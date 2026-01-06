التمرّد والبحث عن الذات في ديوان "كما يخسر الأنبياء"

دائماً ما يسعى النصّ الشعري إلى احتواء المعنى عبر عملية النظم، ولعلّ هذه الرؤية في بناء القصيدة باتت اليوم أقرب إلى الكلاسيكية. ومع تحوّل الزمن وتسارع إيقاعه، أصبحت الصنعة الشعرية، إن صحّ التعبير، بحاجة إلى أدوات جديدة تتلاءم طردياً مع تحوّلات العصر.

ولم يتوقف التطوّر في كتابة النص الشعري عند هذا الحد، بل اتّسع ليأخذ أبعاداً رمزية تمنح القصيدة بعداً جمالياً يساهم في تشكيل ذائقة شعرية وأدبية جديدة لدى المتلقّي. ومن أجل مقاربة هذه الرؤية الشعرية الحديثة، نحاول في هذا المقال ملاحقة ظلال القصيدة في ديوان "كما يخسر الأنبياء" للشاعر الأردني حسين جلعاد، الصادر عن منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر في طبعته الأولى عام 2007.

العودة إلى زمن المتنبي

يسعى الشاعر حسين جلعاد إلى حمل القارئ في رحلة قصيرة يطلّ منها على تفاصيل ربما تجاوزها كثير من الباحثين والشعراء في حياة الشاعر العباسي أبي الطيب المتنبي. وكأن جلعاد يعيدنا، في بداية الديوان، إلى عوالم الشعر الأولى، إلى جيل الأوائل من الشعراء الذين تخطّوا قيود النظم اللغوي، واختاروا أن يمنحوا التجربة الشعرية بعداً رمزياً وفلسفياً ضمن سياق متماسك، يتجلّى فيه لون حداثي جديد من الكتابة.

ويكتب في القسم الأول من الديوان، تحت عنوان "الكتاب الأول: سيرة الثالث عشر":

"بعد أن كبر المتنبي وعلم بحقيقة أبيه وأمره من جدته، انطوى على ذلك السر وكتمه وكبته، ولم يصرّح به، ولكنه طالب بحقه فيه، وترفّع على الملوك والأمراء وأهل زمانه جميعاً".

ومن خلال هذا المقطع، يمكن استنتاج خصوصية لافتة في حياة المتنبي، تتمثّل في كتمانه اسم أبيه وأمه. وتكشف هذه اللمحة التاريخية أن الشاعر، مهما حاول التخلّص من قيود زمانه ومكانه، يبقى أسير البيئة التي ترعرع فيها، وأن الأحداث والمتغيرات، مهما بدت ضئيلة، تترك أثراً عميقاً ينعكس في بوحه الشعري.

النزعة الذاتية في الديوان

من خلال قصائد حسين جلعاد، تتجلّى بوضوح ملامح "الأنا الشعرية" داخل النص. ففي كل سياق شعري يمكن تلمّس تلك اللمسة الإنسانية العميقة، وكأن الشاعر لا يخفي ذاته، بل يعلن خبايا النفس البشرية بلا مواربة. فهو يقفز فوق سياج الخجل، لتخرج القصيدة كتلة من المشاعر الإنسانية المتناقضة، حاملة في أبعادها قلق الإنسان في أنقى حالاته.

يقول في نص موسوم بـ"عودة":

"لم أبكِ في الجنائز؛

لأن الموتى يعودون دوماً

وأفرش لهم عباءتي

في مدخل البيوت".

هنا تتحوّل القصيدة إلى مساحة اعتراف، تتقاطع فيها الذات مع الوجود، ويصبح الحزن جزءاً من رؤية فلسفية لا مجرّد انفعال عابر.

حين يتحرّر المعنى من قيود اللغة

يتمكّن حسين جلعاد من تمرير رسالة عميقة في كل نص، رسالة تشبه الروح التي تبعث الحياة في الحروف الساكنة. فالمقاربة الشعرية، القائمة على إشراك المتلقّي في إنتاج المعنى، تمنح القارئ تجربة قراءة خاصة، تتجاوز المباشر والمألوف. في تلك اللحظة، تتخطّى القصيدة الخطوط الحمراء، وتعلو فوق المعنى السهل لتنتج دلالة أخرى تتجاوز اللغة ذاتها.

وفي نص "الغامض" تتّسع مساحة التأويل، فلا يعود المعنى إلزامياً أو ثابتاً، بل يصبح فهماً خاصاً يختلف من قارئ إلى آخر، بحسب المسافة التي تفصله عن الحقيقة:

"تحزنني لغة

تحيط بكل شيء

وتعجز عن قلبي إذا تنفّس!

يحزنني وضوح الفراشة، لا يراه العابرون،

ويحملون أسفاراً في الغامض المقدّس".

في المحصّلة، ينجح ديوان "كما يخسر الأنبياء" في تحطيم حدود القصيدة الكلاسيكية، والعبور نحو قارئ يستسيغ الشعر الحداثي، ويتفاعل مع أسئلته المفتوحة. وهو ديوان يخطو بثبات نحو وعي المتلقّي، ليصنع فهماً مختلفاً وإدراكاً جديداً للمعنى الشعري، ذلك المعنى الذي لا يمكن اختزاله في حدود الوزن والقافية.