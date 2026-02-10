التوزيع العادل للرموز الثقافية مدخلاً لبناء مجتمع ديمقراطي مندمج

في سياق التحوّلات العميقة التي يعرفها النقاش العمومي حول الديمقراطية والهُويّة في المغرب، تبرز مسألة التوزيع العادل للرموز الثقافية باعتبارها مدخلًا عمليًا لفهم شروط الاندماج المجتمعي وبناء المواطنة المتساوية. فالديمقراطية لا تُختزل في بعدها الإجرائي أو في التوزيع العادل للثروات المادية فحسب، بل تقوم، في معناها العميق، على عدالة شاملة تشمل البعد الرمزي والثقافي، أي على الاعتراف المُتوازن بمختلف الهُويّات واللغات والذاكرات التي تُكوِّن المجتمع. ومن هذا المنظور، يغدو سؤال الهوية مُرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بكيفيّة تدبير الدولة للتعدّد، وبمدى قدرتها على تحويله من عامل توتّر وإقصاء إلى رافعة للتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي.

في هذا الإطار، يثير المُفكّر حسن أوريد، وهو أحد أبرز الأصوات الفكرية التي انشغلت بإشكالية الهُويّة في علاقتها بالدولة، نقدًا للتصوّر الأحادي لـ"الدولة–الأمة"، ودعوة إلى أفق بديل هو "الدولة–الحضارة". ويقترن هذا التصوّر لديه بمفهوم آخر يتعلّق بالتوزيع العادل للرموز الثقافية، كما استحضره في أحد اللقاءات استنادا إلى أحد الكتاب الأميركيين المُهتمين بقضايا الهُويّة، وذلك في سياق حديثه في لقاء عن دلالات الاحتفال بـ"السنة الأمازيغية". فحسب أوريد، لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي مُندمج إذا اقتصر مفهوم العدالة على بعدها المادي، لأنّ الاندماج الحقيقي لا يتحقّق إلا حين يشمل الاعتراف الرمزي والثقافي الذي تتشكّل داخله هُويّات الأفراد والجماعات.

إنّ التماسك الاجتماعي لا يقوم على توزيع الموارد الاقتصادية وحدها، بل يتأسّس كذلك على العدالة الرمزية التي تشمل الاعتراف باللغات، والتاريخ، والذاكرة الجماعية، والمرجعيات الثقافية لمختلف مكوّنات المجتمع. فالديمقراطية، في جوهرها، لا تضمن فقط تكافؤ الفرص المادية، بل تضمن أيضًا التمثيل المُنصف للرموز والمعاني والقيم التي تُحدّد مكانة الأفراد والجماعات داخل الفضاء الوطني. ويؤدي الإقصاء الرمزي، مهما كان خفيًا أو غير مباشر، إلى الإحساس بالتهميش وفقدان الاعتراف، وهو ما ينعكس سلبًا على الشعور بالانتماء ويقوّض أسس الاندماج الوطني.

وتكتسي قضايا الهُويّة أهمية مركزية في بناء مجتمع مُتماسك، لأنها تمسّ جوهر وجود الفرد وكرامته، وتحدّد علاقته بذاته وبالآخرين وبالدولة. فاللغة والثقافة والتاريخ والرموز الوطنية ليست عناصر مُحايدة، بل أدوات للاعتراف الاجتماعي والسياسي، ومن خلالها يُعاد إنتاج التراتب الرمزي داخل المجتمع.

وفي هذا السياق، يُعدّ الاعتراف الرسمي بـ"السنة الأمازيغية" على سبيل المثال لا الحصر، خطوة نحو تحقيق توازن رمزي يعكس التعدّدية الثقافية والحضارية للمملكة المغربية، إذ لا تمثّل الأمازيغية مكوّنًا ثقافيًا هامشيًا، بل مكوّنًا أصيلًا ساهم تاريخيًا في بناء الدولة والمجتمع والثقافة المغربية.

وتأسيسًا على ذلك، فإنّ مسألة الاعتراف بالهُويّة لا يمكن اعتبارها قضية رمزية ثانوية، بل هي حاجة إنسانية أساسية ترتبط بالكرامة والوجود الاجتماعي للأفراد والجماعات. فغياب الاعتراف أو تشويهه يؤدي إلى الإقصاء الرمزي، وإلى تشكّل ما يُسميه أمين معلوف بـ"الهويات القاتلة"، وهو ما يهدّد الاندماج المجتمعي واستقرار النظام السياسي. ومن ثمّ، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية مُكتملة من دون تحقيق عدالة رمزية تضمن تمثيل مختلف الهُويّات الثقافية واللغوية داخل المجال العام.

ويُعدّ التوزيع العادل للرموز أحد الأشكال العملية لتجسيد هذا الاعتراف، إذ يشمل حضور اللغات، والتاريخ، والذاكرة، والرموز الثقافية داخل المؤسسات، والمناهج الدراسية، والإعلام، والفضاء العمومي... فالرموز ليست مُحايدة، بل تعكس موازين القوّة داخل المجتمع، والإنصاف الرمزي يشكّل شرطًا أساسيًا لبناء مواطنة متساوية تقوم على الاعتراف المتبادل بين مكوّنات المجتمع.

وفي هذا السياق، يشير حسن أوريد إلى أنّ أزمة الهوية في المغرب لا تكمن في وجود التنوّع والتعدّد ذاته، بل في طريقة تدبيره سياسيًا ورمزيًا. فحين تبنّت الدولة الحديثة نموذج "الدولة–الأمة" المُستورد من التجربة الأوروبية، سعت إلى توحيد الهوية عبر مركزية لغوية وثقافية ورواية تاريخية واحدة، ما أدى إلى تهميش بعض المكوّنات، وفي مقدّمتها البعد الأمازيغي. وكان هذا التهميش ذا طبيعة رمزية في جوهره، إذ مسّ اللغة والذاكرة والتمثّلات الجماعية.

ومن هذا المنطلق، يحتل التوزيع العادل للرموز موقعًا محوريًا في فكر أوريد، لأنّ الهُويّة لا تُبنى فقط عبر النصوص الدستورية أو الخطابات الرسمية، بل تتجسّد في المُمارسات اليومية: في المدرسة، والإعلام، والإدارة، والذاكرة التاريخية... وحين يختل هذا التوازن لصالح مكوّن واحد، تتحوّل الهوية من إطار للاندماج إلى أداة للإقصاء.

إنّ ترسيخ الحضور الرمزي للأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية والإعلامية والإدارية والفضاء العمومي، وإعادة الاعتبار لذاكرتها التاريخية، يُعدّ تجسيدًا فعليًا لمبدأ العدالة الرمزية، ويساهم في تعزيز الشعور بالمواطنة المتساوية والمُتكافئة والانتماء المشترك. كما يفتح المجال أمام نموذج ديمقراطي قوامه الاعتراف بالتعدّد والاختلاف بوصفهما مصدر غنى لا تهديد.

وفي هذا الإطار، يكتسب مفهوم "الدولة–الحضارة" الذي طرحه أوريد أهمية خاصة، لأنه يتجاوز التصور الكلاسيكي لـ"الدولة–الأمة" القائمة على هُويّة موحّدة ولغة واحدة ورواية تاريخية مركزية. فـ"الدولة–الحضارة" تُعرّف ذاتها من خلال عمقها التاريخي وتعدّد مكوّناتها وروافدها الثقافية، مستندة إلى تراكم حضاري طويل يتجاوز الحدود القومية الضيّقة. ومن هذا المنظور، يمتلك المغرب جميع المقوّمات التاريخية والثقافية للانتقال إلى هذا الأفق، لأنّ هوّيته الوطنية هي نتاج تفاعل تاريخ طويل وحضاري عميق وغني بين مكوّنات وروافد مُتعدّدة: الأمازيغية والعربية والإسلام والأندلسية والعبرية والأفريقية والمتوسطية والصحراوية.

غير أنّ هذا الانتقال لا ينبغي أن يظلّ شعارًا نظريًا، بل يستلزم إعادة توزيع عادلة للرموز داخل المجال الوطني، والاعتراف المُتوازن بمختلف الذاكرات واللغات والروافد الثقافية في التعليم والإعلام والروايات التاريخية والرموز الرسمية. فالاعتراف ليس مجرّد مسألة قانونية، بل فعل رمزي يعكس كيفية تمثيل الهُويّات داخل المجال العام.

وهكذا، يصبح التوزيع العادل للرموز ليس فقط أداة لتحقيق العدالة الثقافية، بل ركيزة لإعادة تعريف الهُويّة الوطنية في أفق حضاري شامل. فـ"الدولة–الحضارة"، كما يمكن استلهامها في السياق المغربي، لا تُقصي التعدّد، بل تجعله مصدر قوّة وشرعية، وتحوّل الاعتراف بالاختلاف إلى أساس للوحدة والاستقرار والديمقراطية. وبذلك، تشكّل العدالة الرمزية، إلى جانب العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، الأساس الحقيقي لبناء دولة مغربية مُتصالحة مع ذاتها، ومع تاريخها، ومع تعدّدها اللغوي وتنوّعها الثقافي.