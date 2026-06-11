الزيدي والطريق إلى الفخ

لم يكن صعود وجه مالي وتكنوقراطي كعلي الزيدي إلى سدة رئاسة الوزراء في العراق دليلاً على تعافي البيئة السياسية، بقدر ما كان إعلاناً مبكراً عن عجز البنية التقليدية لـ"البيت السياسي" عن إنتاج حلول حقيقية. لقد تسلّم الرجل بلداً لا يبحث عن رئيس حكومة يمتلك رؤية اقتصادية فحسب، بل يبحث عن مخرج طوارئ من فخٍّ تاريخي وبنيوي نُصب على مدى عقدين من المحاصصة والفساد.

إن التكليف في المشهد العراقي الراهن لا يمثل نصراً سياسياً، بل هو في جوهره "تسليم لتركة مفخخة" صُممت بدقة لتكون مقبرة سياسية لأي قادم جديد يحاول المساس بقواعد اللعبة. لقد جاءت "حرب الأربعين يوماً" الأخيرة لتهتك أستار المؤسسة الرسمية، ولم تكن مجرد جولة تصعيد عابرة في الإقليم، بل تحولت إلى "المختبر الإجباري" الذي عرى زيف الاستقرار "الكرتوني" الذي سوّقته النخبة الحاكمة طويلاً. أثبتت الحرب، وبما لا يدع مجالاً للشك، هشاشة الأمن والمؤسسات، وأن قرار السلم والحرب بات أبعد ما يكون عن السيطرة السيادية للدولة، بعدما تماهت الحدود بين السلاح الشرعي والسلاح المنفلت.

هذا الانفلات لم يقف عند حدود الداخل، بل ارتدّ بشكل مرعب على العلاقات الدولية للعراق؛ حيث شهدت العاصمة بغداد موجة متجددة من هجرة البعثات الدبلوماسية، وهروب الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال التي سئمت وعود الأمان الهشة. لقد أدرك المجتمع الدولي أن الهدوء في العراق ليس إلا هدنة مؤقتة تتحكم في توقيتها وتفاصيلها إملاءات المحاور الإقليمية. وسط هذا الركام، يقف الزيدي متسلحاً بخلفيته المالية والمصرفية، ليجد نفسه وجهاً لوجه أمام نزيف اقتصادي مرعب وفرص ضائعة لا تُعوّض.

لقد تبددت الطفرات المالية النفطية السابقة في دهاليز الفساد والمشاريع الوهمية بدلاً من ترسيخ وضع اقتصادي رصين، ليتحول الاقتصاد العراقي إلى نموذج "الريع المشوه" الذي يقتصر دوره على تمويل رواتب القطاع العام وتغذية شبكات المنافع الحزبية. فالفساد الإداري والمالي في العراق لم يعد مجرد انحراف سلوكي لبعض المسؤولين، بل استحال إلى "مؤسسة موازية" تمتلك من النفوذ والآليات القانونية والمليشياوية، ما يُمكّنها من ابتلاع أي خطط إصلاحية أو برامج مستدامة قد يحملها رئيس الوزراء في حقيبته الوزارية.

على الصعيد الخارجي، يواجه الزيدي معضلة العزلة الإقليمية والاختراق الإيراني العميق الذي تجاوز النفوذ السياسي والعسكري التقليدي ليمتد إلى عصب الاقتصاد والتجارة وممرات الطاقة. هذا التغلغل جعل من محاولات العراق المزعومة للعب دور "الوسيط" أو الحفاظ على "التوازن" بين واشنطن وطهران مناورة شبه مستحيلة. ونتيجة لارتهان القرار الوطني في الأزمات الأخيرة، تضررت العلاقات العراقية - الخليجية بشكل بالغ، وتراجعت وتيرة التقارب الاقتصادي والاستثماري الذي كان يُؤمل منه أن يشكل طوق نجاة للاقتصاد العراقي المتهاوي؛ إذ لا يمكن لبناء إقليمي رصين أن يقوم على أرضية سياسية تتغير بتغير موازين القوى خارج الحدود.

إن "الفخ" الحقيقي الذي ينتظر الزيدي لا يكمن في قلة خبرته السياسية أو طبيعة التحديات الاقتصادية فحسب، بل في بنية النظام ذاته. فالمنظومة الحاكمة، التي استشعرت خطورة الانسداد السياسي والضغط الشعبي والدولي، بحثت عن "واجهة تكنوقراطية" مقبولة، أو بمثابة "أمين صندوق" مؤقت، ليتحمل وزر الانهيار الخدماتي والاقتصادي القادم، بينما تحتفظ القوى العميقة والموازية بمفاتيح السلاح الفعلي ومصادر المال الفاسد.

ولعل الأسابيع الأولى من عمر حكومة الزيدي ما زالت مجهولة وغامضة الملامح وغير واضحة المعالم، ما يترك المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات. ورغم قتامة الصورة، فإن لدى الرجل فرصة سانحة لخطّ مسار مغاير، وإن كانت تنطوي على مجازفة نسبية غير مأمونة العواقب. وتتبلور هذه الفرصة في قدرته على المناورة وسط كماشة الضغوط المتناقضة؛ فمن جهة، يصطدم بشروط أميركا الصارمة والمصحوبة بأدوات ضغط مالية وأمنية لاستمرار التعاون الاقتصادي والتسليحي، ومن جهة أخرى، يقع تحت وطأة نفوذ وضغوط الجار الشرقي (إيران) التي فرضتها "لعنة الجغرافية" السياسية، في معادلة صفرية تفرض عليه المشي فوق حد السيف.

يسير علي الزيدي اليوم في حقل ألغام، وخلفه إرث ثقيل من الإخفاق التراكمي، وأمامه خيارات أحلاها مرّ. فإما أن يدخل في مواجهة مباشرة لتفكيك أركان الدولة العميقة وهو لا يملك أدواتها، وإما أن يرتضي لنفسه دور "المُهدّئ المؤقت" بانتظار انتخابات مبكرة تعيد تدوير الوجوه ذاتها، ليصبح في نهاية المطاف مجرد جسر عبرت عليه الأزمة، وضحيّة جديدة لـ"فخ" السُلطة في العراق.