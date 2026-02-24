الثنائية المفرطة.. حين يختنق الفكر بين الأبيض والأسود

منذ بدايات الفلسفة عند اليونان في القرن السادس قبل الميلاد، كان التنوع حاضراً بوضوح؛ فقد اختلف فلاسفة أيونيا في تفسير أصل الكون المادي: فجعله طاليس ماءً، ورآه أنكسيمندر "اللامحدود"، وقال أنكسيمِنس إنّه الهواء، ثم جاء فيثاغورس ليرده إلى الأعداد، وتبعه هيراقليطس بالنار تفسيراً للوجود. غير أنّ الانقسام الحاد بدأ مع بارمنيدس، الذي رأى أنّ المادة تملأ العالم كله، فتصوّر الكون كرة مادية مصمتة متناهية متجانسة، بلا زمن ولا حركة ولا تغيّر. وعدَّ ما تقرّره الحواس من صفات للمادة أموراً زائلة متبدلة، باستثناء "الكينونة" الثابتة التي لا تُدرك بالحواس بل بالعقل المجرّد، وما عداها وهم.

وهكذا، أصبح العالم عالمين: عالم الوهم، وهو عالم المادة المتغيرة التي تدركها الحواس، وعالم الحقيقة، وهو عالم الجوهر أو الكينونة الثابتة التي لا تتغيّر ولا تقبل الانقسام ولا تُدرك إلا بالعقل.

وتتابع الفلاسفة بعد ذلك حول محور الثنائيات، حتى وصلنا إلى الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت في القرن السابع عشر، الذي صبغت الثنائية فكره (مادة/روح)، حتى عُرف بها. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الثنائيات محور تساؤلات الفلسفة: كيف نتعامل معها؟ هل نتجاوزها أم نتمرّد عليها؟ فتعدّدت الاتجاهات بتعدد العقول، وظهرت مدارس كالعقلانية، والتجريبية، والبراغماتية، والوجودية، والنفعية، والجدلية… وغيرها.

ولم يكن المشرق العربي والإسلامي بعيداً عن هذا الحراك؛ فحين دخلت الفلسفة في القرن الثاني الهجري عبر حركة الترجمة، خاض علماؤنا الأسئلة نفسها، بل سبقوا الغرب في بعضها. فأبو حامد الغزالي مارس الشك المنهجي في حقيقة الأشياء والتمييز بين اليقظة والحلم قبل ديكارت، وابن تيمية نقد المنطق الأرسطي قبل ديفيد هيوم في موقفه من السببية، وكان ابن رشد الشارح الأكبر لفلسفة أرسطو، وقد نهلت أوروبا من شروحه قرونًا طويلة.

غير أنّ هذا الثراء الفكري لم يستمر؛ إذ صودِر منهج الاعتزال القائم على توظيف العقل في فهم النقل بعد محنة خلق القرآن، وانتصر الاتجاه النصّي بدعم السياسة، فآل إلينا تراث يغلب عليه التلقّي أكثر من الاجتهاد، والنقل أكثر من النقد.

هذا الإرث الثقيل، أدخلنا في مأزق الثنائية المقيِّدة للفكر؛ فأصبح الإنسان إمّا "مع" أو "ضد" بلا مساحةٍ بينهما، واختُزل الفقه في ثنائية "حلال/حرام"، وغابت التدرّجات التي زخرت بها كتب الفقه من مكروه ومندوب ومستحب ومباح. اختفت ألوان الطيف، ولم يبقَ سوى الأبيض والأسود، مع أنّ الأبيض اجتماع الألوان كلها، والأسود غيابها جميعاً.

فأيّ فكر هذا الذي يُقصي التنوّع؟ وأيّ تراث يُختزل في هذه الحدّية؟ إنّ تراثنا العربي والإسلامي لم يكن يوماً بهذا الفقر؛ إذ لا يمكن لعقلٍ أحاديٍّ أن يبني حضارةً امتدت من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً. كما أنّ الدول الكبرى اليوم إنما تقوم على تنوّعٍ خصب، لا على ثنائيات قاتمة.

إنّ أيّ حوار في منطقتنا يصطدم بهذه العقلية التي تربّت على الثنائية الحادّة؛ فكيف يتم الحوار بين لونين لا يعترفان بغيرهما؟ إنّ الثنائية القاتمة تفرز أحاديةً مُقصيةً، يدّعي فيها كل طرف امتلاك الحقيقة المطلقة في دوغمائيةٍ خانقة، فيغدو الحوار مستحيلاً.

لذلك فإنّ تخفيف غلواء هذه الثنائية يقتضي الانفتاح على التعدد والتنوع؛ فالتنوع سنّة كونية في كل شيء، والحدّية المغلقة خروجٌ على هذا النسق الرحب القائم على التزاوج والتكامل.