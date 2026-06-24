الشمس تشرق من بيتنا

كلّما انتصف حزيران حلّت راحة عميقة الأثر في قلب المُتعبين من الدوام المدرسيّ والجامعيّ وواجب الاستيقاظ باكراً، وسرت لهفة في قلب محبّي الفاكهة الصيفيّة وتسمير البشرة والنهارات المُضيئة الطويلة والفيتامين دي... كلّ هذا يعنيني، ولكن أكثر منه ذكرى فجر أحد أيّام العطلة الصيفيّة الاستثنائيّ، حين قرّرت ثلاثُ طفلات قبل ثلاثة عقود ترك أسرّتهنّ الدافئة وأحلامهنّ المُرهفة ليشهدن معاً "معجزة شروق الشمس" كما هيّأت لهنّ مخيّلاتهنّ البريئة.

ثلاث أخوات شقيقات عشن في قمّة قريتهنّ الجبليّة- وكانت يومئذ تكابد لتحتفظ بكرومها وسروها وخرّوبها، عكس مركز القرية وامتدادها الساحليّ- تخيّلن أنّ شروق الشمس شيء عجيب ومدهش ولا بدّ لهنّ من رصده بعيونهنّ الناعسة. ذات يوم حزيرانيّ استيقظن قبل أذان الفجر وجلسن عند النافذة الشرقيّة للمنزل مُنتظرات بكلّ لهفة. كنّ أصغر من أن يعرفن أنّ الشمس ثابتة لا تأبه لشيء، وأنّ تلك اللحظة التي تُسمّى الشروق هي كأيّ لحظة في عمر الشمس ودوران الأرض. وكنّ على وشك أن يعرفن أنّ جدّتهنّ (لجهة الأمّ) طالما استيقظت قبل الفجر وشهدت الشروق ولكن من دون دهشة أو لهفة، بل سعياً للرزق الذي كانت تؤمن أنّ الله يوزّعه على البشر مع الشروق. كلّ فجر عاشته الجدّة ساعد على تقريب ابنتها وحفيداتها من مصيرهنّ، وامتلاكهنّ بيتاً له نافذة شرقيّة واسعة وأحلام طريّة كالندى الذي تستقبل به الأشجارُ الفجر.

لا يذكرن من كانت صاحبة الفكرة ومن استيقظت أوّلاً. حين بدأت السماء تخلع ثوبها الأسود وتتفتّح زرقتها ببطء، سارعن إلى استقبال المعجزة الكونيّة التي على وشك الحدوث، وما هي إلّا دقائق حتّى بدأت خيوط الشمس تظهر، فأخذن يقفزن فرحاً بفساتين النوم القطنيّة الفضفاضة، وتتّسع حدقات عيونهنّ دهشةً! كرّرن مُحتفلات: "أشرقت الشمس! أشرقت الشمس". وكأنّ الأمر معجزة بالفعل، وكأنّ يوماً- سيهجسن به مع أجيال لاحقة- قد يأتي من دون أن تشرق له شمس!

تخيّلن أنّ شروق الشمس شيء عجيب ومدهش ولا بدّ لهنّ من رصده بعيونهنّ الناعسة

في اليوم التالي، حدّثت الأمّ بفخر إحدى جاراتها عن مغامرة بناتها النشيطات، وكم شعرن بالسعادة لمشهد شروق الشمس. "سعادة" كلمة يجب أن "تخترعها" الأمّهات في طفولة أبنائهنّ، كما فعلت تلك الأمّ. هي أيضاً فرحت لأنّ بناتها نجحن في استقبال النهار ونفّذن خطّتهنّ بانضباط وعزم. كانت تعرف أنّ ما ينتظرهنّ في الحياة يتطلّب التخطيط والتنفيذ الدقيق والاستعداد للعقبات ومُغالبة النعاس والتعب وشجاعة الاستيقاظ الباكر والانفصال عن دفء البيت وأمانه.

تعرف الأمّ كم هو صعب الاستيقاظ المُبكّر. طفلةً كانت توقظها أمّها أحياناً عند الفجر لتساعدها على تحضير العجين وتخميره وخبزه، وأمّاً عانت مع كثير من الأمّهات إيقاظ أولادهنّ للذهاب إلى المدرسة. ما لم تعرفه الأمّ يومذاك، لأنّ التعبير عنه كان صعباً على بناتها الصغيرات، هو أنّ لحظة الشروق تلك، التي قد تبدو سخيفة وعاديّة، صارت تعني أموراً كثيرة لهنّ، فبعد أن لمست أشعّة الشمس بيتهنّ راحت تطاول بقيّة البيوت والأحياء وهي ساكنة في الانتظار، لأنّ البيت كان في قمّة القرية ويحظى بأوّل أشعّة الشمس كلّ شروق، وإن بنسبة ضئيلة للغاية. ومذ ذاك سينمو لدى الشقيقات الثلاث إحساس بأنّ الشمس تشرق من بيتهنّ المُتواضع الذي يسبق البيوت الأخرى كلّها إلى الشروق، والذي سيصير للأبد "مبتدأ النهار".

كبرت الطفلات وحفرن دروبهنّ في الحياة بأصابعهنّ، وربّما ما زلن يفعلن، بإصرار جدّتهن وفخر أمّهن، وما زالت الشمس تشرق والنهار يبدأ من النافذة الشرقيّة في بيتهن الأوّل.