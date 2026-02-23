العراق بين عاصفتين

تقف المنطقة اليوم عند لحظة تبدو أقرب إلى مفترق تاريخي منها إلى أزمة عابرة. فالمشهد لا يوحي بمجرد توتر سياسي تقليدي أو جولة جديدة من التصعيد الإعلامي، بل يحمل ملامح إعادة ترتيب عميقة لموازين القوة، وإعادة تعريف لمعنى السيادة وحدود النفوذ. وبينما تنشغل قوى محلية بخلافات يومية وصراعات جزئية على السلطة والمكاسب، تتحرك في الخلفية مسارات أكبر وأثقل ترسم ملامح مرحلة قد تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية برمّتها.

في العراق، تتكثف الضغوط بشكل لافت، لا عبر الدبابات والطائرات، بل من خلال أدوات أكثر هدوءاً وأشد تأثيراً. فقد تحوّل الاقتصاد إلى ساحة اشتباك مفتوحة، وأصبحت العملة مؤشراً سياسياً بامتياز. أي اهتزاز في الاستقرار المالي لا يُقرأ بوصفه خللاً تقنياً فحسب، بل يُفهم رسالة ضغط ذات أبعاد إقليمية ودولية. ومع تراكم الأزمات المعيشية واتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع، يصبح المناخ مهيّأً لإعادة تشكيل المشهد السياسي تحت وطأة الحاجة والخوف. هذا النوع من الضغط لا يعلن نفسه حرباً، لكنه يعمل ببطء على تفكيك الثقة العامة وإضعاف القرار الوطني المستقل.

العراق، بحكم موقعه وتركيبته، ليس دولة عادية في معادلات المنطقة؛ فهو نقطة تقاطع بين نفوذ أميركي مباشر وحضور إيراني عميق، وبين مصالح خليجية وتركية متشابكة. وأي خلل في توازن هذه القوى ينعكس فوراً على الداخل العراقي. الخطر لا يكمن فقط في صدام عسكري محتمل، بل في تحويل البلاد إلى مساحة اختبار لتصفية الحسابات أو فرض ترتيبات جديدة لا تعبّر بالضرورة عن إرادة أهلها. وفي ظل غياب رؤية استراتيجية موحّدة قادرة على المناورة في العواصم المؤثرة، تبدو الساحة مكشوفة أكثر مما ينبغي.

على الضفة الأخرى، تتحرك تركيا بخطوات محسوبة نحو تكريس نفوذ طويل الأمد في الشمالين العراقي والسوري. خطاب الأمن القومي يختلط بحسابات الطاقة والاقتصاد والعمق التاريخي. الوجود العسكري المتكرر، والاتفاقات الأمنية المتجددة، والمصالح الاقتصادية المتشابكة، كلها عناصر تشير إلى رغبة في تثبيت حضور دائم يتجاوز الظرف الطارئ. وهذا التمدد لا يحدث من فراغ، بل يستفيد من هشاشة البنى السياسية والانقسامات الداخلية التي تعرقل صياغة موقف وطني جامع.

في موازاة ذلك، تبقى العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران العامل الأكثر حساسية في المشهد كله. سنواتٌ من العقوبات والتهديدات والرسائل المتبادلة صنعت حالة ردعٍ متبادل، لكنها لم تُنهِ أسباب الصراع. كل طرفٍ يدرك أن كلفة الحرب المباشرة مرتفعة، غير أن حسابات الردع قد تختل عند أي خطأ في التقدير. ويبقى الخليج العربي بممراته البحرية وقواعده العسكرية في قلب أي سيناريو تصعيد، حيث لن تقتصر آثار أي مواجهة واسعة على ساحات الاشتباك، بل ستمتد إلى أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي بأسره.

الحديث عن قدرات عسكرية غير تقليدية ووسائل قادرة على شل حركة الأساطيل أو تعطيل التفوق التقني يعكس سباقاً صامتاً لتغيير قواعد اللعبة. وفي مثل هذه الأجواء، يصبح عامل المفاجأة جزءاً من المعادلة النفسية قبل أن يكون أداة ميدانية. الرسائل التي تتسرّب بين حين وآخر تحمل تحذيرات واضحة من أن استخدام أراضي أو أجواء دول مجاورة في أي هجوم قد يجر المنطقة كلها إلى دوامة يصعب احتواؤها. وهنا يتعقّد المشهد أكثر، لأن دولاً كثيرة تجد نفسها بين تحالفاتها التقليدية ومخاوفها من أن تتحول إلى ساحات مواجهة.

داخل الولايات المتحدة نفسها لا تُصاغ القرارات الكبرى في فراغ؛ فالانتخابات، والاستقطاب الداخلي، والضغوط الإعلامية، كلها تؤثر في اتجاهات السياسة الخارجية. شخصية أي رئيس، وحساباته السياسية، وحاجته إلى إثبات القوة أو استعادة الشعبية، قد تدفع نحو مواقف أكثر تشدداً أو أكثر حذراً. وفي بيئة دولية متوترة تصبح الاعتبارات الداخلية عاملاً لا يقل أهمية عن الحسابات الاستراتيجية البحتة.

وفي خضم ذلك كله تعيش المجتمعات حالة إنهاك مزمنة. يعود الخطاب الطائفي كلما اشتد الضغط الخارجي، وكأن الانقسام الداخلي هو الثغرة الأسهل للنفاذ. تتحول وسائل الإعلام ومنصات التواصل إلى ساحات صراعٍ رمزي تُستحضر فيها الهويات والذاكرات التاريخية لتغذية الخصومات. وحين ينشغل الناس بمعارك جانبية، يبهت النقاش حول السيادة والاقتصاد ومستقبل الدولة. فالانقسام الاجتماعي لا يقل خطراً عن التهديد الخارجي، لأنه يضعف المناعة الوطنية ويجعل أي صدمة أشد وقعاً.

المنطقة، إذاً، لا تقف أمام حدث منفصل، بل أمام تراكم مسارات متشابكة: ضغط اقتصادي، وتنافس إقليمي، وتوتر دولي، وهشاشة داخلية. الرهان على أن الأمور ستبقى تحت السيطرة تلقائياً يبدو أقرب إلى التمني منه إلى التحليل الواقعي، كما أن المبالغة في تصوير الحرب قدراً محتوماً لا تخدم الفهم الدقيق. وبين الاحتمالين مساحة واسعة من القرارات السياسية القادرة على الدفع نحو الاحتواء أو نحو الانفجار.

العراق وسواه من دول المنطقة أمام اختبار صعب: إما ترميم الجبهة الداخلية، وتحصين القرار الوطني، وبناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، أو الاستمرار في الدوران داخل دوائر الاستقطاب. فالقوى الكبرى لا تتحرك بدافع العواطف، بل وفق مصالحها وحساباتها، ومن لا يمتلك أوراق قوة داخلية يصبح جزءاً من حسابات الآخرين لا صانعاً لها.

قد لا يقع الزلزال غداً، وقد تنجح الدبلوماسية في تأجيل المواجهة، لكن المؤشرات كلها تقول إن مرحلة جديدة تتشكل. والسؤال ليس ما إذا كانت الخرائط ستتغير فقط، بل ما إذا كانت الدول المعنية ستشارك في رسم ملامحها أم ستجد نفسها مضطرة للتكيّف مع نتائج لم تصنعها؟ ففي زمن التحولات الكبرى، لا يحمي الدول إلا تماسكها الداخلي ووضوح رؤيتها، أما الرهان على الخارج فمقامرة محفوفة بالخسارة.