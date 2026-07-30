الرباط مدينة الأنوار.. ماذا تقول الجرافات؟

منذ العام 2014، دخلت مدينة الرباط في ورشٍ للتصليح والتجهيز والبناء. ظننا، في البداية، ونحن نستبدل أرصفة بأخرى لتجنب الغبار والحفر، أنّ الأمر يتعلق بتحسين شارع محمد الخامس، الشارع الرئيسي للعاصمة. لكن مع الوقت بدا المسحوق البراق لشعار "الرباط مدينة الأنوار" يمس بسحره أماكن أخرى في الجوار. لتتوسع أمام أعيننا وتتجدد في تشكيل بصري أخاذ محطة قطار المدينة. ولتشيّد محطة أكدال بواجهاتها الزجاجية وأرضيتها البراقة وتصميمها المستوحى من المطارات الدولية. بالتزامن مع ذلك، اهتز الكورنيش والواجهات النهرية بإنشاء مراسٍ ومناطق سياحية، وملاعب للقرب. وفي كل جهة حدائق جميلة وساحات بديعة، وقد توسعت وسط كل هذا شبكة الترام، بل توغلت إلى أعماق مدينة سلا المجاورة، التي يفصلها عن الرباط نهر أبي رقراق، الذي غناه عبد الهادي بلخياط، وتشربت زرقته لوحات الرسامين وقصائد الشعراء. وإضافة إلى قنطرة الحسن الثاني التي بسطت أذرعها الأيقونية فوقه لتصل الضفتين، تُحوِّل قنطرة محمد السادس (أكبر جسر معلق بالكوابل الفولاذية في أفريقيا) جزءًا كبيرًا من حركة المرور خارج وسط المدينة للتخفيف من شدة الازدحام. رُفعت جسور أخرى، وحفرت أنفاق مبهرة، وفتحت محاور طرقية جديدة؛ كما أطلت ببذخ فاره معالم معمارية ستشكل رمز المدينة وهويتها المستقبلية، مثل برج محمد السادس العملاق، والمسرح الملكي الذي يحاذيه على ضفة النهر، قابعًا كصدفة بحرية ألقتها أمواج المحيط، بتصميم فريد للمهندسة الراحلة زُها حديد. حتى الأحياء تغيرت. صارت مرسماً مفتوحًا، إذ وجد فنُّ الجداريات مكانه فيها. كنا نستيقظ على جداريات جديدة في كل مرة، وكأن الجن يطوف ليلًا ليفجّر البنايات بألوان مُبهرجة. رسومات سوريالية، وبلا معنى أحياناً، وأحياناً أخرى قريبة في بساطتها وبراءتها من صور كتاب القراءة.

تحول الشعار الذي ترفعه الرباط “مدينة الأنوار” إلى جرافات لهدم أحياء الفقراء والطبقة المتوسطة؛ أُلقي بالعائلات إلى المجهول، في إتلاف موجع لأرشيف عائلي وشعبي ووجداني

كان من المفترض أن ينعم السكان بهذا الاهتمام الذي حظيت به مدينتهم، بعد معاناة من سوء المرافق ومشكلات النقل، والازدحام المروري الخانق، وغياب النظافة، لكن بهجتهم لم تكتمل، وكان للدولة، بطبيعة الحال، خطط أخرى. في الشهور الأخيرة، تحول الشعار الذي ترفعه الرباط “مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية” إلى جرافات لهدم أحياء الفقراء والطبقة المتوسطة في المدينة؛ مثل حي المحيط. لقد تم طرد السكان من بيوتهم، ولم تنفع الشكايات ولا أروقة المحاكم في تخليص المساكن من قرار الهدم الصادم الذي لا محيد عن تنزيله. كمطرقة هوت من فوق، بقوة السلطة. بلا رحمة، وبلا تعويض معقول، أُلقي بالعائلات إلى المجهول. والمجهول يعني التهجير خارج فضائها الحضري الذي عاشوا فيه لعشرات السنين، ويعني في حالات أخرى أكثر إيلامًا: التشرّد! في مرورنا بمحاذاة الشريط الساحلي، كان المشهد أشبه بآثار دمار الحرب؛ إتلاف موجع لأرشيف عائلي وشعبي ووجداني.

وفي هذا الخراب الواسع، ظل يلوّح سؤال مليء بالذهول: لمن بُلِّطت الساحات، واتسعت الحدائقُ، ووضعت ملاعب للقرب، لمن حُفرت الأنفاق ورُفعت الجسور؟ وأين المعنى، الواعد، الإنسانوي، من ذلك الشعار البرّاق؟ هل وثقنا يومًا بالشعارات التي يرفعها السياسيون؟ لقد انتهت كلها إلى مجرد وعود كاذبة؛ الإنسان، المواطن، لم يكن أبدًا في صلب الاهتمام، مجرد رقم في معادلات انتخابية. بينما وضع الثقافة والتعليم كان –كما تشهد بذلك التقارير الصادمة- في أسوأ حالاتهما، بل مدعاة للرثاء. والعجيب بعد كل هذا، المثير للدوخة فعلاً، أن أصادف في تسكعاتي في كل مرة تلك العبارة المطبوعة على السياج: "مدينة الأنوار!" إلا إذا كانت مفارقة ساخرة، القصد منها الإنارة العمومية، فإني ممن تثيرهم مصابيح المدينة وهي تقلّد تلك الجماليات الكلاسيكية، كبالونات منفوخة بالنور. أما الثقافة، فربما كنت ممّن يستطيعون وصف حالتها المؤسفة؛ ولن يعيد إليها الروح أكبر مسرح شُيِّد في أفريقيا والعالم العربي، والذي ما زلت أحدق فيه كما لو أحدق في قوقعة فارغة، تُجمّلُ بانحناءات هندستها المدينة؛ لا أكثر ولا أقل.

لا يبدو أن مدننا المتطورة اليوم تأتي بوجه حضاري إنساني، أو ثقافي، ولو مع سياق شعارات كهذه؛ فإعادة تشكيلها ما تزال للأسف الشديد تنبني في الأساس على ما يخدم رأس المال والمستثمر، وليس المواطنين من أصحاب الحق فيها. إن هي، ومهما حاولنا تقليب الأمور وإيجاد الذرائع، إلا مجرد تركيزٍ للسلطة والثروة، استعراض للقوّة الاقتصادية، ووسيلة لإعادة إنتاج الرأسمالية فحسب.