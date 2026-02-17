العراق... إلى أين؟

يمرّ المشهد العراقي اليوم بواحدة من أدق مراحله التاريخية؛ إذ لم يعد الصراع مقتصراً على الأروقة السياسية أو صناديق الاقتراع، بل انتقل إلى ساحات "حرب الإدراك" التي تُدار من خلف الشاشات وعبر الحسابات الوهمية الموجّهة. وما نشهده من حملات تشويه وتسقيط تستهدف الرموز الوطنية لا يبدو حدثاً عابراً، بل يُقدَّم بوصفه نتاج عمل منظّم تقوده جهات متخصصة، من بينها ما يُعرف بالوحدة 8200، بهدف إضعاف التماسك الوطني وكسر هيبة القيادات التي واجهت التنظيمات الإرهابية وحافظت على كيان الدولة.

إن الاستهداف الممنهج لشخصيات قيادية، مثل قيس الخزعلي وغيره من قادة ما يُعرف بمحور "النصر"، يندرج في هذا السياق بوصفه جزءاً من مخطط أوسع يسعى إلى تجريد الجبهة الداخلية من عناصر قوتها. فهذه الشخصيات التي جمعت بين الحضور الميداني والعمل السياسي أصبحت، في نظر أنصارها، تمثل عقبة أمام محاولات إعادة العراق إلى دائرة الوصاية الخارجية أو دفعه نحو الفوضى الشاملة. ومن هنا يُنظر إلى الهجوم عليها باعتباره استهدافاً لفكرة "الدولة القوية"، فيما يُعدّ تحويل الخلافات السياسية إلى صراعات رقمية داخل البيت الواحد مساراً انتحارياً يخدم أجندات خارجية.

وعلى مستوى تشكيل الحكومة، يبرز منطق تغليب المصلحة العليا للعراق على الحسابات الفئوية. إن الجدل الدائر حول ترشيح نوري المالكي أو غيره ينبغي أن يُدار بعقلية رجل الدولة، لا بمنطق المناكفة السياسية. فالرسالة التي يُفترض أن تصل إلى الخارج هي أن اختيار رئيس الوزراء قرار عراقي خالص، لا تحدده ضغوط خارجية، سواء جاءت عبر تصريحات مثل تلك المرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أو عبر شروط القوى الإقليمية. وأي مرشح تسوية يجب أن يكون نتاج الإرادة الشعبية والاستحقاق الانتخابي، بما يعيد للعملية الديمقراطية قيمتها وهيبتها.

الأخطار المحيطة بالعراق اليوم تُطرح بوصفها أخطاراً حقيقية لا مجرد سيناريوهات نظرية؛ إذ يُتحدث عن تحركات وتمويل للفوضى بمليارات الدولارات بهدف إسقاط ما يُسمى بـ"الحاكمية" وتفتيت البنية الاجتماعية. وفي ظل هذه التهديدات، يصبح الالتزام بتوجيهات المرجعية العليا والتوحد تحت راية المصلحة الوطنية ضرورة وجودية لا تحتمل التأجيل. فكل ضعف داخلي يُفسَّر دعوةً للتدخل الأجنبي، وكل تشرذم يمنح الذريعة لمن ينتظر لحظة الانقضاض على منجزات السنوات الماضية.

ختاماً، تتوزع المسؤولية على الجميع: قادة سياسيين، ومدونين، وشباباً واعين. فالنقد السياسي البنّاء ظاهرة صحية، لكنه يفقد شرعيته حين يتحول إلى أداة لهدم ثوابت الدولة أو النيل من كرامة رموزها. إن التاريخ لن يرحم من يساهم، عن قصد أو عن غير قصد، في إضعاف الجبهة الداخلية في لحظة إقليمية مشتعلة. فالوحدة اليوم ليست شعاراً، بل شرط للنجاة وطريق لبناء عراق سيد مستقل يمتلك قراره.