الفردانية في مواجهة الفضاء العام

لطالما جرى تزيين الفضاء العام بوصفه فضاءً جمعياً، تعاونياً وتضامنياً. ويحظى العمل أو مجرد الحضور في الفضاء العام بمنظّرين لم يقصّروا يوماً في مدحه، وفي تأكيد ارتباطه بجدوى الوجود والفعالية الإيجابية المنتجة للمشتغلين والداعمين والمتضامنين وحتى المعجبين، وإن بصمت. كل ما سبق شكّل صورة مؤيدة وداعمة وداعية لتجميع الأفكار والجهود والمشاركات بتنوّع عناوينها وأهدافها والمنخرطين فيها ومعها.

لذلك، يمكن الخلوص إلى أنّ التنظير والتقييم الإيجابي بما يمتلكانه من دوافع ومقومات، وبالطريقة التي يتم توجيهها علناً للحاضرين والحاضرات في الفضاء العام، يؤسّسان لتوسيع قواعدهما وتشميل مصطلحاتهما وآليات عملهما وشراكاتهما مع أوسع شريحة ممكنة، على قاعدة تأسيس المشتركات وتحصين الأفراد والجماعات من العجز ومن الانعزال ومن سؤال الجدوى واستحقاق الموجودية الفاعلة، سواء للأفراد أو للنواتات الجماعية مهما كانت قليلة العدد ومحددة الأهداف، أو واسعة ومنظمة وتعريف نفسها بدائل حقيقية وقوية للجمود والاستنقاع المجتمعي والاستعصاء الفكري، وربما الأيديولوجي.

في المقابل، تفتقد الفردانية منظّرين معلنين ومباشرين للتعريف بها وتعميمها كنسقٍ موازٍ، رغم أنّ الرغبة الحقيقية الفعلية هي انزياح الفضاء العام عن استقطابه التقليدي، وشيطنة المشاريع الجمعية وكأنها قفص أيديولوجي ينتزع الحرية الشخصية ويعادي المختلفين أو على الأقل الراغبين بالاحتفاظ بمساحة ضيقة جداً على مقاس الفرد وحده، وعلى مقاس ما يسميه البعض شطحاته الخاصة الغامضة للأغلبية، أو انزياحه الطوعي عن المشاركة في الحياة العامة.

إنّ الدعوة إلى إعلاء الفردانية المطلقة كبديل تبالغ في تقديس الخصوصية، وتؤكد الأفراد بصفتهم مبدعين أو مبادرين فرديين فقط، تجعل ما يحدث أشبه بصراع غير معلن لخطف المساحة العامة غير المرتبطة بالفضاء العام، أو الهاربة منه لأسباب عديدة، أولها تجاهل الرغبات الفردية، وعدم إعطاء المبادرات ذات الطابع الخاص والمختلف، وربما ما يشبه النزوات أو أحلام اليقظة، حقها من التظهير والاهتمام والترحيب العلني، أو على الأقل الاعتراف وعدم إنكار الوجود والحق والحرية في الوجود بأنماط خارج الفكر والشكل التقليدي.

يبدو أنه لزاماً علينا أن نضيف أنّ المبادرات الفَرط فردية أو الفردانية المطلقة باتت تُستقبل بتشنج أقل وبقبولٍ شرطي، لكنه غير صارم. وهذا إن حصل، فبسبب تراكم الخسارات والانهزامات القيمية والنظرية للمشاريع الجمعية، حتى وصلت الأمور إلى إعلان قطيعة مع الأيديولوجيا ووصم المشاريع العامة بأنها تقيّد حرية المنخرطين فيها، وبأن عناوينها ومطلقاتها باتت فعلاً ماضياً وإرثاً ثقيلاً.

إنّ انفلات الفردانية وتزايد الدعوة إليها باعتبارها مخلّصاً يتجاوز الإرث الأيديولوجي بشكله الأصولي المتزن والمطبّع مع أدوات الاستبداد، يخرجان كل دعوة للتشارك في الفضاء العام، حتى لو كانت خاسرة أو مشوّهة أو قديمة وغير إبداعية، من سياقها الحقيقي، ويصنّفانها كلها أدواتِ استبداد وتماهياً مع المتزمتين الغارقين في ماضويتهم.

إن توصيف الفضاء العام وكأنه اغتيال للفردية رؤية متطرفة أيضاً، تسعى بجهد وصلافة لقتل السياسة في المهد قبل أن ترفع رأسها لتبحث عن شركاء للعمل القادم وللخطط التي باتت المشاركة في رسمها أولوية وحقًا للجميع، مقابل توصيف الاستغراق العميق في حالة التحزّب التقليدي الموصوف بعدائه مع حرية الفكر وتحرّر الأفراد والمفروض من سلطة تقليدية بلغتها الخشبية.

لا يمكن للفردانية أن تنضج وتقدّم مساراً إنسانياً ما لم تمدّ يدها لشركاء تتوافق معهم مصلحياً أو فكرياً أو حتى عاطفياً وجغرافياً. والبحث عن تقاطعات أمر صعب للغاية، لأن الجميع يعاني من تسلّط فكرة إلغاء الآخر وتكديس أخطاء كل طرف على الطرف الآخر استعداداً للإدانة.

على الفردانية أن تبحث بجدية عن أدوات وإمكانات الانخراط في الفضاء العام، الذي ينبغي عليه تقييم الواقع والاعتراف بكل تفاصيله ليتم تجاوزها وحماية الضحايا.

من البداهة، لكن واقعياً يبدو أنه مستحيل، البحث عن المشتركات وإعلاء الصوت لحجز المساحة الفردية والمؤسساتية لصياغة عقد اجتماعي وطني، ديمقراطي ومرن، يضمن بقاء الفضاء العام رحباً ويتسع للجميع.