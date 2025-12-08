السياسة والضمير.. بحث في حدود القوة وعمق الفضيلة

كيف يمكن للسياسة أن تحتفظ بوجه إنساني؟ وكيف يستطيع الفاعل السياسي أن يوازن بين العقل العملي الذي يطالبه بالنجاعة، وبين صوت الضمير الذي يطالبه بالفضيلة؟ وما الذي يجعل الأخلاق عنصراً مكوّناً للفعل العمومي، لا قيداً على الواقع ولا زينة خطابية، بل جوهراً يحدد حدود الإنسان وهو يتعامل مع السلطة والقوة والتأثير؟

تفتح هذه الأسئلة مجالاً واسعاً للتأمل الفلسفي في نقطة الالتقاء بين السياسة والأخلاق، حيث يتحرك الإنسان داخل ساحة تتصارع فيها المنافع والغايات، وتتقاطع فيها المصالح والاختيارات. ويمكن بناء هذا المجال فكرياً من خلال ربطه بفكرة الكرامة الإنسانية والمسؤولية بوصفها التزاماً حراً يُختبر في الفعل والسلوك.

أشار أرسطو في "الأخلاق النيقوماخية" إلى أن السياسة امتداد للأخلاق، وأن الغاية من الحكم تحقيق الحياة الفاضلة، لا مجرد ضبط العلاقات داخل المدينة. يمنح هذا التصور الفعل السياسي هيكلًا قيمياً يحدد معنى العدالة والمساواة واحترام الإنسان، ويجعل القرار العمومي قائماً على رؤية تتجاوز حسابات القوة والهيمنة.

أما الفليسوف الألماني إيمانويل كانط، فرأى في "تأسيس ميتافيزقا الأخلاق" أن السياسة لا تستقيم دون مبدأ كوني يؤطرها، وهو احترام الإنسان بوصفه غاية في ذاته، لا وسيلة لتحقيق المصالح. يمنح هذا المبدأ الأخلاق قوة ضابطة للفعل السياسي، لأن السلطة التي تهمل قيمة الإنسان تفقد مشروعيتها حتى إن حافظت على مظاهر الاستقرار. وهكذا يصبح الضمير رقيباً داخلياً يعيد توجيه القرار نحو العدالة ويمنع التعسف.

وفي الفكر المعاصر، طوّر الفيلسوف الألماني هانز يوناس مفهوم "مبدأ المسؤولية"، معتبراً أن العالم الحديث يحتاج إلى أخلاق قادرة على مواكبة امتداد الفعل البشري، وخاصة عندما تؤثر القرارات السياسية في حياة ملايين البشر. هذا الوعي يعزز ضرورة تحصين القرار العمومي بالمسؤولية الأخلاقية لمنع الاستغلال والهيمنة حين تنفصل السلطة عن القيم.

كما تؤكد نظرية "العدالة كإنصاف" للفيلسوف الأميركي جون رولز أن بناء مجتمع عادل يقوم على مبدأين: توزيع منصف للحقوق الأساسية، وضمان فرص متكافئة تُحقق المساواة الأخلاقية بين المواطنين. هذه المبادئ تضع السياسة ضمن إطار إنساني يخفف من قسوة السلطة ويمنحها أساساً للحكم الرشيد والصالح العام.

وتكشف التجارب التاريخية أن السياسة القائمة على الأخلاق تتحول إلى مدرسة للفضيلة، كما في سير عمر بن الخطاب، وسيف الدولة الحمداني، ونظام الملك الطوسي، ويوسف بن تاشفين. فعندما يصبح السياسي نموذجاً للنزاهة، ينعكس أثره على المجتمع كله. ومع ارتباط القيادة بالمسؤولية الأخلاقية، يظهر نمط حكم قائم على الاعتراف بالإنسان، لا اختزاله في أرقام أو أدوات انتخابية.

وقد شدد أبو حامد الغزالي في "ميزان العمل" على أن من يتولى الشأن العام محتاج إلى ضابط داخلي يوجّهه نحو الحق، وأن قلبه يجب أن يكون موصولاً بالعدل حتى تستقيم السلطة.

وتتيح العلاقة بين السياسة والأخلاق صياغة مبادئ للحكم الرشيد، من أبرزها:

• الأخلاق تمنح السياسة معنى، والسياسة تمنح الأخلاق مجالاً للتحقق.

• القرار السياسي العادل يبدأ من الضمير قبل النصوص.

• السلطة المنفصلة عن القيم تتحول إلى قوة متوحشة.

• الكرامة الإنسانية هي البوصلة الفارقة بين الحكم الصالح والفاسد.

• احترام الاختلاف قيمة تأسيسية في المجال العمومي.

• النزاهة رأس مال السياسي، وضياعها سقوط في التاريخ.

• المجتمع الأخلاقي ينتج سياسيين راشدين، لأن السياسي انعكاس لبيئته.

في الخاتمة، يتضح أن السياسة لا تُفهم عبر المؤسسات والدساتير وحدها، فهذه النظم تبقى ناقصة ما لم تُشحَن بروح قيمية سامية تمنح الفعل العمومي معنى. ومع غياب الوعي الأخلاقي، يبتعد الحكم عن غايته الإنسانية ويتحول إلى ممارسة تميل إلى السيطرة بدل خدمة الناس. أما حين تتأسس السياسة على الفضيلة، فإنها تصبح مجالاً لتحرير الإنسان وتعزيز قدرته على العيش الكريم، وتتحول السلطة إلى مسؤولية تُختبر باحترام الإنسان وحماية حقوقه، فيكتمل التوازن بين العقل العملي الذي ينشد النجاعة، وصوت الضمير الذي ينشد الخير.