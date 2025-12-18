التطبيع: دلالته ومعناه

تنبغي الإشارة، أوّلًا، إلى أنّ التطبيع Normalization مصطلح سياسيّ شاع استعماله، في سبعينيّات القرن الماضي، بعد أزمة الصّواريخ الكوبيّة في أكتوبر/تشرين الأول 1962، وما أعقبها من سياسة الانفراج في العلاقات الدّولية، التي كانت تستهدف تجاوز أخطار الحرب الباردة، والحدّ من الصّراعات بين الدّول المتنافسة، وإبعاد شبح الحرب النّووية المحتملة بين المعسكرَين القائمَين آنذاك، وهما: الولايات المتّحدة الأميركيّة والاتّحاد السّوفييتي سابقًا.

وقد كثُر آنذاك استعمال مثل هذه العناوين في دواوين السّياسة واللّقاءات الدّبلوماسيّة، وفي الصّحافة والإعلام: تطبيع العلاقات الأميركيّة السّوفييتية، وتطبيع العلاقات الصّينيّة الأميركيّة، وتطبيع العلاقات الهنديّة السّوفييتية... وكان المقصود بهذا التّطبيع أو تطبيع العلاقات "جعل العلاقات طبيعيّة"، بعد فترات من التّوتر أو القطيعة والصّراع.

وتحصل عندنا، بعد هذا العرض لمصطلح التّطبيع وماهيّته وظروف نشأته، خلاصةٌ مفادها أنّ التّطبيع هو مصطلح سياسيّ ظهر منذ 50 عامًا أو أكثر، في ظروف ما بعد الحرب الباردة، ومسلسل الصّراع الحادّ بين القطبَين الأميركيّ والسّوفييتي وحلفائهما. أمّا دلالة التّطبيع في العلاقات الدّولية، فكانت تعني تخفيف التّوتر والصّراع، وإقامة علاقات تحقّق مصالح متبادلة، وليس مشتركة، بين هذه الدّول الكبرى والتّكتلات المتنازعة.

العلاقات العربيّة- الإسرائيليّة: تطبيع أم تصهين؟

وبالاعتماد على أصل مصطلح التّطبيع ونشأته، والظّروف العامّة التي نشأ فيها وصاحَبته، وطبيعة الدّول التي تعاملت به ووضعها القانونيّ... بالعودة إلى كلّ هذا النّسيج والمزيج، فإنه يصعب استعمال مصطلح التّطبيع لوصف العلاقات العربيّة الإسرائيليّة الجديدة، التي بدأت باتّفاقية السّلام مع مصر سنة 1979، ثمّ تواصلت فيما بعد عبر مسلسل التّطبيع الرّسمي ومحطّاته المختلفة، وانتهت بفصول الاتّفاقيات الإبراهيميّة سنة 2020. وسبب هذه الصّعوبة، بل سبب هذه الاستحالة، أمران اثنان:

الأمر الأوّل: أنّ إسرائيل دولة صهيونيّة، وأنّ الصّهيونية هي حركة استعماريّة استيطانيّة وُلدت في رَحم الظّاهرة الاستعماريّة الحديثة، ونشأت وترعرعت في أحضان الاستعمار الغربيّ الحديث، وزُرعت زَرعًا في فلسطين بالقوّة والقهر وبتواطؤ غربيّ منذ بدايات القرن الماضي، وقد تمّ التّمكين لهذا الكيان المحتلّ في 14 أيّار/ مايو 1948. وإسرائيل أيضًا هي دولة الإبادة والإرهاب، وأنّ سياستها قائمة على الفصل العنصريّ، وتجريد الفلسطينيّين من أرضهم ومن كلّ مقوّمات الحياة، وتجريدهم من إنسانيّتهم... وأنّ الواجب في هذه الحال هو دَفْع الاحتلال وتحرير الأرض.

استعمال مصطلح التّطبيع، إذاً، لوصف هذه العلاقات العربيّة الإسرائيليّة الجديدة لا يصحّ ولا يستقيم للأسباب التي سبق بيانها. وعلى هذا الأساس، فإنّ مصطلح التّطبيع المتداول لوصف هذه العلاقات العربيّة - الإسرائيليّة الجديدة هو "مصطلح ناعم" وخادع، استُعمل من باب التّعمية والتّدليس، لتنويم الفريسة وتزكية الاحتلال والقبول بالأمر الواقع.

وفي ختام هذا المقال، قد يَعنّ هذا السّؤال: التّطبيع والتّصهين، هل هما متلازمان فيكون معناهما حينئذ واحدًا، أم هما منفصلان مبنى ومعنى معًا، فيكون الجمع بينهما من المستحيلات...؟ لعلّ مناسبة سانحة تجيء في قابلٍ لتناول مصطلح التّصهين وتفكيكه واستبطانه، وبيان دلالته ومعناه، ليكون آنئذٍ التّمييز بين المصطلحين سهلًا ميسورًا.