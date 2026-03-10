الدراما التوثيقية وتشكيل الوعي الجمعي للمشاهد

لطالما كانت الدراما صوتاً يحاكي هموم الناس والمجتمع، وتسرد حكاياتهم وتتبنى قضاياهم، إلى جانب دورها الترفيهي. فهي ليست مجرد وسيلة للمتعة البصرية، بل مساحة للتعبير عن الواقع الاجتماعي والسياسي، وأداة لطرح الأسئلة الكبرى التي تشغل المجتمعات.

وتزخر الذاكرة العربية بأمثلة كثيرة على هذا النوع من الدراما. فبين الدراما التوثيقية والدراما الاجتماعية النقدية، حفرت أعمال عديدة أسماءها في الوجدان الجمعي، خاصة تلك التي عُرضت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. من هذه الأعمال السورية مسلسلات مثل "مرايا" و"حمّام القيشاني" و"خان الحرير"، إلى جانب أعمال مصرية بارزة مثل "ليالي الحلمية" بأجزائه المتعددة و"رأفت الهجان" وغيرها.

وهذا يعني أن فكرة الدراما التوثيقية ليست جديدة على المشاهد العربي. فقد أسهمت هذه الأعمال في تشكيل ذاكرة جيل كامل، وساعدته على الالتفات إلى قضايا تاريخية واجتماعية مهمة. وأذكر على المستوى الشخصي أنني عدتُ إلى بعض الكتب والمراجع لأتوسع في فهم أحداث تاريخية ورد ذكرها في تلك المسلسلات، في محاولة لفهم سياقاتها وخلفياتها بصورة أعمق.

إلى جانب ذلك، تلعب الدراما التوثيقية دوراً مهماً في تشكيل الرأي العام تجاه الأحداث الكبرى، وفي إثارة تساؤلات عميقة لدى الأجيال الجديدة، خاصة أولئك الذين لم يعايشوا تلك الأحداث بشكل مباشر، إذ تمنحهم نافذة إنسانية لفهم الماضي واستيعاب تعقيداته.

وقد عادت الدراما التوثيقية إلى الظهور بقوة خلال سنوات الحرب في سورية. ففي تلك الفترة، أُنتجت أعمال درامية تناولت المعاناة اليومية للمواطن السوري، وذهبت إلى ما هو أبعد من مجرد التأريخ لمرحلة قاسية. فقد عالجت هذه الأعمال واقع الحرب والفساد والتهجير والنزوح، وقدّمت قصصاً إنسانية عميقة تعكس ثقل التجربة التي عاشها المجتمع السوري.

ومن بين الأعمال التي وثّقت تلك المرحلة، مسلسلات مثل "الندم" (2016)، و"غداً نلتقي" (2015)، و"بانتظار الياسمين" (2015)، و"سنعود بعد قليل" (2013)، إضافة إلى "الولادة من الخاصرة" وغيرها من الأعمال التي تناولت قضايا حساسة مثل القصف والنزوح والهجرة والاعتقال.

لقد وضعت هذه الأعمال المشاهد – مهما كانت جنسيته – في قلب معاناة الشخصيات، مقدمة صورة إنسانية قريبة من الواقع الذي عاشه السوريون في لحظات شديدة القسوة. وبهذا المعنى، لم تكن مجرد أعمال فنية، بل محاولة لالتقاط الذاكرة الحية للحرب بكل ما فيها من ألم وتناقضات.

وفي الموسم الرمضاني لهذا العام، عادت الدراما التوثيقية بروح جديدة، حيث طرحت بعض الأعمال السورية قضية السجون والمعتقلات، إما بصورة مباشرة كما في مسلسل "الخروج إلى البئر"، أو عبر أعمال أثارت جدلاً واسعاً مثل مسلسل "قيصر"، الذي توقّف عرضه بعد حالة من الجدل بين مؤيدين ومعارضين.

وفي مثل هذه الحالات، قد تكون الدراما فرصة لتسليط الضوء على القضية، خصوصاً أنها غالباً ما تستند إلى قصص مستوحاة من الواقع. صحيح أن الواقع في كثير من الأحيان يكون أكثر قسوة، كما يشهد على ذلك من عاش تلك التجارب، إلا أن المقاربة الدرامية تظل وسيلة مهمة لطرح القضية أمام جمهور واسع.

فالدراما تصل إلى شريحة من الجمهور أكبر بكثير من الأفلام الوثائقية، كما أنها تستهدف فئات عمرية مختلفة، وفي مقدمتها الجيل الجديد. وهذا ما يجعلها أداة مؤثرة في تشكيل الرأي العام والوعي الجمعي تجاه القضايا الإنسانية الكبرى.

وفي هذا السياق، يحضر أيضاً دور السينما والدراما في صناعة رأي عام عالمي تجاه قضايا معاصرة، مثل الحرب على غزة. فرغم أن الأحداث ما زالت جارية، فإن أعمالاً فنية بدأت بالفعل في لفت أنظار العالم إلى المأساة الإنسانية هناك.

ومن الأمثلة على ذلك، فيلم "صوت هند رجب" الذي حصد ست عشرة جائزة دولية، وسلّط الضوء على ما يحدث في غزة من خلال مأساة طفلة، في محاولة لتجاوز ضجيج الدعاية الإعلامية وتقديم قصة إنسانية مؤثرة. كما عزّز المسلسل المصري "صحاب الأرض" هذا التوجه من خلال مقاربة درامية واقعية استندت إلى شهادات ومشاهدات من داخل قطاع غزة، نقلها أشخاص عاشوا الحرب بأنفسهم.

كل ذلك يعيد تأكيد أهمية الدراما بوصفها وسيلة فنية قادرة على تسليط الضوء على القضايا الإنسانية الكبرى، وعلى تحويل المعاناة الفردية إلى قضية عامة يتفاعل معها الجمهور.

ومع ذلك، تبرز مجموعة من التساؤلات في خضم الجدل الذي أثير حول بعض الأعمال الدرامية، وخاصة مسلسل "قيصر". من أبرز هذه التساؤلات: لماذا لم تثر الأعمال الدرامية التوثيقية التي عُرضت خلال سنوات الحرب الجدل نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي؟ ولماذا تصاعدت حدة النقاش حول هذه الأعمال في هذا التوقيت تحديداً؟

وإذا كانت فكرة الدراما التوثيقية ليست جديدة، فلماذا تحولت إلى موضوع خلاف واسع هذا العام؟ أليست الدراما، في نهاية المطاف، وسيلة لتقريب الحقائق إلى الأذهان، وخاصة بالنسبة للجمهور خارج سورية، الذي قد لا يكون مطلعاً على تفاصيل تلك الأحداث؟

ربما تكمن الإجابة في حساسية الموضوعات التي تطرحها هذه الأعمال، وفي طبيعة المرحلة التي تمر بها المنطقة. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل من الأفضل محاربة هذه الأعمال ومنعها، أم فتح المجال أمامها للنقاش والنقد، باعتبارها جزءاً من عملية أوسع لفهم الماضي وتوثيقه؟

فالدراما، في نهاية المطاف، ليست مجرد حكاية تُروى على الشاشة، بل أداة ثقافية قادرة على تشكيل الذاكرة الجماعية، وعلى إعادة طرح الأسئلة التي قد تساعد المجتمعات على فهم ذاتها وتاريخها بصورة أعمق.