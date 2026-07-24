الرسالة لا تدمّر نفسها

ذهل الشاب أمام العالم الغريب الذي انشقت أبوابه أمامه ما إن شغل هاتفه عبر رقمه "الجديد"، متصلاً بتطبيق الواتساب. ما هذا؟ تدفقت أمامه صور لأشخاص لا يعرف من هم، ورسائل ولائحة طويلة من جهات الاتصال والكثير من الـ"فويسات" لمالك الخط القديم. كل تلك الداتا كانت مخزنة في التطبيقات المتصلة بالرقم الذي تبين أنه "مستعمل" وقد "احترق"، أي انتهت صلاحيته، لعدم سداد الفواتير ربما، أو عدم شراء وحدات جديدة، أو لسبب آخر، الله أعلم، لكن الداتا كلها كانت محفوظة هنا في التطبيقات المتصلة.

كان الشاب متفاجئاً ومستاءً. لقد أُقحم، غصباً عنه، في تفاصيل الحياة الخاصة لشخص مجهول. لم تُمسح بيانات الرجل، كما هو مفروض بالمنطق السليم، من ذاكرة التطبيقات بعد تغيّر المالك. فما الذي سيفعله؟ سيمحوها بالطبع. لكنه لم يتمالك فضوله عندما رأى عدداً كبيراً من الاتصالات غير المجابة، والرسائل غير المقروءة، بينها جهة اتصال مسماة "mom"، أي أمي. قد يكون من الأفضل إجابتها بأن هذا الخط لم يعد لابنها أو ابنتها؟

يضغط على زر تشغيل إحدى الرسائل، فيسمع صوتاً به بكاء مكتوم، يخفق له قلبه. صوت خفيض وشديد الحزن كما لو كانت صاحبته تناجي أو تتحدث إلى نفسها: "يا حبيبي يا أمي. بعرف إنك استشهدت، والله، بس قلت بلكي حدا بيرد عليّ".

يجمد الشاب. هل كان صاحب الرقم من شهداء المقاومة في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ سنتين ونيف على لبنان؟ هل كان مقاتلاً؟ أم مجرد مدني أصرّ على البقاء في أرضه وهدمت إسرائيل بيته فوقه؟ هل ما زالت جثته تحت الأنقاض؟ أم إنه من مفقودي الأثر الذين لم تُحصر أعدادهم بعد؟ من المؤكد أن والدته ما زالت لم تعثر على جثمانه.

الأذية باستباحة الخصوصية تكون مضاعفة حين نتحدث عن الشهداء ومفقودي الأثر؛ إذ تنكشف أسرارهم وأمان عائلاتهم أمام مجهولين ساقهم القدر لشراء أرقامهم المحترقة

يضيق صدره، فيشرد مفكراً بما يجب عليه أن يفعله أخلاقياً. لكن تلقائياً، تفتح الرسالة الصوتية التالية كما يحصل عادة إثر انتهاء الاستماع إلى الرسالة السابقة، فيسمع الصوت الحزين نفسه مجدداً: "صباح الخير يا أمي، يا حبيبي، عم تلفنلك وأنا عارفة إنك مستشهد، ورح تلفنلك كل يوم متل ما كنت تتصل فيّ كل يوم لتقللي صباح الخير. صباح الخير يا عيوني (...)" وتبكي.

لا أعرف ما الذي كان على الشاب أن يفعله. فهو يجهل اسم المالك السابق، ربما فکر بمحو كل تلك الداتا كما هو منطقي، فالشهيد لن يسمع تلك الرسائل الثمينة. يا للألم! ما يحزّ فعلاً في القلب، أن الأذية باستباحة الخصوصية، مضاعفة حين نتحدث عن الشهداء ومفقودي الأثر. فإضافة إلى مأساتهم، تنكشف خصوصياتهم، وأمان عائلاتهم وكل من له علاقة بهم أمام مجهولين، ساقهم القدر لشراء الرقم "المحترق" للمستخدم المفقود.

هذه الحادثة الموجعة لم تكن الأولى من نوعها. فقد تبين أنها إحدى الحالات الكثيرة التي ظهر فيها أن الرقم الذي ابتاعه صاحبه على أنه جديد، هو بالحقيقة مستعمل، وأن كل خصوصيات المستخدم القديم بقيت عليه.

بالطبع، لا شيء يمنع إعادة تدوير الأرقام المحترقة، أصلاً أنا لا أفهم بكل تلك التقنيات وقوانينها. لكن حسب المنطق السليم يجب أن يكون هناك مهلة ما، إجراء ما لصون الخصوصية. المشكلة، كما قرأت في خبر أورده أحد الزملاء في جريدة الأخبار، هي أن شركتَي الاتصالات في لبنان، تاتش وألفا، قد سارعتا إلى بيع تلك الخطوط المحترقة والعائدة بجزء كبير منها إلى شهداء العدوان الذي ناهز عددهم الـ5000 شهيد، من دون أي إجراء يحفظ خصوصية المستخدم السابق الذي توفي.

هل هي مسؤولية الشركتَين؟ قانونياً بالمعنى التشريعي المتوفر؟ لا. فالرقم متصل بالتطبيقات، وعلى صاحبه قطع التواصل ومحو ما يسمى أثره التقني. لكن، ماذا لو لم يستطع لأسباب قاهرة، كما في الموت، أو مجرد جهل الطريقة في حالة الأميين التقنيين مثلي أو المسنين؟

حسب أحد الأصدقاء الخبراء في مجال الاتصالات، يُطلق على هذه المشكلة وصف "الحسابات الزومبي"، أي الحسابات التي توفي أصحابها وأصبحت غير فعالة لكنها بقيت مفتوحة للجميع، كما يحصل في حسابات أصدقائنا المتوفين على الفايسبوك مثلاً، حيث نواصل التعليق على صفحاتهم. لكن مشكلة الفايسبوك، وهو تعريفاً حساب مفتوح جزئياً أو كلياً للعموم، أقل بكثير من حيث الأهمية من مشكلة "الواتساب" وهو حصراً حساب شخصي. فهذا التطبيق الأخير الذي نقرأ مع كل رسالة عليه أن حسابنا مشفر ومحمية خصوصيّته، يصبح، ببيع الخط سابق الاستخدام من دون إتلاف محتوياته، نوعاً من أرشيف خاص مستباح.

والمشكلة قد تتعدى عدد الشهداء من مالكي الهواتف ومفقودي الأثر إلى كل من "احترق" هاتفه واستحال استرجاعه، وهنا يصبح العدد كبيراً جداً. لكن ما هو مهم في حالة الشهداء أو المتوفين، أنهم لا يستطيعون حماية أنفسهم. ومن المفروض، حسب اقتراح الزميل أعلاه، أن تؤجل شركتا الخليوي بيع الأرقام المحترقة، ثم تراسل التطبيقات المرتبطة بها لمحو أثر المستخدم القديم. وأضيف، أنه من الممكن أن يكون ذلك أوتوماتيكياً، فما إن تمضي مثلاً 3 شهور على احتراق الرقم، تذهب رسالة مبرمجة إلى إدارة التطبيقات كإشعار لمحو الأثر التقني للرقم المدمر.

وقد يكون هناك حل أبسط، لو قامت التطبيقات مثل واتساب، بإضافة هذه الميزة للتطبيق بالأصل. أي أن تقوم هي، أوتوماتيكياً، وبنفسها، بتدمير الحساب إن كان صاحبه متوفى أو مجمد التشغيل لشهور، تماماً كما يحصل في تطبيق إنستغرام مثلاً. وهذه الميزة قد تدفع الكثيرين لتفضيل هذا التطبيق على غيره من التطبيقات التي لا تحتوي على هذا الخيار.

هل كان أهل الشهيد، صاحب الرقم الأصلي، ليحافظوا على رقم هاتف ابنهم لو أتاح لهم أحدهم الخيار؟ أكاد أجزم أنّه نعم، ولو من باب العزاء لقلب تلك الأم الثكلى.

لكن، وبصرف النظر عن العواطف، فإنّ التعاطي مع داتا أصحاب الأرقام المحروقة يمكن أن يوصف بأنه من الخفة بمكان. قد لا يكون الجميع بأخلاق صاحبنا الذي بدأنا المقالة بقصته، ولذا فقد يسيئون استخدام تلك المعلومات، كاشفين بذلك عن ثغرة مهولة في جدار التقنيات الحديثة التي تزعم، خلافاً للواقع، أنها تفعل ما بوسعها لصون خصوصيات مستخدميها.