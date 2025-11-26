"الزنزانة رقم 101" في الحي الجامعي

لم تكن الإقامة داخل الحي الجامعي بالرباط مجرّد محطّة عابرة في حياته طالباً، بل كان عالمًا صغيرًا يحمل في زواياه قصصًا لا تُنسى. لكن أكثر تلك القصص غرابة بدأت عند باب الغرفة رقم 101 أو" الزنزانة رقم 101" كما كنا نطلق عليها دوما.

عندما وطئت قدماه ذلك الممرّ الطويل أوّل مرّة داخل الحيّ الجامعي مولاي إسماعيل بالعاصمة الرباط، أحسّ كأنه يتقدّم نحو قدر لا مفرّ منه. كان الباب الخشبي للغرفة 101 نصف مفتوح، يصرّ كلّما لامسته نسمة باردة. دفعه بخفّة، فاستقبلته غرفة ضيّقة، ضيّقة إلى درجة تجعل الهواء نفسه يتردّد قبل الدخول.

ولولا "السي العنكري" لما كان لنا هذا الملجأ الذي سميناه زنزانتنا 101. وبفضل تواضع الرجل ولطفه، مضت إجراءاتنا بسرعة لم نتوقّعها: جمع الوثائق، توقيع الملفات، ثم لحظة الاستقرار التي شعرنا فيها كأنّنا انتصرنا في معركتنا للحصول على السكن. مكان بالكاد يكفي شخصًا واحدًا لكن الإدارة رأت غير ذلك؛ أربعة طلاب، من أربع مدن وقرى مختلفة، جمعهم القدر داخل هذا الصندوق الصغير، غرفة لا تتسع لهم، لكنها تتسع لأحلامهم..

كان لكلّ واحد منّا عالمه الخاص، لهجته، عاداته، أحلامه وحتى طريقة شخيره. ومع ذلك، كنّا نحاول جاهدين أن نتعايش، أن نصنع من المكان شيئًا يشبه البيت، أو على الأقل أن نقنع أنفسنا بذلك.

كنا نضحك حينًا، ونتصادم حينًا، ونصمت طويلًا حين تضيق الجدران بما نحمله من تعب المطالعة ليلًا بقاعة القراءة وهموم الحياة الكثيرة ومستقبلنا الغامض.

في صباحٍ مشمس من صباحات الربيع، غادرت الغرفة نحو كلية الحقوق لنجد صديقنا الواقِف عند مدخل البناية، مُمسكًا بحاسوبه المتأثّر بالرطوبة، يمدّه نحو الشمس كأنّها أمل أخير لإنعاش الـ carte mère، كان المشهد غريبًا ومُضحكًا، لكنه في الوقت نفسه يختصر كلّ شيء…

لم تمض أيام كثيرة حتى بدأت ملامح الحياة الجديدة تتشكّل داخل الغرفة 101. في إحدى الليالي، جلسنا نحتسي الشاي الرخيص الذي اشتريناه من دكان قريب، نتبادل الضحكات حول طرائف يومنا، ونحاول نسيان ضغط الدراسة. كانت الجدران الأربعة شاهدة على أحاديث طويلة عن المستقبل، وعن تلك الأحلام التي نحملها معنا كأنّها حقائب لا يمكن أن نتركها خلفنا مهما أثقلتنا.

في مساء هادئ داخل الإقامة الجامعية، ظهر أحد القاطنين وهو يحمل قطًّا صغيرًا، متحمّسًا لإدخاله إلى الغرفة 101 كما لو أنّه يجلب لنا رفيقًا جديدًا. لكن ما إن خطا نحو الباب حتى اعترضه أحدهم قائلاً بنبرة حاسمة: "الغرفة بالكاد تتسع لنا، فكيف سنربي فيها القطط؟"، فارتفعت الضحكات في الممرّ، وتراجع القطّ خطوةً إلى الخلف كأنّه أدرك الحقيقة قبل الجميع، بعدها وجدنا القطّ لا يزال مُنتظرًا أمام باب الغرفة من دون صاحبه، فقال له صاحبنا "انتظر صاحبك، عندما يعود من الكلية تفضل وأدخل معه''.

ومع مرور الوقت، صار لكلّ واحد منا طقوسه الصغيرة. أحدنا يُذاكر حتى الفجر، وآخر لا يبدأ يومه قبل سماع أغنية قديمة لناس الغيوان، وثالث يكتب رسائل لا يجرؤ على إرسالها، ورابع ينتظر لقاءً رومانسيًا بساحة 16 نوفمبر على ضفاف نهر أبي رقراق.

رغم اختلاف طباعنا، جمعتنا الغرفة أكثر مما جمعتنا المدن التي جئنا منها. كانت تربطنا رفقةٌ صنعتها الحاجة أولاً، ثم صار يربطها شيء يشبه العائلة.

لكن الحياة في الرباط ليست دائما عادلة، وكانت اختبارات الأيّام أقسى ممّا توقّعنا. فحين حلّ الشتاء، تسلّل البرد إلى الغرفة كضيف ثقيل، وتعبنا من الانتظار الطويل في طوابير المطعم الجامعي.

ومع ذلك، كنّا نخرج كلّ صباح إلى الجامعة بروحٍ أكبر من أعمارنا، وكأنّ الغرفة 101 تدفعنا خفيةً إلى الاستمرار، تذكّرنا بأنّ الوصول إلى الحلم يبدأ بخطوات صغيرة، حتى لو كانت على أرصفة باردة.

فنحن أبناء القرى والمدن البعيدة، نتعلّم كيف نصنع الحياة من لا شيء، وكيف نطارد الضوء حتى لو كان محض شمس خجولة فوق حاسوب يحتضر.

رغم التعب وضيق الحال، كنّا نقطع الطريق الطويل نحو الجامعة كلّ يوم بعناد جميل. نحزن حين نحزن، ونفرح حين نجد سببًا للفرح. وكيف لا نحزن، ونحن نرى بذخ الحياة في العاصمة يلمع أمام أعيننا، بينما ننتظر لشهور الإفراج عن منح جامعية لا تكفي حتى لشراء الكتب وبعض الضروريات؟

كانت الغرفة 101 أكثر من مجرّد غرفة في الإقامة الجامعية. كانت نفقًا طويلًا نحو حلم نحاول الوصول إليه، أو على الأقل محطّة صغيرة تتيح لنا الاقتراب منه. يقول محمود درويش: "على قدر حلمك تتسع الأرض"، أما نحن داخل زنزانتنا فكنا نقول: ''في الرباط، على قدر جيبك تتسع لك الحياة" .

لم يكن العيش داخل الزنزانة رقم 101 يشبه العيش في أيّ مكان آخر. كان مزيجًا من التعب، والضحك، والجراح الخفيفة، والأمل العنيد. ورغم كلّ شيء، بقيت الرباط بالنسبة لنا عاصمة الأحلام، ومدينة العشّاق، ومسرحًا صغيرا لحكاية شباب يحاولون أن يصنعوا مستقبلهم من بين أضلاع الضيق.