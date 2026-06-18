الحرب على إيران: حين حسم هرمز ما لم تحسمه الصواريخ

في الأيام الأولى للحرب على إيران، بدا المشهد مألوفاً: طائرات في السماء، صواريخ تعبر الحدود، منشآت تُضرب، وتصريحات متبادلة عن الردع والانتصار. غير أن نهاية الحرب لم تُكتب في السماء وحدها. فحين توقفت الضربات، لم يعد السؤال الحقيقي: كم موقعاً دُمّر؟ بل: من يضمن بقاء الطريق إلى الخليج مفتوحاً؟ ومن يستطيع احتمال أن يتحول هرمز من ممر ملاحي إلى ورقة ضغط يومية؟ وما قيمة تفوق عسكري يستطيع أن يضرب العمق الإيراني، لكنه لا يستطيع إخراج الجغرافية من المعادلة؟

هنا ظهرت الحقيقة التي غطّى عليها ضجيج السلاح: الحرب التي بدت عسكرية في صورتها انتهت جغرافية في معناها. فالصواريخ استطاعت أن تؤلم إيران، لكنها لم تستطع أن تلغي موقعها. والطائرات استطاعت أن تصل إلى العمق الإيراني، لكنها لم تستطع أن تنقل مضيق هرمز من مكانه. وفي هذا الفارق بين ما يمكن قصفه وما لا يمكن تغييره، تكمن واحدة من أهم خلاصات الحرب.

لهذا لا يكفي أن نسأل: من انتصر؟ عسكرياً، ربحت الولايات المتحدة وإسرائيل الضربة. تعرّضت إيران لأذى حقيقي، وانكشفت ثغرات في دفاعاتها، وظهر الفارق الكبير في التكنولوجيا والاستخبارات والقدرة على الوصول. لكن السؤال الأهم هو: هل تحولت هذه الضربة إلى حسم سياسي؟ الجواب الأقرب إلى الواقع: لا. فبعد كل ما جرى، بقي النظام الإيراني قائماً، وبقي البرنامج النووي موضوع تفاوض لا موضوع إغلاق نهائي، وبقيت إيران طرفاً لا يمكن تجاهله في أي ترتيبات تخص الخليج أو الملاحة أو الطاقة.

لو كانت الضربة قد حققت أهدافها كاملة، لما احتاجت واشنطن إلى العودة للتفاوض مع طهران. ولو كانت إيران قد خرجت منتصرة كما يحاول إعلامها أن يصور، لما وجدت نفسها مضطرة إلى مناقشة ملفات حساسة تتعلق بالرقابة النووية والعقوبات والملاحة البحرية. ما حدث أن كلاً من الطرفين وصل إلى حدوده: الولايات المتحدة وإسرائيل أثبتتا قدرة واسعة على الإيذاء العسكري، لكنهما لم تستطيعا تحويل هذا الإيذاء إلى نهاية سياسية للملف الإيراني. وإيران أثبتت قدرتها على البقاء ومنع خصومها من فرض شروط استسلام عليها، لكنها دفعت ثمناً باهظاً لذلك، وخرجت أضعف مما كانت عليه قبل الحرب.

في قلب هذا التعقيد يقف مضيق هرمز. ليس بوصفه ممراً مائياً فحسب، بل بوصفه المعنى العملي لقوة إيران الجغرافية. فإيران لا تملك فقط صواريخ ومنشآت وبرنامجاً نووياً؛ إنها تجلس أيضاً عند واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. ومنذ عقود، أدركت طهران أن قوتها لا تنبع فقط مما تستطيع إطلاقه، بل مما تستطيع تعطيله أو التلويح بتعطيله.

لهذا اكتسب هرمز وزناً أكبر من كثير من المواقع التي تصدرت عناوين الحرب. فبينما كان العالم يتابع ما دُمّر، كان المضيق يذكّر الجميع بما لا يمكن تدميره. تستطيع الطائرات تدمير منشأة، لكنها لا تستطيع تغيير الجغرافية. تستطيع الصواريخ رفع الكلفة، لكنها لا تستطيع إلغاء الطريق الذي تمر منه الطاقة والتجارة والملاحة. وهنا بالضبط بدأت حدود القوة العسكرية في الظهور.

فالخطر لم يكن فقط في أن ترد إيران بصواريخ، بل في أن تتحول مياه الخليج وممراته إلى مساحة توتر مفتوحة. كانت الحرب تهدد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وتضع الاقتصاد الدولي أمام احتمالات مكلفة لا ترغب فيها القوى الكبرى ولا الأسواق العالمية. ومع مرور الوقت، بدأت كلفة استمرار المواجهة ترتفع على الجميع بدرجات متفاوتة. عند هذه النقطة، لم تعد الصواريخ وحدها هي التي تحدد مسار الأحداث؛ دخلت الجغرافية إلى المعادلة عبر هرمز، والملاحة، والتأمين، والشحن، وأسواق الطاقة.

ولم يكن الخليج في هذه الحرب مجرد جغرافية مجاورة للخطر، بل كان جزءاً من مسرحه وكلفته. فقد دخلت قواعد ومصالح وممرات في أكثر من دولة خليجية ضمن دائرة التهديد والحسابات المباشرة، ووُضع أمن الموانئ وحركة الناقلات وحسابات التأمين وأسواق الطاقة تحت ضغط لا يمكن تجاهله. لذلك لم يكن وقف الحرب مصلحة أميركية أو إيرانية فقط، بل حاجة إقليمية ملحة حتى لا تتحول مياه الخليج ومنشآته إلى مساحة مفتوحة لتبادل الرسائل بين الصواريخ والأسواق.

من هذه الزاوية، لا يبدو الاتفاق انتصاراً إيرانياً كاملاً، ولا نصراً أميركياً إسرائيلياً حاسماً. إنه أقرب إلى اعتراف متبادل بحدود القوة. اعترفت واشنطن بأن الضربة وحدها لا تكفي لإنهاء الملف الإيراني، واعترفت طهران بأن الصمود وحده لا يلغي الحاجة إلى تفاوض مؤلم حول ملفات كانت ترفض المساس بها. أما إسرائيل، فقد حصلت على ما تجيده عادة: نجاح عسكري واستخباراتي واضح، لكنها لم تحصل على الضمانة التي تبحث عنها دائماً، وهي نهاية الخطر لا تأجيله.

هنا تتضح المفارقة: القوة العسكرية ربحت الجولة، لكن الجغرافية منعت تحويل الجولة إلى نهاية. لم تكن إيران قوية بما يكفي لتخرج منتصرة من الحرب، لكنها لم تكن ضعيفة بما يكفي لتُشطب من الحسابات. ولم تكن الولايات المتحدة وإسرائيل عاجزتين عن ضرب إيران، لكنهما لم تكونا قادرتين على إلغاء أثرها الجغرافي والسياسي. بين هذين الحدين وُلد الاتفاق: لا بوصفه تتويجاً لنصر، بل بوصفه اعترافاً بأن الحرب وصلت إلى سقفها.

قد يختلف المؤرخون مستقبلاً حول الطرف الذي ربح هذه الحرب أو خسرها. لكنهم على الأرجح سيتفقون على أمر آخر: أن الحرب على إيران لم تُحسم في السماء وحدها. لقد حُسمت أيضاً في الجغرافية؛ في هرمز، والموانئ، وحركة السفن، وحسابات التأمين، وأسواق الطاقة، وحدود القدرة على إبقاء الخليج مفتوحاً أمام حرب طويلة.

وبينما كانت الصواريخ ترسم مشهد الحرب، كان هرمز يرسم حدودها. وفي النهاية، حسم هرمز ما لم تحسمه الصواريخ.