العراق وإمكانية التغيير من الداخل

يعاني العراق منذ سنوات من أزمة سياسية واجتماعية عميقة، نتيجة تراكم الإخفاقات، واتّساع الفجوة بين الدولة والمجتمع، واستمرار الفساد وضعف القانون، إلى جانب هيمنة السلاح خارج إطار الدولة. ومع كل أزمة، يتجدّد الجدل حول طبيعة التغيير المطلوب: هل يكون بإسقاط النظام السياسي القائم، أم بإصلاحه من الداخل؟ هذا السؤال لا يمكن التعامل معه بعاطفة؛ لأنه يمسّ مصير الدولة ووحدة المجتمع ومستقبل الأجيال.

الدعوة إلى إسقاط النظام تعبّر عن غضب مشروع، لكنّها في السياق العراقي تنطوي على مخاطر جسيمة. فالعراق لا يمتلك مؤسّسات مستقرة قادرة على امتصاص صدمة الانهيار، بل يعاني من هشاشة بنيوية، وانقسام اجتماعي وسياسي، وانتشار واسع للمليشيات المسلحة. في مثل هذا الواقع، لا يعني إسقاط النظام إسقاط الفساد فحسب، بل قد يؤدي إلى انهيار الدولة نفسها.

تجربة عام 2003 تقدم درساً لا يمكن تجاهله. فقد أدى سقوط النظام آنذاك، دون وجود مشروع وطني أو مؤسسات قادرة على إدارة المرحلة، إلى فراغ أمني وسياسي خطير. استغلت المليشيات والقوى الخارجية هذا الفراغ، فتمدّد نفوذها، وتفكّكت مؤسسات الدولة، وضاع القانون، ودخل العراق في دوامة من العنف والفوضى ما زالت آثارها قائمة. لذلك؛ فإنّ أي دعوة لإسقاط النظام الحالي دون بديل وطني منظم وضمانات حقيقية، قد تعيد إنتاج السيناريو نفسه على نحوٍ أكثر تعقيداً.

الفرق الجوهري بين إسقاط النظام وإصلاحه يكمن في النتائج. الإسقاط فعل صادم يفتح الباب على المجهول، خاصة في ظل انتشار السلاح خارج الدولة. أما الإصلاح، فرغم صعوبته وبطئه، فهو يحافظ على إطار الدولة، ويسعى إلى معالجة الخلل من الداخل عبر تقوية القضاء، وتفعيل الرقابة، وبناء مؤسّسات مهنية، وخلق توازن سياسي يمنع الاستبداد والفوضى معاً، الإصلاح لا يعني تبرير الفشل، بل مواجهته بأدوات أكثر استدامة.

أخطر ما قد يواجه العراق في حال انهيار النظام هو تعاظم نفوذ المليشيات. هذه القوى لا تزدهر إلّا في بيئة الفوضى وغياب الدولة، ولا يمكن تحجيمها إلّا عبر مؤسسات قوية وقانون نافذ. لذلك؛ فإن الحديث عن إسقاط النظام دون خطة واضحة لحصر السلاح بيد الدولة يبقى طرحاً ناقصاً وخطيراً.

من هنا، تبرز الحاجة إلى مشروع وطني جامع. فالأزمة ليست في الأشخاص فحسب، بل في غياب رؤية واضحة للدولة المنشودة. المشروع الوطني يجب أن يقوم على المواطنة، وسيادة القانون، واستقلال القرار الوطني، بعيداً عن المحاصصة والارتهان للخارج. من دون هذه الرؤية، ستظل محاولات التغيير مؤقتة وسهلة الاحتواء.

ولا يمكن لأيّ مشروع إصلاحي أن ينجح دون دور فاعل للشعب. التغيير لا يُفرض من الخارج، ولا يتحقق عبر انتظار "منقذ" أجنبي، فالتجارب أثبتت أن القوى الخارجية تعمل وفق مصالحها، لا مصالح الشعوب. التحرّر الحقيقي يبدأ من الداخل، عبر بناء وعي سياسي جماعي، وتنظيم ضغط شعبي سلمي، واستخدام الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة.

المشاركة الواعية في الانتخابات، دعم القوى الإصلاحية، فضح الفساد، ورفض الانجرار إلى الانقسامات الطائفية، كلّها أدوات نضال طويل النفس. فالغضب وحده لا يصنع التغيير، وقد يتحوّل إلى قوة تدمير إن لم يُوجَّه بوعي.

قد يبدو الإصلاح خياراً بطيئاً ومحبطاً، لكنّه أقل كلفة من الفوضى. فإما مسار إصلاحي صعب داخل الدولة، أو انهيار شامل لا يمكن التحكم بنتائجه. وربما يكون إصلاح النظام السياسي اليوم هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ الدولة ومنع تكرار مآسي الماضي. فمستقبل العراق لا يُبنى بإسقاط نظام فحسب، بل ببناء دولة.