات

بهذا يمثّل السياق التاريخي لنشأة هذه المنافسة مرجعًا يُثمّن أهمية هذا اللقب، إذ إنّ الهدف كان يتجلى في الإصرار على الوحدة الأفريقية، على غرار كلّ البطولات القارية الأخرى، ككأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا. بطولة جاءت في وقت عانت فيه القارة الأفريقية من التبعية والاستعمار، وهي وجه من أوجه الانتفاضة من أجل "الاستقلال الرياضي"، وتعزيز الهُويّة الأفريقية ضدّ محاولات الطمس والنكران. لهذا لن يكون من الخطأ اعتبار هذه المباريات بادرةً لتأكيد القومية الأفريقية وتوحيد أممها المُستقلة.

كلّ هذه الصور الملحمية جاءت لترسم في الأذهان صورة القارة السمراء المقاتلة، التي ترفض الخضوع وتقاوم بشتى الطرق وعلى كلّ الجبهات. كذلك يبيّن، من جهة أخرى، أنّ مثل هذه التظاهرات تأتي لتوحيد شعوب القارة على اختلافهم، وتجعلهم يلتفون حول قصّة واحدة عاشوها جميعًا، ألا وهي التحرّر من الإمبريالية والوقوف في وجه الأيادي الخارجية التي طالما حاولت تمزيق هذه القارة وتقاسمها قطعة فقطعة. الأفارقة، على اختلافهم شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، اجتمعوا على كلمة واحدة، ألا وهي الحرية، وكرة القدم التي توفّر لهم هذه النشوة وهذا الشعور بالوحدة معًا. تجلّى الأمر واضحًا مع قرار الفيفا الأخير حول تغيير نسق تنظيم الدورات، من كلّ سنتين إلى كلّ أربع سنين، ما أثار غضب الكثيرين، في قرار يوحي بأنّ البطولة الأفريقية أُجبرت على تقديم تنازلات للأندية الأوروبية التي تشكو من غياب لاعبيها في فترات المنافسة. بهذا، تظلّ كأس الأمم الأفريقية دومًا ساحة لتناطح أفكار تحرّرية وثورية أحيانًا، تأتي لتذكّر بتاريخ القارة، وأن المسألة الأساسية كانت وستظل دومًا متعلّقة بالكفاح المستمرّ لنيل الحرية والكرامة، فكما يقول ماركس: "من لم يتعلّم من التاريخ محكوم عليه بتكراره".