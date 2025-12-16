السياسة الخارجية: أداة لإنتاج الشرعية الداخلية

تُعدّ الشرعية السياسية الأساس الذي تستند إليه السلطة في ممارسة الحكم، إذ تعبّر عن مدى قبول المجتمع بالنظام السياسي واعترافه بحقه في اتخاذ القرار وتوجيه السياسات العامة. وقد ارتبط مفهوم الشرعية تاريخياً بعناصر داخلية، مثل احترام القانون، وفاعلية المؤسسات، وتحقيق التنمية، وضمان المشاركة السياسية. غير أنّ التحولات البنيوية التي عرفتها الدولة الحديثة، ولا سيما في ظل تسارع الأزمات الدولية، أعادت تشكيل مصادر الشرعية، بحيث لم يعد الداخل وحده كافياً لتفسير استقرار الأنظمة أو هشاشتها، بل غدت السياسة الخارجية عنصراً فاعلاً في معادلة إنتاج الشرعية وإعادة بنائها.

تنطلق هذه العلاقة من حقيقة أن السياسة الخارجية لم تعد نشاطاً تقنياً محصوراً في الدوائر الدبلوماسية المغلقة، بل تحوّلت إلى مجال مفتوح للنقاش العمومي، بفعل الثورة الرقمية، وتنامي دور الإعلام، وتحول المواطن إلى فاعل مطّلع ومؤثر في المجال السياسي. ونتيجة لذلك، بات الأداء الخارجي للنظام السياسي يُقيَّم داخلياً بوصفه مؤشراً على الكفاءة والقدرة على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن السيادة، وتحقيق موقع معتبر للدولة في محيطها الإقليمي والدولي. وهكذا، تتحول السياسة الخارجية إلى أداة رمزية تعكس صورة النظام داخلياً، وتُستخدم لإعادة إنتاج الثقة بين الدولة والمجتمع.

تلجأ الأنظمة السياسية إلى توظيف السياسة الخارجية في إنتاج الشرعية عبر بناء صورة دولية إيجابية للدولة، تُقدَّم للرأي العام الداخلي باعتبارها دليلاً على الفاعلية والنجاح. ويتجلى ذلك من خلال إبراز الأدوار الدبلوماسية، والمبادرات الإقليمية، والوساطات السياسية، أو الانخراط في تحالفات استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية أو أمنية. ويُعاد توظيف هذه التحركات في الخطاب الرسمي بوصفها إنجازات وطنية تعكس قوة الدولة وحسن إدارتها لشؤونها، بما يعزز الشعور بالانتماء والثقة في السلطة القائمة.

كما تعتمد الأنظمة على السياسة الخارجية لخلق حالات من الإجماع الوطني، خاصة في فترات الأزمات الداخلية أو التوتر الاجتماعي. ففي مواجهة تهديد خارجي، حقيقي أو متخيَّل، تميل المجتمعات إلى الالتفاف حول السلطة باعتبارها الضامن للأمن القومي والاستقرار. ويُعرف هذا السلوك في الأدبيات السياسية بتأثير "الالتفاف حول العلم"، حيث تتراجع مؤقتاً حدة الانقسامات الداخلية، ويُمنح النظام السياسي هامشاً أوسع من القبول الشعبي. غير أن هذا الأثر غالباً ما يكون ظرفياً، مرتبطاً بطبيعة الأزمة ومدى مصداقية الخطاب الرسمي وقدرته على الإقناع.

وتبرز آلية أخرى لإنتاج الشرعية في تحويل النجاحات الخارجية إلى رأسمال سياسي داخلي، من خلال استثمار الاتفاقيات الدولية، أو المكاسب الاقتصادية، أو الاعتراف الدولي، في تعزيز موقع السلطة داخل المجال السياسي الوطني. فالسياسة الخارجية هنا لا تُقدَّم بوصفها غاية مستقلة، بل كوسيلة لإثبات قدرة النظام على الإنجاز وتحقيق المكاسب في بيئة دولية معقدة. وغالباً ما يُستخدم هذا الرأسمال السياسي لاحتواء السخط الاجتماعي أو لتعويض محدودية الأداء الداخلي، خاصة في الدول التي تواجه صعوبات اقتصادية أو اختلالات بنيوية مزمنة.

توظَّف السياسة الخارجية لتبرير سياسات داخلية مثيرة للجدل، من خلال ربطها بمقتضيات الأمن القومي أو التهديدات الخارجية

وفي سياقات أخرى، تُوظَّف السياسة الخارجية لتبرير سياسات داخلية مثيرة للجدل، من خلال ربطها بمقتضيات الأمن القومي أو التهديدات الخارجية. وفي هذا الإطار، تُستثمر المخاطر الدولية لإضفاء مشروعية على تشديد الإجراءات الأمنية، أو تقليص بعض الحريات، أو إعادة هيكلة المجال السياسي. ورغم أن هذه الإستراتيجية قد تعزز الشرعية على المدى القصير، فإنها تنطوي على مخاطر بنيوية، إذ قد تؤدي إلى تآكل الثقة إذا ما استُخدمت بشكل مفرط أو من دون مبررات واقعية قابلة للتصديق.

وتُظهر التجارب المقارنة أن توظيف السياسة الخارجية لإنتاج الشرعية الداخلية يختلف باختلاف طبيعة النظام السياسي وبنيته المؤسسية. ففي الأنظمة الديمقراطية، يظل أثر السياسة الخارجية على الشرعية محدوداً بزمن الإنجاز أو الأزمة، إذ سرعان ما تعود القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى صدارة اهتمامات المواطنين. أما في الأنظمة السلطوية أو الهجينة، فتُمنح السياسة الخارجية وزناً أكبر في الخطاب الشرعي، حيث تُستخدم لتعويض ضعف المشاركة السياسية أو غياب التمثيل الفعلي. غير أن هذا النمط من الشرعية يظل هشّاً، لاعتماده على الإنجاز الرمزي أكثر من اعتماده على الرضا الشعبي العميق والمستمر.

وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن إنكار أن السياسة الخارجية تشكّل مصدراً مهماً لإعادة إنتاج الشرعية في الدولة المعاصرة، لا سيما في عالم يشهد تداخلاً متزايداً بين المحلي والدولي. فنجاح الدولة في إدارة علاقاتها الخارجية، وحماية مصالحها، وتحقيق حضور فاعل في النظام الدولي، ينعكس بالضرورة على صورتها الداخلية. غير أن هذا الدور يظل مشروطاً بتكامل السياسة الخارجية مع إصلاح داخلي حقيقي يعزز سيادة القانون، ويقوّي المؤسسات، ويستجيب لتطلعات المجتمع السياسية والاقتصادية.

السياسة الخارجية لم تعد مجرد أداة لتحقيق المصالح في الخارج أو للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والتوازنات الإقليمية، بل غدت عنصراً فاعلاً في معادلة الشرعية الداخلية

وفي الختام، يمكن القول إن السياسة الخارجية لم تعد مجرد أداة لتحقيق المصالح في الخارج أو للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والتوازنات الإقليمية، بل غدت عنصراً فاعلاً في معادلة الشرعية الداخلية. فهي تسهم في بناء الصورة وتحويل الإنجازات الدولية إلى موارد سياسية داخلية، لكنها لا تستطيع بمفردها ضمان شرعية مستدامة. إذ تظل الشرعية الحقيقية نتاج توازن دقيق بين أداء خارجي فاعل وإصلاح داخلي عميق، وبين الخطاب السياسي والممارسة الواقعية، وبين الاعتراف الدولي والقبول الشعبي. ومن دون هذا التوازن، تبقى السياسة الخارجية أداة ظرفية عاجزة عن تعويض اختلالات الداخل أو حماية النظام من أزماته الهيكلية.