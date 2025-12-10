الذكاء الاصطناعي.. بين الواقع والمستقبل

لم يعد الذكاء الاصطناعي تفصيلًا تقنيًا ثانويًا، بل قوّة مركزية تُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وطبيعة العمل. ثمّة تقارير لشركة برايس ووترهاوس كوبرز لعام 2024، تشير إلى أنّ مساهمة هذه التقنية قد تتجاوز 15.7 تريليون دولار في الناتج العالمي بحلول 2030. رقم يكشف أنّنا أمام تحوّل يمسّ بنية المجتمعات نفسها. ومن وجهة نظري، هذا الحجم من التأثير يعني أنّ الدول التي تتأخّر في تبنّي الذكاء الاصطناعي لن تتأخّر اقتصاديًا فقط، بل حضاريًا وسيادًيا أيضا.

ثورة هادئة في القطاع الصحي

في الطبّ، تظهر ملامح الثورة بوضوح. ثمّة دراسة منشورة في مجلة "نيتشر" للطب عام 2023، تؤكّد أنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل صور سرطان الثدي حقّقت دقّة تصل إلى 94.5%. كما تُشير مراجعات التصوير الطبي السريرية إلى أنّ دمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات التصوير الطبي خفّض متوسّط الأخطاء التشخيصية بنسبة تتراوح بين 20 و25%. خلف هذه الأرقام واقع جديد: أمراض تُكتشف في مراحل أبكر، وأطباء يحصلون على دعم خوارزمي يختصر ساعات من التحليل اليدوي، ويُتيح قرارات علاجية أسرع وأكثر دقّة. وهذا واحد من أنبل استخدامات الذكاء الاصطناعي، حين يتحوّل إلى أداة لإنقاذ الحياة وتقليل المعاناة.

التعليم والتعلّم المُخصّص

المشهد التعليمي يعيش تحوّلًا جذريًا. فتقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 2024، يوضّح أنّ 70% من المؤسّسات التعليمية حول العالم اعتمدت أدوات تعليمية تقوم على الذكاء الاصطناعي، ممهّدة لظهور مفهوم "التعلّم المُخصّص". دراسة موسّعة في مجلة الحواسيب والتعليم خلصت إلى أنّ الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا رئيسًا في تقييم أداء الطلاب، والكشف المبكّر عن التسرّب، وبناء نظم تعليمية أكثر عدالة. وأعتقد أنّ مستقبل التعليم سيتحدّد بقدرتنا على الموازنة بين "الخوارزمية" و"المعلّم"، إذ تجب الموازنة بين كفاءة الخوارزمية في إيصال المعلومة وبين دور المعلّم في نقل القيم والتحليل النقدي.

المدن الذكية والبيئة العمرانية المتحوّلة

على مستوى المدن، يدخل العالم عصر التخطيط الذكي، إذ يشير تقرير مجلس المباني الخضراء العالمي لعام 2024 إلى أنّ الأنظمة المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تخفّض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30% عبر إدارة الإضاءة والتهوية والنقل. تقارير معمارية مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على العمارة، تؤكّد أنّ تصميم المباني المستقبلية سيتكئ على خوارزميات تحلّل حركة المشاة وجودة الهواء والظروف المناخية. لكنني أخشى أن تُبنى "مدن فائقة الكفاءة" لكنها فقيرة في العلاقات الإنسانية إذا لم تُصمَّم من البداية كفضاءات للحياة المشتركة لا مجرّد منظومات لإدارة الحركة والطاقة.

من يربح ومن يخسر اقتصادياً؟

يتوقّع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خلق نحو 97 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030 بفضل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مقابل اختفاء ملايين الوظائف التقليدية. في قطاع الصحة وحده، تخطّط 85% من المؤسّسات الطبية لاعتماد أنظمة تشخيص آلية خلال عامين، ما يعني تغيّرًا جذريًا في المهارات المطلوبة. السؤال الجوهري ليس: كم وظيفة ستختفي وكم ستظهر؟ بل: هل سنملك شجاعة إعادة تدريب البشر وتمكينهم من دخول سوق العمل الجديد؟

أما عن السيناريوهات التي ستُعيد رسم مستقبل الإنسان فهي:

سيناريو التكامل: يفترض ذكاءً اصطناعيًا داعمًا للإنسان لا بديلًا عنه. وأرى أنّ هذا السيناريو ممكن، لكنه يحتاج إلى قرار واعٍ بأن يظلّ الإنسان في المركز. سيناريو الانزلاق: يحدث حين تتوسّع الشركات في جمع البيانات بما يتجاوز قدرة القوانين على التنظيم، فيتركّز النفوذ في يد قلّة. وأخطر ما فيه، في رأيي، أنّ المواطنين قد لا يشعرون بشيء واضح يتغيّر، بينما تُعاد صياغة حياتهم بهدوء عبر الخوارزميات. المدينة الخوارزمية: تُدار فيها تفاصيل الحياة اليومية ذاتيًا. معيار النجاح لن يكون فقط الكفاءة والاستدامة، بل القدرة على إبقاء مساحة للخصوصية والقرار الحر. سيناريو الهيمنة التقنية: يتصوّر هذا السيناريو استخدام الخوارزميات لمراقبة السلوك وتوجيه الخيارات الاستهلاكية والسياسية. وأعتقد أنّ ملامح هذا السيناريو بدأت بالفعل في خوارزميات التوصية والإعلانات الموجّهة، ما يجعل الحاجة إلى وعي رقمي وتشريعات صارمة مسألة وجودية.

الخطر الأكبر لا يكمن في ذكاء الآلة، بل في لامسؤولية الإنسان

بين التقنية والمسؤولية الإنسانية

في النهاية، أرى أنّ الذكاء الاصطناعي ليس قدرًا محتوماً، بل مشروعًا مفتوحًا على خيارات البشر، ويمكن أن يكون امتدادًا لقدراتنا أو وسيلة لتهميشنا. الخطر الأكبر لا يكمن في ذكاء الآلة، بل في لامسؤولية الإنسان. وإذا أردنا مستقبلا تظلّ فيه الآلة في خدمة الإنسان، فعلينا أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كشريك قوي يحتاج إلى ضبط، لا كسيد جديد يفرض قواعده في صمت.