الذكاء الاصطناعي.. صراع النماذج والقيمة الاقتصادية

عندما يُطرح الحديث عن المنافسة العالمية في الذكاء الاصطناعي، ينصرف الذهن مباشرة إلى أسماء مثل "تشات جي بي تي" و"جيميناي" و"ديبسيك"، ويبدو المشهد وكأنه سباق تقني ضمن صراع جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين لتطوير أقوى نموذج لغوي أو أسرع خوارزمية. غير أن هذه الصورة، رغم صحتها جزئياً، تخفي حقيقة أكثر أهمية؛ فما نشهده اليوم ليس مجرد سباق تقني، بل تنافس بين استراتيجيات اقتصادية وجيوسياسية مختلفة قد تحدد شكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.

في ظاهر الأمر تبدو المقارنة بسيطة؛ فالولايات المتحدة تطور نماذج مغلقة المصدر، بينما تتجه الصين إلى نشر نماذج مفتوحة أو شبه مفتوحة. لكن هذا الاختلاف لا يتعلق بالتكنولوجيا بقدر ما يعكس رؤيتين مختلفتين لمصدر القيمة الاقتصادية.

تنطلق الولايات المتحدة من اعتبار النموذج نفسه أصلاً استراتيجياً يجب حمايته. فالشركات الرائدة، مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك"، استثمرت مليارات الدولارات في تطوير نماذجها، ولذلك تسعى إلى تحقيق العائد من خلال بيع الاشتراكات أو إتاحة الوصول عبر واجهات البرمجة، مع الاحتفاظ بالنموذج مغلقاً. وفي هذا التصور، تكمن القوة في امتلاك أفضل نموذج، ومن ثم تحويله إلى مصدر دائم للإيرادات والنفوذ التقني، على الرغم من أن بعض الشركات الأميركية، مثل "ميتا"، تتبع نهجاً مختلفاً.

أما الصين، فيبدو أنها تتبنى فلسفة مختلفة. فهي لا تنظر إلى النموذج باعتباره المنتج النهائي، بل باعتباره بنية تحتية وطنية، تماماً كما هي الكهرباء أو الإنترنت. ومن هذا المنطلق، فإن القيمة لا تتحقق من بيع النموذج، بل من تمكين آلاف الشركات من استخدامه لبناء منتجات وخدمات جديدة. لذلك اتجهت شركات صينية، مثل "ديبسيك" و"كوين"، إلى إتاحة نماذجها بصورة مفتوحة أو شبه مفتوحة، بهدف تسريع انتشار الذكاء الاصطناعي داخل الاقتصاد وتعزيز الابتكار المحلي.

ما نشهده اليوم ليس مجرد سباق تقني، بل تنافس بين استراتيجيات اقتصادية وجيوسياسية مختلفة قد تحدد شكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة

وبعبارة أخرى، تراهن الولايات المتحدة على أن القيمة ستبقى في النموذج نفسه، بينما تراهن الصين على أن القيمة ستنشأ من الاقتصاد الذي سيُبنى فوق هذه النماذج.

وفي الوقت الذي تسارع فيه واشنطن وبكين إلى فرض سيادتهما على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، يكشف المسار الثالث الذي اختارته القارة العجوز عن تراجعها خارج حلبة السباق؛ إذ انهمكت أوروبا في صياغة التشريعات، مثل قانون الذكاء الاصطناعي، وتحولت إلى حكم يراقب اللعبة من المدرجات، مستسلمة لواقع فرضته الشركات الأميركية والصينية التي تقود الابتكار والتطبيق العملي.

وفي المقابل، اختارت غالبية دول العالم نهجاً أكثر براغماتية؛ فهي لا تسعى إلى منافسة القوتين في بناء النماذج العملاقة، بل إلى توظيفها في تطوير تطبيقات متخصصة، وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع إنتاجية الاقتصاد.

وهنا يبرز السؤال الأهم بالنسبة للدول العربية: هل ينبغي لنا أن ندخل سباق بناء نماذج عملاقة؟

الإجابة، في تقديري، هي: لا.

فبناء نموذج عالمي بحجم "تشات جي بي تي"، أو حتى "ديبسيك"، يتطلب استثمارات هائلة في الشرائح المتقدمة، والبنية الحاسوبية، والبيانات، والبحث العلمي، وهي متطلبات لا تتناسب مع قدرات معظم الاقتصادات العربية. لكن هذا لا يعني البقاء على هامش الثورة.

فالفرصة الحقيقية تكمن في بناء القيمة فوق هذه النماذج، وليس في إعادة إنتاجها. ويمكن لدول، مثل الأردن، أن تطور حلولاً متخصصة في مجالات تمتلك فيها خبرات متراكمة، على الرغم من كل الكبوات والفجوات، مثل الحكومة الرقمية، والعدالة، والتعليم، والصحة، وإدارة المياه، واللغة العربية، مستفيدة من النماذج العالمية المفتوحة أو التجارية. كما يمكنها أن تصبح مركزاً إقليمياً لتطوير التطبيقات الذكية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تصدير البرمجيات والخدمات المعرفية.

التجربة العالمية تشير إلى أن الدول لا تحقق الريادة دائماً من خلال امتلاك التكنولوجيا الأساسية، بل من خلال حسن توظيفها والبناء عليها

إن التجربة العالمية تشير إلى أن الدول لا تحقق الريادة دائماً من خلال امتلاك التكنولوجيا الأساسية، بل من خلال حسن توظيفها والبناء عليها. وكما أن كثيراً من الشركات العالمية العملاقة لم تخترع الإنترنت أو الهواتف الذكية، لكنها بنت فوقهما نماذج أعمال غيّرت العالم، فإن الذكاء الاصطناعي سيفتح المجال أمام موجة جديدة من الابتكار لمن يحسن استثماره.

لذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل صناع القرار ليس: كيف نبني نموذجاً ينافس "تشات جي بي تي"؟ بل: كيف نبني اقتصاداً قادراً على توظيف الذكاء الاصطناعي لإنتاج قيمة مضافة؟

فالمنافسة العالمية لم تعد تدور فقط حول من يمتلك أفضل نموذج، بل حول من يمتلك أفضل استراتيجية لبناء الاقتصاد الذي سيقوم فوق هذا النموذج. ومن يدرك هذه الحقيقة مبكراً، سيكون في موقع أفضل للمنافسة في الاقتصاد الرقمي الجديد.