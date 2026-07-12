الضاحية التي خبّأتها في قلبي

عندما تقرأون هذه السطور، ستكونون قد عرفتم من أين جاءت كاتبتها، قبل أن تمنحوا المكان اسمه المعتاد في أحكام الآخرين.

على فرشةٍ تكاد تلامس الأرض، وتحت سقفٍ بدا عالياً لأننا كنا قريبين جداً من الأرض، بدأت أحلامي في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ حيث يمكن للحلم أن يولد في أكثر الأماكن التي يظن الآخرون أنها لا تتسع له.

كنا قد غادرنا قريتنا في بداية الألفية، حين وصلنا إلى خاصرة بيروت؛ إلى ذلك المكان الذي فتح لنا قلبه، أو لعلّه كان المكان الوحيد القادر على حمل أحلام أهلي الكبيرة بما تبقّى في أيديهم من مبلغ متواضع لشراء بيت.

كبرتُ هناك، في ذلك المكان الذي لم أشعر يوماً أنه غريب أو خطير. قبل أن تتكاثر البنايات حولنا، كان في الجهة الخلفية من بيتنا جار يعزف الكمان قرب جامع الجواد. كنت أسمع صوته كجزء من يوميات المكان، كأنّ الضاحية نفسها كانت تعرف كيف تخبئ موسيقاها خلف صورتها القاسية. ومع الوقت كبرت، وخف صوت الكمان، ثم عرفت لاحقاً أن الجار قد انتقل.

لكن غيابه لم يترك المكان صامتاً تماماً، فقد أورثني حبَّ الموسيقى. صرت أذهب مع أبي يومياً إلى معهد موسيقي متواضع في الضاحية لتعلّم العود. يومها قال لي أبي إن العزف شكل من أشكال النضال. لم أكن أعي معنى هذه الفكرة كثيراً، لكنني اليوم، على بعد أميال من الضاحية، أفهمها أكثر. ربما كان أبي يفتقد عازف الكمان مثلي، وربما كان يريد لهذا الحي أن يبقى له لحنه الخاص.

بدأت أحلامي في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ حيث يمكن للحلم أن يولد في أكثر الأماكن التي يظن الآخرون أنها لا تتسع له

ولم يكن عازف الكمان وحده من يترك أثراً موسيقياً في الحي. كان جارنا في البناية المجاورة عازف دربكة في فرقة جورج وسوف. كلما صادفني مع أبي، كان يضحك ضحكة تلمع معها عيناه، كأنه يعرف ما نحاول فعله، أو يشكرنا بصمته على ما نحاول الحفاظ عليه في هذا الحي. لاحقاً، غادر هو أيضاً.

وبقيتُ أنا أعزف نوتاتٍ صغيرة، كأنني أبلّل بها قلب الحي، وأدرّب أذنه على أن تسمع شيئاً آخر غير ضجيج صهاريج المياه وصوت "الديراني" مالكها، كما كانوا ينادونه. ظللت أفعل ذلك إلى أن قررت الرحيل. غادرت الحي من دون العود؛ تركته هناك، كمن يترك وعداً لا آلة، كأنني أقول للمكان إن ثمة لحناً آخر سأعود يوماً لأعزفه هنا.

خرجت من الضاحية وأنا أظن أن الناس خارجها سيبادلونني البساطة نفسها، كما أنني لا أندهش حين يقول لي أحدهم إنه من الحدث أو الأشرفية أو الحمرا، ولا أسأله: كيف؟ ولماذا؟ وهل تشبه المكان الذي جئت منه؟ كنت أظن أن الأمكنة تُقال كما هي، بلا استجواب.

لكنهم، بكل ما أوتوا من وقاحة ودهشة جارحة، كانوا يصرخون في وجهي تقريباً: مستحيل، أنتِ والضاحية لا تشبهان بعضكما. كأنهم يعرفون الضاحية أكثر مني، وكأنّ المكان الذي رباني لا يملك الحق في أن يُنجب فتاةً تشبهني.

كان المكان، بالنسبة إليهم، غابةً كبيرة. لذلك، حين خرجت منه، قررت ألا أقول إنني منه. خبأت الضاحية في مكانٍ ما، ربما في قلبي، حتى لا يندهش الغرباء من أن الضاحية تُنجب أيضاً فتياتٍ فاتنات، يدرسن الموسيقى، ويحملن أحلاماً أكبر من الصورة التي رُسمت لهن.

كما أنني لا أندهش حين يقول لي أحدهم إنه من الحدث أو الأشرفية أو الحمرا، ولا أسأله: كيف؟ ولماذا؟ وهل تشبه المكان الذي جئت منه؟ كنت أظن أن الأمكنة تُقال كما هي، بلا استجواب

حتى جاء اليوم الذي قدمت فيه مشروعي أمام الفرنسيين، فكان عن الضاحية. تلك الضاحية التي ظن كثيرون أنها لا تنجب إلّا الحروب والخوف، وقفت لأقدمها بوصفها سؤالاً، وذاكرة، ومكاناً يستحق أن يُروى. أذكر أنني قلت لهم يومها إنني أُحضّر لمرحلة ما بعد خروج الضاحية من غيبوبتها. لم أكن أعرف أن الحرب ستأتي لاحقاً لتجعل هذه العبارة أثقل مما احتملته يوم قلتها. يومها فهمت أن الضاحية، حتى لو لم تعترف هي بهذا النجاح، كانت هي مشروعي، وكانت هي نجاحي.

ومع ذلك ظللت أخفيها إلى أن جاءت الحرب الأولى. كنت بين أصدقاء حين قصفت الغبيري. صرخت من دون أن أنتبه: "هذا بجانب أفران قلقاس". ثم ابتلعت ما تبقى من الجملة، ووضعت يدي على فمي، كأنني أمنع المكان من أن يخرج مني. كانت أمي قد أوصتني، مع بداية الحرب، ألا أقول إنني من الضاحية، وألا أرثي بيتنا هناك إن قُصف، حتى لا يضعوني في خانة مغضوب عليها، فيغضبوا عليّ أيضاً.

كلما هُدم منزل، كانوا يقولون بصوتٍ عالٍ: "قصفوا المريجة". كانت ترتجف شفتاي ويداي، ثم ينتقلون إلى شيءٍ آخر، كأنّ المكان لم يكن بيتاً لأحد، ولا ذاكرة لأحد، ولا طفولة لأحد.

قالت لي صديقة يومها: "اشتقت إلى سريري في بيتنا". عندها انهمرت دموعي. بكيت بحرقة لم يفهمها أحد. كانت كل دمعة تسأل بدلاً مني: وماذا عن بيتي؟ ماذا عن سريري؟ ماذا عن المكان الذي لا أستطيع حتى أن أرثيه بصوتٍ عال؟

لم تغب وصية أمي عن بالي. كتمت كل شيء؛ كتمت الخوف، والحنين، والغضب، والرغبة في الصراخ. لكن ست عشرة غارة على المريجة كانت كفيلة بأن تدخلني في نوبة بكاء طويلة. يومها رميت الحبقة التي اشتريتها في باريس من شباك غرفتي. رميتها لأنني رفضت أن أصدق أن هذا المكان يمكن أن يصبح بديلاً عن ذاك. أنا من هناك، وفقط من هناك.

كيف أخبرهم أن هذه الطرقات التي تحدثوا عنها بخفة، مشيت عليها طويلاً أنا وأبي؟ لم نكن نصل إلى مدارسنا عبر الأنفاق، كما تخيلوا، أو كما أرادوا أن يتخيلوا. كنا نمشي فوق الأرض، على طرقات عادية، وكان أبي يشاركني أحلامه هناك. كان يريد لإحدى بناته أن تصبح دكتورة في الأدب العربي. أبي، الذي منعه جدي من استكمال تعليمه، كان يريد لنا أن نلتهم العلم بشراهة، كأنه يعوض بنا ما حُرم منه.

على تلك الطريق نفسها، التي قيل لاحقاً إن تحتها تستقر كميات كبيرة من السلاح، كان أبي يزرع فيَّ حلماً لا علاقة له بالحرب. لذلك، كلما سمعت عن قصفها، كنت أسأل نفسي: هل أصابت الشظايا حلم أبي أيضاً؟ أم أنني أنقذته، وحملته معي إلى باريس؟

في ذلك اليوم تحديداً، التقيت صديقاً كردياً جاء مثلي إلى باريس من الجامعة اللبنانية. قال لي: "اكتبي كل ما لم تتمكّني من قوله". أخافني ما قاله. كانت هذه النصيحة تضع أمامي مسؤولية لم أكن مستعدة لحملها. قال إن الكرد حافظوا على قضيتهم لأنهم حافظوا على ذاكرتهم الجماعية، ولأنهم تعلّموا أن يسمّوا الأشياء بأسمائها، ولو كانت جارحة.

ظلّت كلماته ترنّ في رأسي: كيف أصنع للضاحية ذاكرة جماعية؟ كيف أكتب عن مكانٍ اعتاد أبناؤه أن يخبّئوه في صدورهم خوفاً من الاتهام؟ كيف أقول إن هذه الشوارع كانت بيتاً ومدرسةً وموسيقى وحلم أب، قبل أن تصير على الشاشات هدفاً وخبراً عاجلاً؟

الصمت لا يحمي الأمكنة دائماً؛ أحياناً يتركها وحيدةً في ذاكرة الآخرين

أرعبني ما قاله، لأنه جعلني أفهم أن الصمت لا يحمي الأمكنة دائماً؛ أحياناً يتركها وحيدةً في ذاكرة الآخرين.

اليوم، أكتب هذا المقال لأقول إنني ابنة الضاحية. كنت أشتري أحلامي من بائع الجرائد بألف ليرة، لأتعلّم كيف يكتب الصحافيون مقالاتهم، وكيف يمكن لاسمٍ صغير أن يظهر يوماً في زاوية من صحيفة.

كنت أحمل تلك الرغبة معي حتى إلى مدرسة الفرير، التي بدت لي يومها أشبه بمعسكرٍ كبير، يُمنع فيه أن نقول كلمةً سياسية أو أن نحمل سؤالاً خارج المنهاج. هناك، استُدعي ولي أمري لأنني خبّأت في كتاب الرياضيات كتاباً عن تشي غيفارا.

وهناك أيضاً، في حصة اللغة الفرنسية، تحدّثت للمرة الأولى عن راشيل كوري وجميلة بوحيرد، أمام الآنسة ديالا، أو مدام ديالا، لأن الفرنكوفونية كانت غالبة في مدرستي؛ تلك المدرسة التي أخذت من المنهج الفرنسي لغته، وتركت خلفها شيئاً من روحه: الأخوّة والعلمانية وحق السؤال.

لم أكن أفهم تماماً معنى أن يكون للمرء قضية، لكنني كنت أعرف، بشكلٍ غامض، أن الأرقام وحدها لا تكفي لفهم العالم.

هناك، تشكّل وعيي الاجتماعي الأول بمشكلات كنت أشعر، مبكراً، أن علينا حلّها. أذكر أنني، في الثالثة من عمري، مسحت الغبار عن كتبي المدرسية بعد أحداث حيّ السلم. يومها لم أفهم كل شيء، لكنني فهمت لاحقاً أن مشكلات الضاحية كانت أكبر من رحيل عازفي الموسيقى عنها. كانت أعمق من ذلك بكثير، إلى حدّ أنني، قبل الحرب الأولى، رفعت عيني إلى سمائها وقلت إنها تشبه غزة.

في المدرسة نفسها، استدعت المديرة فاديا ياسين أبي أكثر من مرة. قالت له: "سالي، إذا سقطت قنبلة في القدس، تتوقف الدراسة. أنقذوها". كنت أقدّر هذه المرأة حقاً. كانت تخاف عليّ، ربما لأنها رأت أنني حساسة إلى درجةٍ لا أعرف كيف أحمي نفسي من العالم. بكينا كلتانا يوم تخرّجي.

لكن القنبلة هذه المرة لم تسقط في القدس. سقطت قرب منزلي. وكان عليّ، رغم ذلك، أن أقف على قدميّ وسط باريس، وأن أذهب إلى عملي برأسٍ مرفوع، واضعةً الكثير من المكياج كي أخبئ آثار البكاء، وأن أضحك مع الفرنسيين، فيما كانت في رأسي امرأةٌ تلطم وجهها وتصرخ: ماذا فعلوا بأهلي؟

يومها تذكرت السيدة فاديا. قلت في سري إنها كانت رحيمة، لأنها، رغم قسوة النظام المدرسي وضغطه، كانت تمنحني حق الانهيار. أما هنا، في باريس، فلم تكن لي حتى تلك الرفاهية.

ماذا فعلوا بأهلي؟ ومن هم أهلي؟ أمي وأبي وإخوتي فقط؟ أم أن أبناء الضاحية جميعاً أهلي؟ وهل النجاة الفردية نجاة حقيقية، إن كان المكان الذي أنتمي إليه لا يزال ينزف؟ ربما كنت أريد نجاة الجميع هناك، حتى الذين خالفوني الرأي، وحتى الذين لم يشبهوني يوماً.

أذكر أنني، حين علمت أن هناك من فقدوا أطرافهم، استعدت صورة جارٍ لنا كان فاقداً كفّه، يخبّئ طرفه في كمّ قميصٍ طويل. كان عمري ثلاث سنوات حين رأيته، لكنني شعرت بوجعه. شعرت، بطريقة طفولية، أنه لم يكن يفضّل أن يخسر يده. قالت لي أمي يومها: ربما يتطور الطب يوماً ويزرعون الأيادي.

وبسذاجة تلك الطفلة، ظننت أننا سنزرعها في الأرض، فتنبت، ويأخذ جارنا يداً أخرى. واليوم، وبكل سذاجة تلك الطفلة أيضاً، أقول عكس ما غنّى خالد الهبر عن الشياح والأقحوان: أريد أن أزرع في الضاحية مليون يدٍ لمن خسروا أيديهم.

ثم، بعد ذلك، تقع علينا مسؤولية جماعية: أن يعود العازفون إلى الضاحية، والرسامون، والكتّاب، والأطفال الذين لا يخافون من أصوات السماء. وأن تخرج الضاحية من كونها ضحية، وأن تستعيد حقها في أن تكون مكاناً للحياة.

هذا المقال كُتب لأقول إن المكان الذي تعلّم العالم أن يراه هدفاً، كان بالنسبة إليّ بيتاً، وموسيقى، وطريقاً إلى المدرسة، وحلم أب حملته معي إلى باريس.