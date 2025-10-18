الفلسفة وجدلية الاعتراف

في كتابه "الصراع من أجل الاعتراف" يشكّل مفهوم الاعتراف عند الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني المعاصر، آكسل هونيث، أساساً لبنية العلاقات الإنسانية، حيث تتعيّن "الذات" في العالم من خلال علاقة الآخر معها ككائن مُتحقّق ذي قيمة وكرامة. لذا فالاعتراف ليس مجرّد موافقة ظاهرية أو تقدير شكلي، بل هو فعل يتيح للذات أن تدرك نفسها كحرّة ومسؤولة، وأن تتخذ موقفاً أخلاقياً واعياً تجاه العالم والمجتمع. فالذات الإنسانية، وفق هونّيت، لا تتعيّن في عزلة، وإنما في علاقة وجودية متبادلة تُبنى على إدراك كلّ فرد لحقوق الآخر واحترام قيمته.

يرتبط مفهوم الاعتراف عند هونّيت بفكرة "الصراع من أجل الاعتراف"، وهو صراع وجودي يُبيّن تاريخ العلاقات الإنسانية والاجتماعية. فالنزاعات الناشئة بين البشر ليست مجرّد صراعات حول المصالح المادية، بل هي أيضاً صراعات "أخلاقية" تسعى لضمان أن يُعامل كلّ فرد "بكرامة واعتبار". إنّ الحرمان من الاعتراف يولّد الإهانة والتهميش، وينتج عنه شعور الفرد بالاغتراب عن ذاته وعن مجتمعه. ومن هنا يظهر الصراع من أجل الاعتراف كشرط جوهري وضروري للعدالة، إذ يضمن أن تُعامل الذوات كغايات قائمة بذاتها، وليس كأدوات لتحقيق أغراض الآخرين أو لإشباع المصالح المؤسسية.

يميّز هونّيت بين ثلاثة أشكال للاعتراف، تتمثّل في مستويات مختلفة لتحقيق الذات والعدالة. الشكل الأوّل، هو الاعتراف بالمحبّة، وتتجلّى في العلاقات القريبة كالعلاقات داخل الأسرة والعلاقات الحميمية القائمة على العاطفة والتفاهم والاحترام المُتبادل، حيث يتعلّم الفرد أنّ يُرى ويُقدّر لوجوده وذاته، لا لمكانته أو إنجازاته. هذا الاعتراف يمنحه الثقة بالذات ويؤسّس لمبدأ الأمان النفسي والأخلاقي. الشكل الثاني، هو الاعتراف بالاحترام، ويظهر في المجال القانوني والأخلاقي، حيث يُعترف بالإنسان ككائن حرّ يمتلك حقوقاً وواجبات، وبإمكانه اتخاذ القرارات وتحمّل النتائج. هذا الاعتراف يؤكّد قيمة الذات وجعلها طرفاً مسؤولاً في المجتمع. الشكل الثالث، هو الاعتراف الاجتماعي أو التقدير، ويتجلّى في الاعتراف بإسهامات الفرد في الحياة المشتركة وتقدير جهوده وفق قيمتها الفعلية. هذا الاعتراف يعزّز شعور الفرد بالمشاركة والانتماء ويُحقّق التوازن بين ذاته والمجتمع.

ليس الاعتراف مجرّد موافقة ظاهرية أو تقدير شكلي، بل هو فعل يتيح للذات أن تدرك نفسها كحرّة ومسؤولة

تتفاعل هذه الاشكال أو المستويات الثلاثة بشكل مختلف ومُتكامل، وفقدان أيّ منها يؤدي إلى اختلال في تكوين الذات وفي انسجام المجتمع. فغياب المحبة يولّد شعوراً بالنقص، وغياب الاحترام القانوني يحرم الإنسان من شعوره بالكرامة، وغياب التقدير الاجتماعي يحرم الفرد من شعوره بقيمته داخل الجماعة. ومن هنا يصرّ هونّيت على أنّ المؤسسات الاجتماعية والحكومية المُتمثّلة في الأسرة والقانون والمجتمع المدني، يجب فيها مراعاة توفر شروط الاعتراف، ليس كخدمة شكلية، بل كضرورة لتحقيق الذات وممارسة الحرية والمسؤولية.

إنّ الصراع من أجل الاعتراف، وفق هونّيت، هو جدلية فلسفية وجودية ومحرّك تاريخي وأخلاقي للتغيير الاجتماعي. فكلّ صوت يطالب بالاعتراف، سواء كان على المستوى الشخصي أو الجماعي، يمثّل ثورة لتحرير الذات من الإقصاء والتهميش، ولإعادة بناء العلاقات وفق أسس الاحترام المتبادل. فالحرية والكرامة لا تتحقّقان إلا من خلال هذا الصراع، الذي يكشف عن الاختلالات الاجتماعية ويحفّز المؤسّسات على تعديل أنماطها وسلوكها لضمان العدالة.

ولأنّ الاعتراف فعل مُتبادل، فلا يمكن أن تتحقّق الحرية والكرامة إلا حين يكون كلّ فرد قادراً على رؤية الآخر باعتباره غاية في ذاته، وضرورة التزام بمعايير العدالة والمساواة. فالحرية الفردية تتحقّق في إطار الاعتراف المُتبادل، حينما يمتلك كلّ فرد القدرة على ممارسة إرادته الحرّة الأخلاقية مع مراعاة حقوق الآخرين، ويغدو المجتمع فضاءً للتعاون والاحترام المُتبادل.

حينما يمتلك كلّ فرد القدرة على ممارسة إرادته الحرة الأخلاقية مع مراعاة حقوق الآخرين، يغدو المجتمع فضاءً للتعاون والاحترام المتبادل

ويؤكّد هونّيت أن ّالاعتراف قد يكون زائفاً أو شكلياً إذا غاب عنه الالتزام الأخلاقي الحقيقي. فالاعتراف الذي يقتصر على الشكل ويُستغل لتثبيت سلطة أو مكانة معيّنة هو بمنأى عن العدالة ويحجب عن الذات فرصتها في النمو والشعور بالانتماء والمشاركة. ولذلك يجب أن يكون الاعتراف نقدياً وأخلاقياً، قائمًا على إدراك قيمة كلّ فرد واحترام كرامته بشكل حقيقي، لا مجرّد التظاهر بالاحترام.

وفق السياق هذا، يصبح الاعتراف عند هونّيت شرطاً جوهرياً أساسياً لتعيين الذات والعدالة معاً، كما يجعل جدلية الصراع من أجل الاعتراف آلية لتذليل الاختلالات وتعزيز التوازن الاجتماعي. فهو مساحة أو إطار يُتيح للإنسان أن يمارس حرّيته ويتحقّق بوصفه كائناً أخلاقياً مسؤولاً، ويتكفّل بأن تكون العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، لا على الهيمنة أو الإقصاء. وعليه، بإمكان القول إنّ فلسفة الاعتراف عند هونّيت تؤسّس تصوّراً مُتكاملاً للحرية والعدالة، وينجز التوازن بين إثبات الذات واحترام الآخر، ويؤسّس لعلاقات أكثر إنسانية تتسم بالمصداقية والكرامة والانتماء.

إنّها رؤية فلسفية عميقة تجعل من الاعتراف و"جدلية الصراع من اجل الاعتراف" محوراً لإقامة مجتمع عادل، حيث يرى كلّ فرد ذاته في الآخر، ويجد في الآخر شرط تحقّقه الأخلاقي والاجتماعي، وتتحقّق بذلك الحرية والعدالة في أفق العلاقة الإنسانية الكاملة.