العادة: البنية الخفية للهوية الإنسانية

اعتاد الإنسان أن ينظر إلى نفسه بوصفه كائنًا حرًّا، يمتلك إرادة واعية تجعله قادرًا على اختيار أفعاله وتحديد مصيره. غير أنّ التأمّل الفلسفي العميق يكشف مفارقة مُقلقة: ما نعتبره "اختيارات شخصية" قد لا يكون سوى نتيجة لمسارات طويلة من التكرار والاعتياد ترسّخت داخلنا حتى أصبحت جزءًا من بنية الذات نفسها. فالإنسان لا يعيش، فقط، وفق ما يفكّر فيه، بل وفق ما اعتاده إلى الحدّ الذي يجعل العادة تتحوّل من سلوك خارجي إلى حقيقة داخلية.

فإذا كان الإنسان هو من يصنع عاداته في البداية، فكيف تتحوّل هذه العادات مع الزمن إلى قوّة قادرة على تشكيل هُويّته ذاتها؟ وهل يبقى الإنسان حرًّا أمام ما اعتاده، أم أنّ التكرار الخفي يسلبه حرّيته تدريجيًا حتى يصبح أسير أنماط يعيش داخلها من دون وعي؟

إنّ العادة تبدو في ظاهرها فعلًا بسيطًا ومُتكرّرًا، لكنها في جوهرها عملية عميقة لإعادة تشكيل الوعي. فالإنسان لا يولد حاملًا طريقة جاهزة في النظر إلى العالم، بل يكتسبها تدريجيًا عبر ما يتكرّر حوله وداخله. الطفل مثلًا لا يتعلّم اللغة بوصفها أداة للتعبير فقط، بل يتعلّم من خلالها طريقة مخصوصة في فهم الواقع، كذلك يرث من محيطه إيقاع الخوف والحبّ والغضب والتعامل مع الآخرين. وهكذا تصبح العادات بمثابة بنية خفية تُعيد إنتاج الذات باستمرار.

لكن خطورة العادات تكمن في أنها لا تبقى مجرّد وسائل لتنظيم الحياة، بل تتحوّل تدريجيًا إلى "طبيعة ثانية". ففي البداية يكرّر الإنسان الفعل بإرادة واعية، ثم يتحوّل الفعل إلى آلية تلقائية تعمل من دون تفكير. هنا يفقد الإنسان المسافة النقدية بينه وبين سلوكه، فيتوهّم أنّ ما اعتاده هو ما يمثّله حقًا. ولذلك فإنّ أخطر أشكال السلطة ليست تلك التي تُجبر الإنسان بالقوّة، بل تلك التي تجعله يعتاد أنماطًا معينة من التفكير والرغبة والسلوك حتى تبدو له طبيعية وبديهية.

فالإنسان لا يسكن عاداته فقط، بل إنّ عاداته تسكنه أيضًا. إنّها لا تتحكّم في أفعاله الخارجية فحسب، بل تتسلّل إلى أعماق إدراكه حتى تعيد تشكيل نظرته إلى نفسه وإلى العالم. وما يكرّره الإنسان يوميًا لا يبقى مجرّد ممارسة عابرة، بل يتحوّل مع الزمن إلى جزء من كيانه النفسي والروحي. لذلك فإنّ أخطر ما في العادات أنها تجعل الإنسان ينسى أنّها مكتسبة أصلًا، فيتعامل معها كما لو كانت جزءًا ثابتًا من طبيعته.

وفي العصر الحديث ازدادت هذه الإشكالية تعقيدًا على نحو غير مسبوق، إذ لم تعد العادات تُبنى داخل دوائر طبيعية بطيئة كالعائلة أو المجتمع فحسب، بل أصبحت تُصاغ أيضًا داخل فضاء تقني يشتغل على تشكيل السلوك ذاته. فالتكنولوجيا الرقمية، عبر الخوارزميات، لا تكتفي بعرض المحتوى، بل تقوم بترتيب ما يُعرض أصلًا وفق منطق يهدف إلى إعادة توجيه الانتباه بشكل مُتكرّر، لأنّ الانتباه المُتكرّر هو الشرط الأوّل لتكوين العادة.

وهكذا لا يعود الإنسان مجرّد مُستخدم للتطبيقات، بل يصبح جزءًا من نظام يُدرّبه تدريجيًا على أنماط مُحدّدة من التصفّح، والتفاعل، والاستجابة السريعة. ومع الزمن يتحوّل هذا التكرار إلى إيقاع ذهني جديد يغيّر شكل الانتباه نفسه: من الانتباه العميق القادر على التأمّل، إلى انتباه مُتقطّع يعيش على التحفيز المستمر.

لذلك لا تمارس هذه التقنيات سلطة مباشرة تُجبر الإنسان، بل تعمل عبر التكييف التدريجي لرغباته، بحيث يبدو ما يختاره لاحقًا وكأنّه "اختياره الحر"، رغم أنّه نتاج طويل لسلسلة من التوجيهات غير المرئية. وهنا تحديدًا تتجلى خطورة المرحلة الحديثة: لم تعد السيطرة على الإنسان تمرّ عبر منعه من الفعل، بل عبر تشكيل ما يرغب في فعله أصلًا.

غير أنّ العلاقة بين الإنسان والعادة ليست علاقة استعباد مطلق. فكما يمكن للعادات أن تسجن الإنسان داخل تكرار آلي، يمكنها أيضًا أن تكون وسيلة لبناء الذات والارتقاء بها. فالفيلسوف، والفنان، والعالم، لا يُصنعون بلحظة إلهام عابرة، بل بعادات طويلة من التأمّل والانضباط والعمل المُتكرّر. ومن هنا تظهر المفارقة: العادة قد تكون سبب اغتراب الإنسان عن ذاته، لكنها قد تكون أيضًا الطريق الوحيد لتشييد ذاته.

وعليه، فإنّ التفكير في العادات ليس تفكيرًا في تفاصيل يومية، بل في الكيفية التي يُعاد بها تشكيل الإنسان من الداخل. فالهُويّة ليست جوهرًا ثابتًا يولد مع الفرد، بل بناء مُتحرّك تصوغه الأفعال المُتكرّرة عبر الزمن. ومن ثمّ، قد يكون السؤال الحقيقي الذي ينبغي للإنسان طرحه ليس: "ما الذي أفعله كلّ يوم؟"، بل: "أيَّ إنسانٍ أصبحُ من خلال ما أكرّره كلّ يوم؟".