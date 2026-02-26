الضرورة والحرية في فلسفة الأخلاق عند باروخ سبينوزا

يرتقي الفيلسوف باروخ سبينوزا مكانةً فريدةً في تاريخ الفلسفة الحديثة التي ظهرت في القرن السابع عشر، حيث اقترن اسمه بالقطيعة الإبستمولوجية في بناء التفكير الميتافيزيقي والأخلاقي على أسس عقلانية رصينة وصارمة. ولد باروخ في أمستردام سنة 1632 لأسرة يهودية من أصول برتغالية، وعاش حياةً بسيطة ومتواضعة سخَّرها للتأمل والكتابة، إلى أن نال منه مرض السل سنة 1677، وهو في سن 44 من عمره. تعرض في شبابه للحرمان الكنسي بسبب مواقفه النقدية من التصورات اللاهوتية السائدة، غير أن هذا الإقصاء لم يزده إلا إصراراً على تشييد مشروع فكري متماسك. يُعد كتابه "الأخلاق" العمل الأبرز في مسيرته، وقد نشر بعد وفاته، وصاغه على الطريقة الهندسية مستعيناً بالتعاريف والبديهيات والقضايا المبرهنة، حتى إنه سُمي بـ"غاليليو الفلسفة" في العصر الحديث والمعاصر؛ لأنه أحدث ثورةً فلسفيةً في الأخلاق على غرار غاليليو الذي أحدث ثورةً علميةً في الفيزياء. كما ألف "رسالة في اللاهوت والسياسة" دفاعًا عن حرية التفكير وتأويل النصوص الدينية تأويلًا عقلانيًّا، وكتب "رسالة في إصلاح العقل" حيث عرض تصوره لمنهج المعرفة وأدواتها.

تنطلق الأخلاق عند سبينوزا من تصور ميتافيزيقي يقوم على وحدة الجوهر. فالله، في نظره، ليس كائنًا مفارقًا للعالم، بل هو عين الطبيعة بما هي جوهر لا متناهٍ، تتجلى فيه جميع الموجودات. لا وجود لثنائية حادة بين خالق ومخلوق، ولا بين روح وجسد، بل إن كل ما هو موجود إنما يوجد في إطار هذا النظام الكلي، ووفق قوانين ضرورية ثابتة. لذلك، يرفض سبينوزا تفسير الظواهر الطبيعية أو الإنسانية بردها إلى إرادة إلهية اعتباطية أو إلى غايات موضوعة سلفًا. الطبيعة لا تعمل من أجل غرض، بل تعمل وفق ضرورتها الخاصة. ومن هنا، لا يمكن أن تُبنى الأخلاق على أوامر فوقية أو على تصور للإنسان بوصفه كائنًا منفصلًا عن شبكة العلل التي تحكم العالم.

في ضوء هذا التصور، يعيد سبينوزا النظر في مفهومي الخير والشر. فهما، في رأيه، ليسا صفات موضوعية قائمة في الأشياء بذاتها، بل تعبيران عن علاقتنا نحن بتلك الأشياء. ما نسميه خيرًا هو ما يزيد قدرتنا على الفعل ويعيننا على حفظ وجودنا، وما نسميه شرًّا هو ما يضعف هذه القدرة أو يهدد بقاءنا. بهذا المعنى، تصبح الأخلاق معرفةً بطبيعة الإنسان وبالشروط التي تمكنه من تنمية قوته، لا منظومة أوامر ونواهٍ مفروضة من الخارج. الإنسان جزء من الطبيعة، يخضع لقوانينها كما تخضع لها سائر الموجودات، غير أن له خصوصيته من حيث هو كائن عاقل قادر على فهم هذه القوانين.

يرتكز التحليل الأخلاقي عند سبينوزا على مفهوم "الكوناتوس"، أي سعي كل موجود إلى المثابرة في وجوده. هذا السعي ليس نزوةً عابرةً، بل هو ماهية الشيء ذاتها من حيث هي فاعلة. والانفعالات الإنسانية تُفهم في هذا السياق بوصفها حالات تعبير عن ازدياد قدرتنا أو نقصانها. فالفرح مثلًا يدل على انتقالنا إلى درجة أعلى من الكمال، والحزن يشير إلى نقصان في قدرتنا على الفعل. غير أن الإنسان غالبًا ما يكون خاضعًا لانفعالات لا يعي أسبابها، فيظن نفسه حرًّا بينما هو منقاد بقوى خارجية. هنا يتجلى نقد سبينوزا للتصور الشائع للحرية بوصفها اختيارًا غير مشروط؛ فالإنسان يعتقد أنه حر لأنه يعي أفعاله، لكنه يجهل العلل التي تحددها.

ليست الحرية قدرةً على بدء سلسلة علل من غير سبب، بل هي وعي عميق بالانتماء إلى سلسلة الضرورة ذاتها؛ فحين يدرك الإنسان الأسباب الحقيقية لأفعاله، يتحول من حالة الانفعال السلبي إلى الفعل الإيجابي الواعي

الحرية، في فلسفة سبينوزا، لا تعني الانفلات من الضرورة، بل فهمها. حين يدرك الإنسان الأسباب الحقيقية لانفعالاته وأفعاله، يتحول من حالة الانفعال السلبي إلى الفعل الإيجابي. المعرفة تحررنا لأنها تجعلنا نتصرف وفق مقتضى طبيعتنا العاقلة، لا وفق تأثيرات عمياء. بهذا المعنى، يكون الإنسان حرًّا بقدر ما يكون عاقلًا، أي بقدر ما يفهم نفسه ويفهم العالم بوصفهما خاضعين لنظام واحد. ليست الحرية إذن قدرةً على بدء سلسلة علل من غير سبب، بل هي وعي بالانتماء إلى سلسلة الضرورة ذاتها.

تتحدد الفضيلة، تبعًا لذلك، بوصفها قدرةً على الفعل بحسب هدي العقل. لا فضيلة في قمع الرغبات لمجرد القمع، ولا في طاعة وصايا من دون فهم. الفضيلة الحقة هي أن نسعى إلى ما يزيد قوتنا الحقيقية، وأن ننظم حياتنا وفق معرفة واضحة بما ينفعنا. والعقل يدلنا على أن مصلحة الإنسان لا تنفصل عن مصلحة غيره، لأن البشر يشتركون في طبيعة واحدة. التعاون والصداقة والعدل ليست قيودًا مفروضة على الفرد، بل شروط لازمة لازدهاره. ومن هنا يتأسس البعد السياسي لأخلاق سبينوزا، حيث يُنظر إلى الدولة بوصفها تنظيمًا عقلانيًّا يتيح للأفراد تنمية قدراتهم في إطار من الأمن والحرية.

تبلغ الأخلاق عند سبينوزا أفقها الأقصى في ما يسميه "الحب العقلي لله"، وهو تعبير عن معرفة حدسية بوحدة النظام الكلي. هذه المعرفة لا تفضي إلى خوف أو رهبة، بل إلى طمأنينة عميقة تنبع من إدراك أن كل ما يحدث يجري وفق قوانين أزلية. حين يتصالح الإنسان مع ضرورة الطبيعة، يتخلص من مشاعر الحسد والكراهية والندم التي تنشأ عن وهم السيطرة المطلقة أو عن توقع أن يسير العالم وفق أهوائنا. السعادة ليست وعدًا مؤجلًا، بل هي ثمرة الفهم ذاته؛ إنها حالة من الانسجام بين العقل والنظام الكلي.

وفق هذا السياق المعرفي، تقدم لنا فلسفة باروخ سبينوزا تصورًا ثوريًّا للأخلاق يقوم على المصالحة بين الإنسان والطبيعة، بين الضرورة والحرية. إنها أخلاق وفق معيار عقلي ولا تستند إلى خوف ولا إلى أمل ورجاء، بل إلى معرفة. وما يمنحها القوة أنها لا تفصل بين البحث في ماهية الوجود والسؤال عن كيفية العيش، بل تجعل من الفهم العميق لطبيعة الأشياء كما هي أساسًا للحياة الأخلاقية الفاضلة. لذلك ظل فكر سبينوزا حيًّا ومستدامًا إلى يومنا هذا في النقاشات الفلسفية الحديثة والمعاصرة، بوصفه محاولةً ثوريةً وجذريةً لتأسيس أخلاق عقلانية ترى في الحرية وعيًا بالضرورة، وفي السعادة ثمرةً للفهم.