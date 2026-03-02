الحرب على إيران: تحوّل استراتيجي؟

يشهد الشرق الأوسط تصعيداً واسعاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في مشهد يتجاوز منطق الاشتباكات غير المباشرة الذي حكم المنطقة سنوات طويلة. إلا أنّ أهمية اللحظة الراهنة لا تكمن فقط في تبادل الضربات، بل في احتمال إعادة صياغة قواعد الردع التي استندت إليها توازنات الإقليم منذ مطلع الألفية.

لأكثر من عقدين، بُنيت العلاقة بين إيران وخصومها على مفهوم "الردع المركّب": ضربات محدودة، رسائل غير مباشرة، وساحات وسيطة تُستخدم لتفادي المواجهة الشاملة. هذا النمط أتاح للأطراف إدارة الصراع ضمن حدود يمكن التحكّم بها، بحيث تبقى كلفة التصعيد أقلّ من كلفة الحرب المفتوحة. غير أنّ التطوّرات الأخيرة توحي بأنّ هذا النموذج يواجه اختباراً جدياً، وربما مرحلة انتقالية نحو صيغة ردع أكثر علنية ومباشرة.

التحوّل هنا ليس عسكرياً فحسب، بل استراتيجي أيضاً. فالمواجهة المباشرة تعكس تآكلاً في الثقة بفعالية أدوات الضغط التقليدية، سواء كانت العقوبات الاقتصادية أو الضربات المحسوبة أو التلويح بالقوّة. وعندما تبدأ الأطراف باستخدام أدوات أكثر وضوحاً وحسماً، فإنّ ذلك يشير إلى إدراك مُتبادل بأنّ بيئة الردع السابقة لم تعد كافية لضبط السلوك أو ردع الخصم.

في هذا السياق، تبدو إيران في قلب المعادلة الإقليمية، ليس فقط طرفاً في المواجهة، بل عنصراً مركزياً في إعادة تشكيل ميزان القوى. فموقعها الجغرافي، وشبكة علاقاتها الإقليمية، وقدراتها العسكرية المتطوّرة، كلّها عوامل تجعل أيّ تصعيد معها يتجاوز حدود المواجهة الثنائية، ويمتدّ إلى فضاء إقليمي أوسع.

من جانب آخر، يعكس التصعيد أيضاً محاولة أميركية إسرائيلية لإعادة تثبيت معادلة ردع جديدة، تقوم على إظهار استعداد أعلى لاستخدام القوّة المباشرة عند الضرورة. غير أنّ هذا المسار ينطوي على معضلة كلاسيكية في نظريات الردع: فكلّ خطوة تهدف إلى تعزيز الردع قد تُفسَّر من الطرف الآخر باعتبارها تهديداً وجودياً، ما يدفعه إلى ردٍّ مماثل، ويخلق حلقة تصعيد يصعب كسرها.

البعد الدولي يزيد الصورة تعقيداً. فالتوازنات العالمية لم تعد أُحادية كما كانت في مطلع الألفية. حضور روسيا والصين لاعبين فاعلين في النظام الدولي يخلق شبكة مصالح متقاطعة تجعل أيّ تصعيد إقليمي جزءاً من تنافس أوسع على النفوذ والنظام العالمي. لذلك، فإنّ المواجهة مع إيران لا تُقرأ فقط في إطار إقليمي، بل ضمن سياق إعادة توزيع القوّة على المستوى الدولي.

أما دول الخليج، فتجد نفسها أمام معادلة دقيقة بين متطلبات الأمن والشراكات الاستراتيجية من جهة، والرغبة في تجنّب التحوّل إلى ساحات مواجهة مباشرة من جهة أخرى. وفي حالات التصعيد الواسع، تصبح مسألة الحياد أكثر تعقيداً، وتزداد كلفة التموضع السياسي والأمني.

التحوّل الأخطر لم يعد افتراضياً، بل بات ملموساً في طبيعة المواجهة الدائرة حالياً. فالمواجهة المباشرة واسعة النطاق تعني أنّ قواعد الاشتباك السابقة قد انهارت عملياً، وأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة تتسم بكثافة الضربات وارتفاع سقف المخاطر. وفي مثل هذا السياق، لا يعود السؤال ما إذا كانت الحرب قد اندلعت، بل كيف يمكن منع اتساعها وتحوّلها إلى صراع إقليمي طويل الأمد.

من هنا، فإنّ توصيف ما يجري بوصفه "تحوّلاً استراتيجياً خطيراً" لا يحمل بعداً بلاغياً، بل يعكس انتقالاً فعلياً من إدارة الصراع إلى انفجاره المباشر. والرهان الأساسي الآن لا يتعلّق ببدء المواجهة، بل بحدودها وسقفها الزمني، ومدى قدرة الأطراف على إعادة احتواء التصعيد قبل أن يعيد رسم معادلات الأمن الإقليمي بصورة أكثر اضطراباً.

في المحصلة، تقف المنطقة أمام لحظة مفصلية بالفعل، بعدما تحوّل الاشتباك من إدارة محسوبة للصراع إلى مواجهة مباشرة واسعة. ولم يعد التحدّي مرتبطاً بإمكانية اندلاع التصعيد، بل بمساره وحدوده ومآلاته. فثمّة ثلاثة مسارات مُحتملة تلوح في الأفق: احتواء سريع يُعيد تثبيت قواعد اشتباك جديدة عبر قنوات خلفية وضبط مُتبادل للردود؛ أو تصعيد تدريجي تتراكم فيه الجولات وترتفع كلفة الضربات خطوة خطوة، مع اتساع دائرة الاستهداف والضغط السياسي؛ أو سيناريو أكثر تعقيداً يتمثّل في اهتزاز البنية الداخلية للنظام الإيراني نفسه إذا طال أمد المواجهة وارتفعت كلفتها السياسية والاقتصادية، بما قد يفتح الباب أمام تحوّلات داخلية غير محسوبة.

وفي جميع هذه الاحتمالات، تبقى إيران في قلب المعادلة، ليس فقط طرفاً مباشراً في المواجهة، بل عاملاً حاسماً في إعادة رسم توازنات القوّة الإقليمية، ضمن مشهد يتقاطع فيه المحلي بالإقليمي والدولي بصورة غير مسبوقة.