الخوف على أريكتي في نيسان

في الشَّهرِ الرَّابعِ من العام، إبريل (نيسان)، ضرب فلاحونا القدماء أمثالاً لتمجيد الأرض وإشراقها بعد غمام الشتاء، وبعد مارس (آذار) الذي قيل فيه: "العجوز ما بتغادر الدار"، قالوا: "نيسان يُحيي الإنسان"، وقد سمّاه البابليون (نيسانو) أي البدء والتحرّك والشروع في الأمر.

ومنذ طفولتي، كانت أمي الفلاحة الفلسطينية تبدأ تقويمها مع تقويم الأرض. كانت تقول لي كل عام: "نيسان بيحيي الإنسان"، فصرت أردد هذه العبارة مع كل نيسان.

لكن هذا العام، حين جاء الشهر الرابع، رددت المثل مع غصّةٍ في قلبي، فقد أتى ونحن تحت وطأة الحرب، حربٍ بأشكالٍ مختلفة. فسألته: ماذا تفتح يا نيسان؟ ماذا الذي أَمَتَّهُ؟ وما الذي أحييتَه؟ ما الأمر الذي شرعنا وبدأنا به في هذا الشهر من عامنا هذا؟

بالتأكيد أن أمراً ما قد شُرِع فيه، وأن بدايةً ما قد سرت وتحققت. وحضرت إجابات كثيرة، وبدايات كثيرة، ونهايات أيضاً. فبالنسبة لي، فقد حضر نيسان بغمامة الحرب وبموت حقيقي، فلم أستطع أن أراه يُحيي الإنسان كالسابق.

اختبرت هذا الشهر بصورٍ مختلفة، اختبرت الحياة وكيف يُحيي الإنسان وكيف يُميتُه.

ما بدأ في نيسان لم يكن الربيع وحده، بل مشاعر غامرة من القهر والفزع والأمل والجدوى والخوف والشلل. ونعم، كان الشلل شعوراً، فقد توقف العالم. فقد سبق الشلل حضورَ الخوف.

منذ طفولتي، كانت أمي الفلاحة الفلسطينية تبدأ تقويمها مع تقويم الأرض. كانت تقول لي كل عام: "نيسان بيحيي الإنسان"، فصرت أردد هذه العبارة مع كل نيسان

كيف للشلل أن يكون شعوراً؟ وكيف له ألّا يكون؟ فكلُّ شيءٍ يبدأ من شعور. كان الشلل هو العجز؛ عجزٌ عن الحركة، عن الكتابة، عن المقاومة، عن الحب، عن الكره، عجزٌ عن الحياة ربما، فكيف لك أن تحيا في ظل موت الآخر؟

حضر أحمد خالد توفيق في أيامي في نيسان وأيار، وقصيدة "ما عاد صغيراً يا أمي".

إني أحيا

حقًّا أحيا

وبرغم تخاريفي أحيا

وبكل أكاذيبي أحيا

وبدون طموحاتي أحيا

رددتُ هذ الكلمات مراراً، وبكيت عليها، وكانت أَنِيستي في ليالي شللي.

كان شللاً مؤقتاً، لكنه حقيقي. لم أعرف في لحظتها أنه مؤقت، ففزعت. لكن هذا الخوف الذي أتى بالشلل حتماً لم يبدأ في نيسان، ولم ولن ينته في أيار.

لكن في نيسان دفعه شيءٌ ما للخروج إلى السطح، للخروج من الغرفة الخلفية في رأسي إلى الغرفة الأمامية عندي في مَنزلِ عَقلي.

تلك الغرفة الخلفية المعتمة، حيث هُمِّشَ كلُّ ما لا نقوى على مُجابهتِه. أطفأنا نورها، وألقينا كل الشموع التي كان يمكن أن نضيئها في غرفنا. في كل شارع رأينا فيه مصيبة، ومع كل جرح ألقينا شمعة.

وأغلقنا باب هذه الغرفة بترابيس، وألقينا مفاتيحها في غياهب الجب.

لكن في هذا النيسان، دفعه شيءٌ ما للخروج، ربما موقف، مشهد، رائحة أم ذكرى أم أنها الحرب. دفعته وغصبته على ألّا يبقى ساكناً، وأن يصرخ ويركض على عجل، وينتزع هذه المفاتيح من غياهب الجب، ليفتح باب الغرفة الخلفية لرأسي، ويقتحم الغرفة الأمامية لرأسي حيث أجلس أنا.

جلس أمامي الخوف. خليلي الذي لا أقوى على طرده عن أريكتي. جلس واستحكم واضعاً رجلاً على رجل بكل عنجهية.

خليلي يجلس أمامي وهو يهمس ويصرخ في آن واحد، وينبح بهدوء غريب، تسبَّب لي بالشلل. في نيسان، أوقف الخوف الحياة وأوقفني معها.

لكنه، لم يبدأ في نيسان، وتساءلت: متى بدأ؟ منذ الصرخة الأولى عند الولادة؟ أو ربما منذ صوت الرعد الأول؟ وربما منذ الفقد الأول؟ ومنذ الاحتلال؟ ومنذ... ومنذ... ومنذ... ولكنه ربما كل هذه المخاوف مجتمعة.

شُلِلْتُ يوم خفت، لكنني تذكرت ما قالته صديقتي لي: إننا خُلِقنا لكي نقاتل. أو كما قال غسان كنفاني: "لا تمت قبل أن تكون نِدّاً". كلها مقولات تستدعي القتال.

ولكنني تساءلت حينها، لأنني للمرة الأولى لا أقوى على الحركة ولا على التفاعل، فما بالك بالقتال؟ لكنني اليوم أعتقد أن هذا القتال وهذه النِّدِّيَّة يجب أن يُوجَّها إلى الداخل أولاً، ومن ثم إلى الخارج.

يجب أن نواجه كل هؤلاء الذين يجلسون في اللاوعي بغرفة المتعددة.

اليوم، في نهاية أيار وبداية حزيران، ومع تصعيد الحرب وتصعيد الألم، ومع فرحة عيد الأضحى الناقصة، لا مساحة للخوف هنا، ولا مساحة للانهزام الذاتي.

فكيف ننهزم للألم؟ وكيف لنا أن نموت قبل أن نكون أنداداً له؟

علينا أن نواجه الوحش الداخلي أولاً، لنستطيع أن نواجه الوحوش الخارجية ثانياً.

واليوم مع تصعيد الحرب، فإن شكلّي وحزيران كما كانوا يقولون: "حُزيران الهاوي". فلا أخاف الحرب وحدها، ولا الألم وحده، بل أخاف الخوف بحد ذاته.