الطوفان لم يقل كلمته الأخيرة: السابع من أكتوبر لحظة مفصلية

في تاريخ الشعوب والأمم لحظات فارقة عمّا كان قبلها، ويكون لها ما بعدها من تبعات وتحولات تؤثر في التاريخ، وتعيد ضبط إحداثيات الجغرافيا، وتخيّم بظلالها على معادلات موازين القوى. وعلى ضوئها تصعد إمبراطوريات وتذوي أخرى، وتأفل.

فإذا كانت لحظة "بيرل هاربور" قد أرغمت الولايات المتحدة على دخول الحرب العالمية الثانية مُكرهة، فقد تبعتها، بشكل شرطي، لحظة "هيروشيما وناكازاكي" التراجيدية التي غيّرت ملامح العالم، وآذنت بدخول البشرية إلى عصر نووي مرعب. ثم جاءت لحظة "السويس" التي أزاحت بريطانيا من على عرش الإمبراطورية "التي لا تغيب عنها الشمس"، وسلّمت المشعل لبلاد "العم سام"، التي قادت من وراء "الستار الحديدي" المعسكر الغربي في صراعه ضد الاتحاد السوفييتي.

لحظة أفضت بعد عقود من الاحتراب "البارد" بين موسكو وواشنطن إلى لحظة مفصلية أخرى، عنوانها "سقوط جدار برلين"، التي أرّخت لـ"نهاية التاريخ" وفق منظور الفيلسوف الأميركي فرانسيس فوكوياما، قبل أن يستدرك لاحقاً، معترفاً بقصور أطروحته ونهايتها بعد لحظة "11 سبتمبر"، مستعيضاً عنها بفكرة "نهاية الهيمنة الأميركية" التي أعلن عنها في لقاء صحافي تلى لحظة "الهروب الكبير" من أفغانستان عام 2021.

إن الغرض من هذا الاستعراض البرقي لأهم اللحظات الفارقة في التاريخ الحديث، لفت الانتباه إلى الارتدادات المزلزلة لبعض الأحداث، والتي لا تتضح إرهاصاتها إلا بعد سنوات، وربما عقود، بعد أن يستوعب التاريخ حجم تأثير تلك الأحداث على مساره.

فالتاريخ، بمساره الخطي، توليفة من اللحظات الحاسمة، مثلما أشار إلى ذلك الكاتب النمساوي ستيفان زفايغ في كتابه "ساعات القدر في تاريخ البشرية"، الذي استعرض فيه بأسلوب سلس أهم اللحظات الحاسمة في تاريخ البشرية، على غرار فتح القسطنطينية ومعركة ووترلو ولحظة اكتشاف الذهب وغيرها. وهي لحظات كانت على وشك أن تُوأد وتنقلب إلى ضدها، غير أن الأقدار شاءت أن تنصفها.

فبين الانتصار والانكسار شعرة فاصلة، وما أحوجنا اليوم لاستخلاص دروس التاريخ، ونحن في معترك "لحظة حاسمة" في تاريخ الأمة العربية، وهي لحظة السابع من أكتوبر.

فهذه اللحظة المفصلية، والتي لا تقل أهمية عن اللحظات الحاسمة التي أسلفنا استعراضها، ما زالت تتفاعل كيمياؤها، وتحتاج منا رؤية عقلانية ومتروية لتقييمها واستشراف تداعياتها. فبعدما وضعت الحرب أوزارها، يحق لأي عربي أن يطرح سؤال الجدوى:

"هل تسرعت المقاومة باتخاذ قرار 'الطوفان'؟"

"هل كان 'الطوفان' مغامرة غير محمودة العواقب؟"

قد لا تكون الإجابة عن هذا الصنف من الأسئلة خاضعة بالضرورة لثنائية "نعم-لا" الكلاسيكية، بل تحتاج منا نظرة بانورامية متخففة من الاستنتاجات اللحظية المتسرعة، التي تبررها الأكلاف الباهظة لهذه الحرب التي أهلكت الحرث والنسل.

قد يُجمع أغلب المحللين على أن المنطقة دخلت "الزمن الإسرائيلي"، بعدما تمكنت تل أبيب من تصفية جل رموز المقاومة، وبعدما سوّت غزة بالأرض وأبادت عشرات الآلاف من العزل وشردت أضعافهم، وبعدما نجحت في تحييد حزب الله في لبنان و"تقليم الأظافر النووية" الإيرانية، وبعدما استباحت أربع عواصم عربية.

فهذه المكاسب الميدانية العظيمة لتل أبيب، والخسائر الفادحة لمحور المقاومة، وفرض نواميس الأمر الواقع على كل دول المنطقة، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تحجب العديد من المغانم الاستراتيجية، التي سترسم ملامح المشهد على المديين المتوسط والبعيد. فمن نافلة القول إن إسرائيل قد جُرِّدت من أقوى أدواتها، وهنا نتحدث عن ورقة "المظلومية" التي أحسنت استثمارها على مدى عقود، وجنّدت لها جهاز "الهاسبرا" الدعائي وجماعات الضغط، لتركيز مداميك دولتها بعد الهولوكوست، ونجحت بشكل منقطع النظير في استدرار التعاطف الشعبي الغربي، وتطويع القرار الدولي لفائدتها.

فهل لا تزال حيلة "المظلومية" لتنطلي على الرأي العام الدولي؟

قطعاً لا. فصور المظاهرات المساندة لفلسطين وقضيتها في العواصم الغربية كافية لاستمزاج الآراء، والجزم بأن صور الإبادة في غزة ومشاهدها على مدى سنتين قد حفرت عميقاً في الوعي الجمعي الغربي. وهو ما تثبته نتائج استطلاعات الرأي، حيث كشفت دراسة لجامعة هارفارد الأميركية بالتعاون مع مؤسسة هاريس، أن ما يقارب 60% من الشباب الأميركيين المنتمين إلى جيل "زد" (مواليد منتصف التسعينيات حتى مطلع الألفية) يفضلون المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في حربها على غزة، وهي أرقام وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بـ"المقلقة" بالنسبة لصناع القرار والداعمين لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، على اعتبار أنها تعكس تحولات لافتة في توجهات شريحة عمرية تعد الأكثر تنوعاً عرقياً وثقافياً في البلاد.

وفي عالمنا العربي، عادت القضية الفلسطينية بعد سنوات من الركود والجمود لتتصدر اهتمامات الجماهير، في أعظم عملية "كيّ وعي" جمعي شهدها الشارع العربي منذ النكسة. فـ"الطوفان" نفخ في جذوة القضية وأعاد لها إشعاعها، وهو تحول سيكون له ما بعده، وتداعياته ستتلخص في ما قاله شيخ المجاهدين الليبيين عمر المختار للضابط الإيطالي قبل إعدامه: "نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. هذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم، أما أنا فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي".

فإذا ما روّينا في أمر التاريخ، سنقف ولا ريب على حقيقة راسخة تؤكد أنه من الخطأ في الرأي الإسراع في استخلاص الاستنتاجات وتصدير الأحكام إذا ما تعلق الأمر بعظام الوقائع. فالثورة الفرنسية لم تُعدَم بإعدام روبسبيير، والحضارة الإسلامية لم تسقط بسقوط بغداد تحت أقدام المغول وهولاكو، ولم ينقطع النفس الثوري الجزائري بكتم أنفاس محمد العربي بن مهيدي. وكذلك الحال في فلسطين وغزة، فـ"الطوفان" لم يقل كلمته الأخيرة بعد.

فإذا ما كانت النجاحات الإسرائيلية الميدانية الكاسحة أشبه بالإعصار الذي خلخل أوتاد الشرق الأوسط، فإن لحظة 7 أكتوبر أشبه بـ"تغير المناخ"، تحتاج منا شيئاً من الصبر.